আর্দ্রতায় বাড়ছে অস্বস্তি, বর্ষার বিদায় পর্ব রাজ্যে শীঘ্রই

আর্দ্রতায় বাড়ছে অস্বস্তি, বর্ষার বিদায় পর্ব রাজ্যে শীঘ্রই
monsoon withdrawal from Bengal: ছিঁটে ফোঁটা স্থানীয় মেঘের সৌজন্যে ইতস্তত বৃষ্টি হতে পারে ৷ বরং, আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিকর গরমের হাত থেকেও মিলতে পারে রেহাই।
Published : October 3, 2026 at 8:53 AM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: বর্ষা এখন বিদায় পর্বে। ফলে ছিঁটে ফোঁটা স্থানীয় মেঘের সৌজন্যে ইতস্তত বৃষ্টি হতে পারে ৷ বরং, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমের হাত ধরে শরতের হিমের পরশে হালকা ঠান্ডা বাংলায় অনুভূত হবে বলেও জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানী অন্বেষা ভট্টাচার্য জানান, বিহার, ঝাড়খণ্ডে ইতিমধ্যে বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী দুই দিনে ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকেও বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হবে। তবে তামিলনাডু, উত্তরপ্রদেশ এবং অসমে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে যার প্রভাবে বাংলায় বর্ষার বিদায় পর্ব বিলম্বিত হবে কি না, তা এখনই বলা সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। তবে রাজ্য থেকে বর্ষা নির্দিষ্ট সময়ে বিদায় নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।
আপাতত কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। আগামী বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। শনিবার উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা বাড়বে ৷ উত্তরবঙ্গেও আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচটি জেলায় এদিন মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার পর্যন্ত এই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর এবং নদিয়া, মুর্শিদাবাদে এদিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। অল্প সময়ের জন্য আঞ্চলিক বা এলাকাভিত্তিক বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়।
শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত কম। কোনও কোনও জেলার কিছু অংশে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা এখনই নেই। উত্তরবঙ্গে রবিবার পর্যন্ত উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে। তবে আপাতত জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি উত্তর দক্ষিণ দুই বাংলাকেই ঘর্মাক্ত করবে।
কলকাতায় এদিন সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ এবং অত্যন্ত গুমোট অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে শহরের কোনও কোনও এলাকায়। এবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ কমবে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। সেই কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে।
শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 96 শতা়ংশ সর্বনিম্ন 63 শতাংশ।
আজ শনিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।