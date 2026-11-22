লকআপ থেকে পালাল গাড়ি-চোর ! গাফিলতি থাকলে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি কমিশনারের
car thief escaped: প্রশ্নের মুখে পড়েছে থানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের নজরদারি প্রক্রিয়া । ইতিমধ্যেই পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।
Published : November 22, 2026 at 11:12 AM IST
দুর্গাপুর, 22 নভেম্বর: পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে থানার লকআপ থেকে পালিয়ে গেল গাড়ি চুরির ঘটনায় ধৃত এক অভিযুক্ত । লকআপের ভাঙা জানালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানায় ।
ঘটনায় নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছে থানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের নজরদারি প্রক্রিয়া । ইতিমধ্যেই পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ।
অন্যদিকে, এই ঘটনায় কোনও পুলিশ আধিকারিকের গাফিলতি থাকলে হলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার । তাঁর দাবি, "তদন্ত শুরু হয়েছে । এই ঘটনায় কোনও পুলিশ আধিকারিকের গাফিলতি থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চারচাকা গাড়ি চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত মনোজ চক্রবর্তীকে বিহার থেকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুরে নিয়ে আসে পুলিশ । পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে তাকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে রাখা হয় কোক ওভেন থানায় । কিন্তু তখনই ঘটে যায় এই কাণ্ড ।
অভিযোগ, শনিবার রাতে থানার লকআপের একটি ভাঙা জানলা দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত মনোজ। বিষয়টি জানাজানি হতেই থানার ভিতরে শুরু হয় তৎপরতা । তবে, ততক্ষণে পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যায় সে । একটি থানার লকআপে থাকা অভিযুক্ত কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে গেল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । লকআপের জানলাটি ভাঙা অবস্থায় ছিল কি না, থাকলে কেন তা মেরামত করা হয়নি, কিংবা অভিযুক্তের উপর যথাযথ নজরদারি ছিল কি না, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
বিশেষ করে আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে থাকা একজন ধৃতের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়েছে পুলিশ মহলে। ঘটনার পর থেকেই মনোজের সন্ধানে অভিযান শুরু হয়েছে । তাকে ফের দ্রুত যাতে হেফাজতে নেওয়া যায়, তার জন্য পুলিশের তরফে চেষ্টা চালানো হচ্ছে । পাশাপাশি, থানার ভিতরে এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটল, তার কারণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।