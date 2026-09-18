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সিঙ্গুরে আমাদের কিছু করতেই হবে, বিশ্বকর্মা পুজোয় বার্তা শিল্পমন্ত্রীর

TAPAS ROY ABOUT SINGUR: তৃণমূল দলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পরই কড়া ভাষায় আক্রমণ শানাল শাসকদল বিজেপি ৷ শিল্প নিয়েও বার্তা ৷

TAPAS ROY ABOUT SINGUR
বিশ্বকর্মা পুজো থেকে বার্তা শিল্পমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 9:16 PM IST

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সিঙ্গুর, 18 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল দলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পরই কড়া ভাষায় আক্রমণ শানাল শাসকদল বিজেপি ৷ সিঙ্গুর থেকে শুক্রবার রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, "দম্ভ ও অহংকারের জন্য তৃণমূল উঠে গেল। আগেই বলেছিলাম দলটা উঠে যাবে। বিজেপিকে হারানো মমতা দেখে যেতে পারবেন না । তৃণমূল যত তাড়াতাড়ি উঠে যায় তত পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গল ৷" একই সঙ্গে সিঙ্গুরে ফের শিল্প হবে বলেও জানান তিনি ৷ তাঁর কথায়, "সিঙ্গুরে আমাদের কিছু করতেই হবে।"

সিঙ্গুর কৃষক শিল্প সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল এদিন । সেখানেই আসেন শিল্পমন্ত্রী । আর সেই মঞ্চ থেকেই তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি ৷ তাপস রায় আরও বলেন, "সিঙ্গুরে শিল্প সম্ভব । কিছু দিনের মধ্যেই 33টি জমি হস্তান্তর করা হবে শিল্পপতিদের কাছে । তৃণমূলের আমলে রেশন কার্ড করে বাংলাদেশিদের রেখে দেওয়া হয়েছিল । তাই পুরুলিয়া বর্ডারে ধরা পড়ছে । অমিত শাহ বলেছেন এদের শনাক্ত করে পুশব্যাক করা হবে।"

বিশ্বকর্মা পুজো থেকে বার্তা শিল্পমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

সিঙ্গুরের সিংহের ভেরিতে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন হয়েছিল ৷ আবার শিল্প হবে ওই জমিতে, এই আশাতেই রয়েছেন সিঙ্গুরবাসী। এদিন পুজোয় উপস্থিত হয়ে নিজেকে 'স্টার্টাপ শিল্প মন্ত্রী' বলে আখ্যা দেন তাপস রায়। তিনি বলেন, "আমাকে ও মুখ্যমন্ত্রীকে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক করতে হবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি করতে হচ্ছে। বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানকার জমি কৃষির জন্য উপযুক্ত। তবে শিল্প না হলে কর্মসংস্থান হবে না। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চাইছে সিঙ্গুরে যাতে শিল্প হয়। বিশ্বকর্মা পুজোর শ্রীবৃদ্ধি হোক, কল-কারখানায় ভরে যাক বাংলা । আমাদের সরকারে সিঙ্গুরের কথা ওঠে না এমন কোনও দিন নেই । সিঙ্গুরে আমাদের কিছু করতেই হবে।"

শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, "আগের সরকারের আমলে ফাইলে টাকা তছরুপ হয়েছে । যা যা ঘোষণা হয়েছিল তা হলে ভালো হত । মানুষকে বোকা বানানো হয়েছিল । মুখ্যমন্ত্রী আমাকে সিঙ্গুরের পাঠিয়েছেন । বিশ্বকর্মা পুজোয় ভরে উঠুক পশ্চিমবঙ্গ । দেশ, বিদেশের শিল্পপতিরা আসুক, বিনিয়োগ হোক, কর্মসংস্থান হোক ।" শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, "15 বছর ক্ষমতায় থেকে মানুষের সঙ্গে প্ররোচনা করার জন্য দলটা ফ্রিজ হয়ে গেল । কেউ খাম ও ফুটবলার প্রতীক পেল । সেই প্রতীক দেখে মানুষের চোখে ভেসে উঠবে মেসি-কাণ্ড।"

দম্ভ ও অহংকার হলে এই রকমই হয় বলে মমতাকে কটাক্ষ করেন তাপস রায় । দেশ বিদেশের বহু শিল্পপতির সঙ্গে রাজ্য সরকার যোগাযোগ রাখছে বলেও জানান তিনি ৷ তাঁর কথায়, "6688 জন শিল্পপতি চলে গিয়েছে আগের সরকারের আমলে । এই পরিণতি হওয়ারই ছিল। তার উপর সাড়ে সাতশো কোটি টাকা পায় টাটা। তবে বিজেপি সরকার শিল্প বান্ধব সরকার ।"

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সিঙ্গুরে বার্তা শিল্পমন্ত্রীর
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TAPAS ROY ABOUT SINGUR

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