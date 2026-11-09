প্রেমে পড়েছে বাঘিনি ! সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফের অসমের পথে বক্সার রয়্যাল বেঙ্গল

প্রেমে পড়েছে বাঘিনি ! সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফের অসমের পথে বক্সার রয়্যাল বেঙ্গল
Buxa Tiger: পাঁচদিনের মাথায় ফের উধাও বক্সার বাঘিনি ৷ অসমমুখী বিটিআর টিএফ-1-কে খুঁজতে জঙ্গলে 60 বনকর্মী-3 কুনকি হাতি ৷ প্রতিবেদন শুভদীপ বর্মনের ৷
Published : November 9, 2026 at 1:47 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 9 নভেম্বর: বাঘও যে সুড়ঙ্গ করতে পারে, তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বক্সার বাঘিনি বিটিআর টিএফ-1! চারদিকে কংক্রিটের দেওয়ালে ঘেরা সুরক্ষিত এনক্লোজার। অথচ সেই দেওয়ালের নীচের মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করেই ফের উধাও সে। মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে বাঘিনির এমন কৌশলী পালানোর ঘটনায় কার্যত তোলপাড় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প। কীভাবে বন দফতরের এত কড়া নজরদারি এড়িয়ে বেরিয়ে গেল সে, তা ভেবেই কার্যত হতবাক বনকর্তারা।
বন দফতর সূত্রে খবর, রবিবার 25 মাইল টাওয়ার সংলগ্ন প্রাকৃতিক এনক্লোজার থেকে পূর্ব দিকে এগোতে শুরু করে বাঘিনিটি। পথে বালা নদী পেরিয়ে পৌঁছে যায় 27 মাইল বনবস্তি এলাকায়। পরে জানা যায়, এনক্লোজারের চারপাশে থাকা প্রায় দু'ফুট চওড়া ও চার ফুট গভীর কংক্রিটের দেওয়ালের নীচের মাটি পায়ের সাহায্যে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল সে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়েই সুরক্ষা বলয় ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসে বাঘিনি। বাঘের এমনভাবে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল বলেই মনে করছেন বনকর্তারা।
গত 3 নভেম্বর অসমের রায়মোনা টাইগার রিজার্ভ সংলগ্ন কোকরাঝাড়ের দোতমার গেলাগুড়ি এলাকায় লৌসা নদীর ধার থেকে দীর্ঘ 13 দিন পর ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করা হয়েছিল বাঘিনিকে। পরদিন 4 নভেম্বর তাকে ফিরিয়ে এনে রাখা হয় বক্সার 25 মাইল টাওয়ার সংলগ্ন এনক্লোজারে। অথচ মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় ফের সেই এনক্লোজার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সে।
কেন বারবার অসমের দিকেই ছুটছে বাঘিনি ?
বনকর্তাদের একাংশের অনুমান, অসমের জঙ্গলে থাকাকালীন কোনও পুরুষ বাঘের সঙ্গে তার সখ্য তৈরি হয়েছিল। সেই পুরুষ বাঘের গন্ধ বা সেন্ট মার্ক অনুসরণ করেই হয়তো অমোঘ টানে ফের অসমের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। বক্সার জঙ্গলেও ওই পুরুষ বাঘের নিয়মিত আনাগোনা রয়েছে বলে অনুমান বনকর্তাদের।
বাঘিনির এনক্লোজার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার খবর সামনে আসতেই শুরু হয় তৎপরতা। হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও কলারের সংকেত ধরে তার খোঁজে জঙ্গলে নামানো হয় প্রায় 60 জন প্রশিক্ষিত বনকর্মীকে। সঙ্গে তল্লাশিতে যুক্ত করা হয়েছে তিনটি কুনকি হাতি ভরত, সারথি ও ভিট্টালাকে। কিন্তু 27 মাইল বনবস্তি পেরোনোর পর থেকে বাঘিনির আর কোনও হদিশ মেলেনি।
বন দফতরের অনুমান, বাঘিনি শ্যাডো জোনে চলে যাওয়ায় আপাতত কাজ করছে না রেডিও কলারের সংকেত। ফলে তার অবস্থান চিহ্নিত করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা, রাতারাতি সংকোশ নদী পেরিয়ে যদি ফের অসমের রায়মোনা টাইগার রিজার্ভের নর্থ রেঞ্জে পৌঁছে যায় বাঘিনিটি, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। পাঁচ দিনের মাথায় ফের বক্সার জঙ্গল ছেড়ে অসমের পথে বাঘিনির এই রহস্যময় যাত্রা এখন বন দফতরের কাছে বড়সড় ধাঁধা।