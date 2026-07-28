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আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ, লালবাজার অভিযানের ডাক প্রদেশ কংগ্রেসের

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানান, ওই দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে শান্তিপূর্ণ মিছিল করে পুলিশ কমিশনারের কাছে দাবি পেশ করা হবে।

Congress called march to Lalbazar
লালবাজার অভিযানের ডাক কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 10:47 AM IST

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কলকাতা, 27 জুলাই: রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, বিরোধী কর্মীদের উপর হামলা এবং মিথ্যা মামলার অভিযোগ তুলে আগামী 5 অগস্ট লালবাজার অভিযানের ডাক দিল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানান, ওই দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে শান্তিপূর্ণ মিছিল করে লালবাজারে গিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছে দাবি সনদ পেশ করা হবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথমে থানা ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা থাকলেও, সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে লালবাজার অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই, কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল মানুষকে 5 অগস্ট দুপুর 12টা থেকে একটার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।"

শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, 21 জুলাই শহিদ মিনারে কংগ্রেসের শহিদ তর্পণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের পথে পথে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তাঁর দাবি, "বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি সমর্থকরা হামলা, মারধর, খাবার ও সামগ্রী ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। যার ফলে বহু কংগ্রেস কর্মী আহত হন এবং কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। কিন্ত, বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।" প্রদেশ কংগ্রেস শীর্ষ নেতার আরও দাবি, "লালবাজার কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, বিরোধীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া কথিত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকার দাবি জানানো হবে।"

Congress called march to Lalbazar
লালবাজার অভিযানের ডাক কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগগের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে শুভঙ্কর সরকার বলেন, "শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে ছাত্রদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রাহুল গান্ধির ধারাবাহিক প্রতিবাদের ফলেই ছাত্রদের সমস্যা জাতীয় স্তরে গুরুত্ব পায় এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন।"

সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভ এবং সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সাংবাদিকদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, "কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনের কর্মীরা ওই ঘটনায় জড়িত ছিলেন না। কিন্তু, আন্দোলনে অংশ নেওয়া কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতার করা হয়েছে।"

TAGGED:

CONGRESS
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার
লালবাজার অভিযানের ডাক কংগ্রেস
CONGRESS CALLED MARCH TO LALBAZAR

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