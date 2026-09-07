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পুজোর আগে পার্শ্বশিক্ষক-সহ বিভিন্ন দফতরের কর্মীদের বেতন বাড়াল সরকার

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন দফতরের ডেপুটি রেঞ্জার, ফরেস্টার, হেড ফরেস্ট গার্ড এবং বনরক্ষীদের ভাতা একধাক্কায় 5 হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷

govt employees salaries hike
বিভিন্ন দফতরের কর্মীদের বেতন বাড়াল সরকার (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 4:44 PM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর পুজোর আগে একাধিক দফতরের কর্মীদের জন্য ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ পুজোর আগেই বনকর্মী, পার্শ্বশিক্ষক-সহ একাধিক দফতরের কর্মীদের জন্য পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঘোষণা হওয়ায় খুশির হাওয়া বিভিন্ন মহলে। একই সঙ্গে, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের বদলির পথ সুগম করতে নতুন বিল আনার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী 10 সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে এই বিল পেশ হতে চলেছে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন দফতরের ডেপুটি রেঞ্জার, ফরেস্টার, হেড ফরেস্ট গার্ড এবং বনরক্ষীদের ভাতা 5 হাজার টাকা বাড়ানো হল ৷ আগামী 1 অক্টোবর থেকে এই বর্ধিত ভাতা কার্যকর হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের 1500 জন বন সহায়কের পারিশ্রমিকও 2 হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ বর্ধিত পারিশ্রমিক অক্টোবরের প্রথম দিন থেকেই মিলবে। শিক্ষা দফতরের বাজেটে বেশ কয়েকটি বিভাগের কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হলেও বেশ কিছু বিভাগ বাদ পড়েছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের শিক্ষা দফতরের প্রায় 14টি গ্রুপ বাজেটে বঞ্চিত হয়েছিল ৷ ক্যাবিনেট তাদের প্রতি আজকে সহানুভূতি দেখিয়েছে ৷ এই খাতে আমাদের 390 কোটি টাকা বার্ষিক বাড়তি খরচ হবে। এদের দীর্ঘদিনের দাবি যুক্তিগ্রাহ্য দাবিকে সম্মান জানালাম।"

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরের 20 হাজার 343 জন পার্শ্বশিক্ষকের মাসিক বেতন 11 হাজার 941 টাকা থেকে বাড়িয়ে 16 হাজার 941 টাকা করা হল। অর্থাৎ, বেতন বাড়ল 5 হাজার টাকা। উচ্চ প্রাথমিকের 21 হাজার 849 জন পার্শ্বশিক্ষকও সমান হারে উপকৃত হবেন। তাঁদের বেতন 15 হাজার 523 টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে 20 হাজার 523 টাকা। শিক্ষাবন্ধুদের ভাতাও 5 হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে 9954 টাকার বদলে তাঁরা 14 হাজার 954 টাকা করে মাসিক বেতন পাবেন। স্পেশাল এডুকেটরদের বেতন 14 হাজার 924 টাকার পরিবর্তে 20 হাজার 896 টাকা করা হয়েছে। এই সবকটি সিদ্ধান্তই আগামী 1 নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি, শিক্ষা দফতরের ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের বেতন কাঠামো অনুযায়ী ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 25 হাজার টাকা বা তার কম বেতন যাঁদের, তাঁদের 5 হাজার টাকা বাড়বে। 40 হাজার টাকা পর্যন্ত যাঁদের বেতন, তাঁদের 7 হাজার এবং 40 থেকে 55 হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনভুক্তদের মাসে 10 হাজার টাকা করে ভাতা বাড়বে। এছাড়া, এসএসকে-র 30 হাজার 592 জন সহায়ক, এমএসকে-র 6291 জন সম্প্রসারিকা এবং 491 জন অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজারের ভাতাও 5 হাজার টাকা করে বেড়েছে। এমএসকে-র 327 জন মুখ্য সম্প্রসারকের ভাতা বেড়েছে 6 হাজার টাকা।

বিধায়কদের জন্যেও এদিন বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রাক্তন বিধায়কদের চিকিৎসা ভাতা বা মেডিক্যাল বিল 6 এর বদলে 10 হাজার টাকা করা হয়েছে। গত 1 অগস্ট থেকেই এটি কার্যকর করা হচ্ছে। অন্যদিকে, যে সমস্ত বিধায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে নিজেদের এলাকায় সেবা কেন্দ্র চালু করেছেন, সেগুলি পরিচালনার জন্য 1 জুন থেকে তাঁদের মাসে 30 হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে।

শুধু আর্থিক ঘোষণাই নয়, এদিন শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। আনা হচ্ছে ‘পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিল 2026’। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, "সোজা বাংলায় বললে ইন্টার ইউনিভার্সিটি ট্রান্সফার। অশিক্ষক এবং শিক্ষক-সর্বস্তরের বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টার ইউনিভার্সিটি ট্রান্সফার বিল আমরা আনতে চলেছি ৷ মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছেন।"

তিনি আরও বলেন, "রাজ্যপালের কাছে প্রথা অনুযায়ী অনুমোদন নেওয়া হবে ৷ 10 তারিখে বিধানসভার স্পেশাল সেশন হবে বেলা 11 টা থেকে দুপুর 1 টা পর্যন্ত ৷ তার প্রস্তাবও স্পিকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।" বিধানসভার এই একদিনের সংক্ষিপ্ত অধিবেশনেই বিলটি অনুমোদন করানো হবে বলে নিশ্চিত করেছে নবান্ন।

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PARA TEACHERS RAISED SALARIES
SUVENDU ADHIKARI
কর্মীদের বেতন বাড়াল সরকার
পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বাড়াল
GOVT EMPLOYEES SALARIES HIKE

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