মহানায়কের জন্মশতবর্ষে মহোৎসব, নন্দনে আজ শুরু 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'

মহানায়কের জন্মশতবর্ষে মহোৎসব, নন্দনে আজ শুরু 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'
এদিনই বিকেল চারটে নন্দন-1 প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কালজয়ী ছবি 'নায়ক'। এর মাধ্যমেই 'উত্তম কুমার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর সূচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।
Published : September 4, 2026 at 10:03 AM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষে সেজে উঠেছে নন্দন চত্বর। বৃহস্পতিবার তাঁর জন্মদিনের সন্ধ্যায় একঝাঁক তারকাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুম্বই থেকে 'উত্তম দা'র টানে উড়ে এসেছেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। কেক থেকে পায়েস-সবই ছিল বাঙালির ম্যাটিনি আইডলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে।
অন্যদিকে, আজ শুক্রবার বিকেল চারটে নন্দন-1 প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কালজয়ী ছবি 'নায়ক'। এর মাধ্যমেই 'উত্তম কুমার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর সূচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। বিকেল পাঁচটায় রবীন্দ্র সদনে ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে মহানায়কের স্মরণে বিশেষ খাম ও ডাকটিকিট প্রকাশ করা হবে। এরপর মহানায়কের সংবর্ধনা জানানো হবে সমকালীন প্রবীণ অভিনেতা, কলাকুশলীদের। মাধবী মুখোপাধ্যায় থেকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু তারকাকে এদিন সম্মান জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে।
নন্দন ও রাধা স্টুডিওয় দেখানো হবে 'নায়ক', 'ঝিন্দের বন্দী', 'যতুগৃহ', 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী', উত্তম কুমার পরিচালিত 'বনপলাশীর পদাবলী', 'সন্ন্যাসী রাজা', রক্ততিলক, 'অগ্নীশ্বর', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', 'দেয়া নেয়া', 'শেষ অঙ্ক', 'এখানে পিঞ্জর' এবং 'হারানো সুর'।
পাশাপাশি, গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় শুরু হয়েছে 'এ ট্রিবিউট- উত্তম কুমার বার্থ সেন্টেনারি' (A Tribute – Uttam Kumar Birth Centenary) প্রদর্শনী। হায়দরাবাদের সংগ্রাহক ও মহানায়কের ভক্ত ইন্দ্রনীল চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহের অসাধারণ সব অমূল্য নিদর্শন নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে বলে খবর। সেখানে স্থান পেয়েছে উত্তম কুমারের জীবন ও কর্মজীবনের দুর্লভ সব স্মৃতি, যার মধ্যে রয়েছে 215টি বিরল বুকলেট, মহানায়কের ছবি সংবলিত 75টিরও বেশি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, মূল ছবি, অডিয়ো ও সিডি-ডিভিডি এবং তাঁর উপর প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের বিরল সংগ্রহ। হায়দরাবাদে একটি মাত্র প্রদর্শনীর পর এই প্রথম কলকাতার দর্শকরা এক ছাদের নীচে মহানায়কের জীবনের এই সুবিশাল ডিজিটাল ও বাস্তব আর্কাইভ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন বলে দাবি।
4 থেকে 6 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুপুর একটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে। জানা গিয়েছে, সংগ্রাহক ইন্দ্রনীল চৌধুরী কেবল একজন সিনেমা প্রেমীই নন, তিনি বিশ্বের 125টিরও বেশি দেশ ঘুরে দেখা এক নামজাদা পর্যটক। তবে, উত্তম কুমারের প্রতি ভালবাসা থেকেই বহু বছর ধরে ধরে এই দুর্লভ সামগ্রীগুলি তিনি একে একে জমিয়েছেন। 2020 সালের করোনাকাল কাটিয়ে এই সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। আজ তাঁর কাছে উত্তর কুমারের প্রায় সব অডিয়ো ও সিডি-ডিভিডি, ম্যাগাজিন রয়েছে।
প্রদর্শনী নিয়ে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে ইন্দ্রনীল বলেন, “ছোটবেলা থেকেই মহানায়ক আমার স্মৃতির অংশ। সেই আবেগ থেকেই এই সংগ্রহ। রাজ্য সরকারের শতবর্ষ উদযাপনের হাত ধরে শহরের বুকে অন্য সব উত্তম-প্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।”