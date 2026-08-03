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দুর্নীতি দমন শাখায় বড়সড় রদবদল, তিন দুঁদে আইপিএস-কে বদলি রাজ্য সরকারের

​দুর্নীতি দমন শাখাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হয়েছে।

Anti Corruption Branch
তিন দুঁদে আইপিএস-কে বদলি করল রাজ্য সরকার (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 10:12 PM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট: ​দুর্নীতি প্রশ্নে কোনও রকম আপস নয়। রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই এই কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। পূর্বতন তৃণমূল জমানার যাবতীয় দুর্নীতির শিকড় যেমন তিনি উপড়ে ফেলতে চাইছেন, তেমনই বর্তমান প্রশাসনেও যাতে কোনও দুর্নীতি বাসা বাঁধতে না পারে, সে বিষয়ে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছে নবান্ন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এই ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়িত করতে এবার রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখাকে খোলনলচে বদলে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বও রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর কাঁধে। সেই কারণেই দুর্নীতি দমনের এই বিশেষ পুলিশি শাখাকে আরও ক্ষুরধার ও শক্তিশালী করে তুলতে তিনি নিজেই তৎপর হয়েছেন। নবরূপে সাজানো হচ্ছে অ্যান্টি কোরাপশন ব্রাঞ্চ বা এসিবি।

​দুর্নীতি দমন শাখাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হয়েছে। নবান্নের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের পুলিশ সার্ভিস সেল থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে তিন জন দুঁদে ও অভিজ্ঞ আইপিএস আধিকারিককে দুর্নীতি দমন শাখায় ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে। এই তিন শীর্ষ আধিকারিক হলেন রাজ্য পুলিশের আইবি-র আইজিপি মুরলী ধর, আইবি-র ডিআইজি আকাশ মাঘারিয়া এবং আইবি-র এসএস কমনাশিস সেন। অবিলম্বে এই তিন আধিকারিককে দুর্নীতি দমন শাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, অত্যন্ত দক্ষ এই পুলিশ আধিকারিকদের এসিবি-র শীর্ষ পদে বসিয়ে সরকার বুঝিয়ে দিল, দুর্নীতির তদন্তে এক চুলও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

​শুধু শীর্ষ স্তরেই নয়, তদন্তের গতি বাড়াতে এবং নিচুতলায় দুর্নীতির জাল ছিন্ন করতে দুর্নীতি দমন শাখায় আরও 16 জন পুলিশ আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি-র কার্যালয় থেকে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক জন ডিএসপি, আট জন ইন্সপেক্টর, তিন জন সাব-ইন্সপেক্টর এবং চার জন কনস্টেবলকে দুই মাসের জন্য এসিবি-তে ডেপুটেশনে পাঠানো হচ্ছে। ব্যারাকপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, কৃষ্ণনগর এবং সুন্দরবনের মতো বিভিন্ন জেলা ও পুলিশ কমিশনারেটের পাশাপাশি সিআইডি, আইবি এবং এসটিএফ থেকেও বাছাই করা আধিকারিকদের এই বিশেষ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শীর্ষ আধিকারিকদের নেতৃত্বেই এই বিশাল দল এবার রাজ্যজুড়ে দুর্নীতি দমনে কড়া হাতে ময়দানে নামবে।

​বিগত দেড় দশক ধরে তৃণমূল জমানায় রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। কেন্দ্রের পাঠানো টাকা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয়নি বলে বারবার সরব হয়েছে বর্তমান প্রশাসন। বিশেষ করে আবাস যোজনা থেকে শুরু করে একশো দিনের কাজের টাকাতেও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই সমস্ত অভিযোগের চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে এসিবি।

গত পনেরো বছর ধরে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং সুবিধা ভোগ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হবে। এই দুর্নীতিগ্রস্তদের তালিকায় রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি সরকারি আধিকারিক বা আমলারাও রয়েছেন। কোনও সরকারি আধিকারিক দুর্নীতিতে মদত দিয়ে থাকলে বা যুক্ত থাকলে, তাঁকেও রেয়াত করা হবে না। সাধারণ মানুষের করের টাকা যাঁরা আত্মসাৎ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইছে নতুন সরকার। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ার যে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন, এসিবি-কে ঢেলে সাজানো তারই প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

TAGGED:

​দুর্নীতি দমন শাখা
IPS OFFICERS ANTI CORRUPTION BRANCH
আইপিএস বদলি
ANTI CORRUPTION BRANCH

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