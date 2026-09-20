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শুরু হল পুজোর বিজ্ঞাপনের অনুমতি আদায়ের প্রক্তিয়া, চলবে 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

KMC NOC For Puja Advertisements: প্রতিটি পুজো কমিটিকে নিতে হচ্ছে বিজ্ঞাপন লাগানোর জন্য বিশেষ ছাড়পত্র। সেই ছাড়পত্র পাওয়ার আবেদনপত্র আজ থেকে দেওয়া শুরু হল।

KMC NOC For Puja Advertisements
শুরু হল পুজোর বিজ্ঞাপনের অনুমতি আদায়ের প্রক্তিয়া (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 8:55 PM IST

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কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: কলকাতায় এবার দুর্গা পুজোকে ঘিরে দেদার বিজ্ঞাপন নয়। পুজোকে সামনে রেখে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি দিনের পর দিন কর না দিয়েই তাদের বিজ্ঞাপন প্রচার চালায়। এর ফলে রাজস্ব ক্ষতি হয় কর্পোরেশনের। এবার সেই ধারায় ইতি টানল কলকাতা কর্পোরেশন। প্রতিটি পুজো কমিটিকে নিতে হচ্ছে বিজ্ঞাপন লাগানোর জন্য বিশেষ ছাড়পত্র। সেই ছাড়পত্র পাওয়ার আবেদনপত্র আজ থেকে দেওয়া শুরু হল। এই প্রক্রিয়া চলবে আগামী 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

অতীতে পুজোর বহু আগে থেকেই যথেচ্ছ বিজ্ঞাপনের ব্যানার হোর্ডিং লাগিয়ে দেওয়ার ছবি দেখে এসেছে মহানগর। বিজ্ঞাপনে মুখ ঢাকত শহরের। আর পুজো মিটে গেলেও বিজ্ঞাপনের ব্যানার-হোর্ডিং খোলার নাম-গন্ধ ছিল না। এই বিজ্ঞাপন লাগিয়ে তার বিনিময় বিপুল টাকা রোজগার করে পুজো কমিটিগুলি।

KMC NOC For Puja Advertisements
ছাড়পত্র পাওয়ার আবেদনপত্র আজ থেকে দেওয়া শুরু হল (ইটিভি ভারত)

কিন্তু এই পুজো উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপনের ব্যানার হোর্ডিং থেকে কোনও আয় হয় না কলকাতা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন বিভাগের। তবে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনের পরিবর্তে পুজো বেশ অনেক দিন আগে থেকেই লাগানো হতো হোর্ডিং, ব্যানার। সেগুলি খোলা হতো বহুদিন পর। এর ফলে পুজোকে ঢাল করে কোনও রকম কর না দিয়েই বহুদিন নিজেদের বিজ্ঞাপনের প্রচার করে নিত সংস্থাগুলি। ফলে কোষাগারের পয়সা খরচ করে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকেই ওইসব কাঠামো ভাঙতে হয় দায়িত্ব নিয়ে ।

চলতি বছরে এই সবটাতেই ইতি টেনেছে কলকাতা কর্পোরেশন। রবিবার থেকে শুরু হয়ছে বিজ্ঞাপন লাগানোর ছাড়পত্র দেওয়ার আবেদনপত্র দেওয়া। প্রতিটি দুর্গাপুজো কমিটি সেই আবেদন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে সেটি পূরণ করে বিজ্ঞাপন দফতরে জমা দেবে। তার বিনিময় বিজ্ঞাপন দফতর একটি ছাড়পত্র দেবে অস্থায়ী কাঠামো করা ও নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য বিজ্ঞাপন লাগাতে দেওয়ার।

KMC NOC For Puja Advertisements
কলকাতায় এবার দুর্গা পুজোকে ঘিরে দেদার বিজ্ঞাপন নয় (ইটিভি ভারত)

এই সবের মাঝেই বিগত বছরে কলকাতার বহু পুজো অস্থায়ী কাঠামোর সঙ্গেই ট্রাসে বা লোহার কাঠামো করে এলইডি স্ক্রিন লাগিয়ে তাতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করে বিপুল টাকা আয় করেছে। এবার সেই কাঠামোয় স্টেবিলিটি পরীক্ষা করে তবেই সবুজ সংকেত দেওয়া হবে। এই আবেদন প্রতিটি পুজো কমিটিকে বাধ্যতামূলক ভাবেই করতে হবে বলে খবর কর্পোরেশন সূত্রে।

এদিকে বিগত বছরের অভিজ্ঞতায় এবার এলইডি স্ক্রিন যে সমস্ত পুজো কমিটি বিজ্ঞাপনের জন্য লাগবে তাদের 600 টাকা প্রতি বর্গ ফুট বার্ষিক হারে টাকা দিতে হবে বিজ্ঞাপন দফতরকে। কতদিন এই স্ক্রিন চলছে সেই হিসেবে দিতে হবে টাকা।

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, আগামী 3 অক্টোবর থেকে 28 অক্টোবর পর্যন্ত এই ধরনের অস্থায়ী কাঠামো করে লাগানো হটলার্ডিং, ব্যানারে বিজ্ঞাপন করমুক্ত থাকবে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "অতীতে প্রতিবার পুজোকে সামনে রেখে এজেন্সিগুলি দিনের পর দিন কর ছাড়া নিজেদের বিজ্ঞাপনের প্রচার চালিয়ে এসেছে। সেগুলি আমাদের নিজেদের খুলতে হয়। আবার বিগত বছরে বেশ কিছু পুজো কমিটি এলইডি লাগিয়ে বিপুল রোজগার করেছে। কারণ, অল্প জায়গায় একধিক বিজ্ঞাপন চালানো যায়। আর যথেচ্ছ বিজ্ঞাপনের ভরিয়ে দেওয়া হয়। তাই আমরা নির্দিষ্ট কিছু শর্ত রাখছি আবেদনপত্রে। শর্তগুলিতে সহমত হয়ে আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিলে তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দিনের জন্য 'নো অবজেকশন' দেওয়া হবে। এটা প্রতি কমিটিকে বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হবে। কেউ 'এনওসি' না নিয়ে বিজ্ঞানী হোর্ডিং ব্যানার লাগালে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

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