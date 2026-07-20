তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের উপর ডিম ছোঁড়ার প্রবনতা কমছে, হাইকোর্টে দাবি রাজ্যের

তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের উপর ডিম ছোঁড়ার প্রবনতা কমছে, হাইকোর্টে দাবি রাজ্যের
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্যের দেওয়া রিপোর্টের কপি মামলাকারীদের দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। মামলাকারী তৃণমূল কংগ্রেস পরবর্তী শুনানিতে রিপোর্টের পালটা বক্তব্য জানাবে।
Published : July 20, 2026 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: রাজ্যের তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের উপর ডিম ছোঁড়ার প্রবণতা কমেছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে দাবি করেছে রাজ্য। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যের তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের উপর যেভাবে ডিম ছোঁড়া হচ্ছিল তা বন্ধ করতে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানিয়ে এদিন একটি রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। যদিও মামলাকারী তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে দাবি করেছেন, ডিম ছোঁড়ার প্রবনতা অব্যাহত রয়েছে।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্যের দেওয়া রিপোর্টের কপি মামলাকারীদের দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। মামলাকারী তৃণমূল কংগ্রেস পরবর্তী শুনানিতে রিপোর্টের পালটা বক্তব্য জানাবে। এবং তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেই বক্তব্য হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। 18 অগস্ট ফের শুনানি হবে এই মামলার। 30 জুনের পর থেকে রাজ্যে ডিম ছোড়ার প্রবণতা কমেছে। পুলিশ প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থায় এই ধরনের ঘটনা আর ঘটছে না বলে রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার এদিন রিপোর্ট দাখিল করেছেন।
কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে জবাবি হলফনামা জমা দিতে হবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনকারীকে। ওই হালফনামায় উল্লেখ থাকতে হবে 30 জুন আদালতের নির্দেশের পরে কোথায় কোথায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷
এদিন শুনানিতে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে দাবি করেন, "এখনও প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটছে তবে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা যাচ্ছে না। কালিয়াগঞ্জ থানায় সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয়। তিনি একটা অভিযোগও দায়ের করেছেন। সর্বত্র পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না। আমরা বিরক্ত, আশাহত। সব জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে। রাজ্যের একজন মন্ত্রী বলছেন, আদালত ডিম ছুড়তে বারণ করলে পাথর ছুড়তে হবে।" রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার উত্তরে বলেন, "পুলিশ পদক্ষেপ করছে। সম্প্রতি একজন বিধাননগর আদালতে কণ্ঠস্বর দিতে যাওয়ার সময় পুলিশ আদালত চত্বর ফাঁকা করে দেয়।"
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আবেদনকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, "30 জুন থেকে এখনকার তথ্য দেখান।" কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রবিবার আমি মূর্শিদাবাদে গিয়েছিলাম। আমার গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে যায়। ধীরে ধীরে গ্রামের লোক জমতে শুরু করে। তার মধ্যে দু-তিনজন চোর চোর শ্লোগান দিতে থাকেন। এটা পশ্চিম্বঙ্গ ? আমাদের মৃত্যুও হতে পারে।" ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা জবাবি হলফনামার মাধ্যমে আপনাদের সাথে যে ঘটনাগুলি ঘটছে সেগুলি নির্দিষ্ট করে জানান আদালতে।"