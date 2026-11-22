লক্ষ্যমাত্রা থেকে 6 হাজার বেশি, রেশম কীটের ডিম উৎপাদনে নজির মালদার
Bivoltine Silk: রেশম কীটের ডিম উৎপাদনে রেকর্ড ইংরেজবাজারের পিয়াসবাড়ি সরকারি বীজাগারের ৷ উৎফুল্ল চাষিরা ৷ প্রতিবেদন পার্থ দাসের ৷
Published : November 22, 2026 at 6:05 PM IST
মালদা, 22 নভেম্বর: জিআই তকমা পেয়েছে নিস্তারি সিল্ক ৷ কিন্তু চাষিদের কাছে আপন হয়ে উঠেছে বাইভোল্টাইন রেশমের চাষ ৷ কারণ, এই প্রজাতির রেশমগুটি থেকে বেশি পরিমাণে সুতো পাওয়া যায় ৷ এই রেশম কীটের ডিমের চাহিদাও বেড়েছে ৷ সেই ডিম উৎপাদনে এবার নজির গড়েছে ইংরেজবাজার ব্লকের পিয়াসবাড়ি সরকারি রেশম বীজাগার ৷ চলতি মরশুমে এই প্রজাতির রেশমকীটের ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 35 হাজার ৷ কিন্তু বাস্তবে ডিম উৎপাদিত হয়েছে 51 হাজার ৷ উচ্ছ্বসিত জেলা সেরিকালচার দফতর ৷
রেশম মালদা জেলার দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল ৷ জেলার 11টি ব্লকের প্রায় 23 হাজার হেক্টর জমিতে এর চাষ হয় ৷ তবে এর মধ্যে কালিয়াচকের তিনটি ব্লক এবং চাঁচলের দু'টি ব্লকেই চাষ সবচেয়ে বেশি ৷ প্রায় 67 হাজার পরিবার এই চাষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ৷ সেই হিসাবে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ রেশম চাষের উপর নির্ভরশীল ৷
রেশম চাষের দু'টি অংশ ৷ প্রথমত কীট প্রতিপালন এবং দ্বিতীয়ত তুঁতগাছের চাষ ৷ কারণ, তুঁতগাছের পাতা রেশমকীটের একমাত্র খাদ্য ৷ মালদা জেলায় আগে বছরে পাঁচ মরশুমে রেশম চাষ করা হত ৷ বাংলা মাস অনুযায়ী মরশুমগুলির নাম ছিল অঘ্রাণী, ফাল্গুনি, চৈতি, বৈশাখী, ও ভাদুরি ৷ এখন অবশ্য অঘ্রাণী, ফাল্গুনি, আগাম বৈশাখি ও ভাদুরি, চার মরশুমেই রেশম চাষ হচ্ছে ৷ মালদায় তিন ধরনের রেশমকীট পালন করেন চাষিরা ৷ নিস্তারি, বাইভোল্টাইন এবং এই দুই প্রজাতির মিশ্রণে উৎপাদিত এফ-1 প্রজাতির কীট ৷
নিস্তারি রেশম সুতোর রং সোনালি, বাইভোল্টাইন সাদা এবং এফ-1 প্রজাতির সুতোর রং খানিকটা ঘিয়ে ৷ নিস্তারি সুতো ইতিমধ্যে জিআই ট্যাগ পেয়েছে ৷ রেশম চাষের জন্য প্রতি মরশুমে এই জেলায় কমবেশি এক কোটি ডিমের প্রয়োজন পড়ে ৷ সরকারি বীজাগারগুলি এত পরিমাণ ডিমের জোগান দিতে পারে না ৷ ফলে চাষিদের বেসরকারি বীজাগার থেকে ডিম কিনতে হয় ৷ সেখান থেকে কেনা ডিমের গুণাগুণ নিয়ে প্রশ্নও থাকে ৷ কারণ, সামান্য জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলেই রেশম কীট নষ্ট হয়ে যায় ৷ তাই চাষিরা ডিম কেনার ক্ষেত্রে সরকারি বীজাগারকেই এগিয়ে রাখেন ৷
জেলায় বছরে প্রায় দু'হাজার মেট্রিক টন রেশম সুতো উৎপাদন হয় ৷ বর্তমানে কোকুনের বাজারদরও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে ৷ তাই রেশমকীটের ডিম চাষিদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ কিন্তু সরকারি বীজাগারের বহু কর্মী অবসর নিলেও বিগত সরকারের আমলে নতুন কোনও নিয়োগ করা হয়নি ৷ এর প্রভাব পড়ছিল ডিম উৎপাদনে ৷ এখনও পিয়াসবাড়ি সরকারি বীজাগারে কর্মীর সংখ্যা খুব কম ৷ ফলে এখানে ডিম উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিন কমছিল ৷ সেই অবস্থা থেকেই এবারের অঘ্রাণী মরশুমের ডিম উৎপাদনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই বীজাগার ৷ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা 35 হাজার ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন এখানকার কর্মীরা ৷
কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের গয়েশবাড়ি এলাকার রেশমচাষি জামসেদ আলি বলেন, "পিয়াসবাড়ি সরকারি বীজাগারে উৎপাদিত ডিমের গুণগত মান ও চাহিদা সবসময়ই বেশি। সেখানে অঘ্রাণী মরশুমর ডিমের উৎপাদন এবার ভালো হয়েছে ৷ ডিমের মানও খুব ভালো ৷ এই ডিমে চাষিরা ভীষণ উপকৃত হবে ৷"
চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের রামপুরের তাজুল ইসলাম বলছেন, "বেসরকারি সংস্থার তুলনায় রাজ্য সরকারের রেশমকীট ডিমের দাম অনেকটা কম ৷ তার ফলনও খুব ভালো ৷ চলতি মরশুমে পিয়াসবাড়ি বীজাগার ভালো ডিম উৎপাদন করেছে ৷ সেখান থেকে আমাদের বাইভোল্টাইন প্রজাতির ডিম পেয়েছি ৷ নিস্তারি রেশমের দাম বেশি হলেও বর্তমানে এই প্রজাতির চাষই লাভজনক ৷ এভাবে যদি প্রতি মরশুমেই সরকারি বীজাগারে ডিমের উৎপাদন বাড়ানো যায় তবে জেলার রেশম চাষে বড়সড় পরিবর্তন আসবে ৷ আমাদের মতো চাষিরা যেমন উপকৃত হবে, উপকৃত হবে রিলাররাও ৷"
জেলা সেরিকালচার দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "নিস্তারি রেশম সুতো জিআই ট্যাগ পেলেও রেশমচাষিদের কাছে বাইভোল্টাইন প্রজাতির চাষ বেশি লাভজনক বলে বিবেচিত হচ্ছে ৷ নিস্তারি প্রজাতির একটি কোকুন থেকে সর্বাধিক 600 মিটার সুতো পাওয়া যেতে পারে ৷ কিন্তু বাইভোল্টাইন প্রজাতির একটি কোকুন থেকে এক হাজার মিটার সুতো পাওয়া সম্ভব৷ তার উপর বাইভোল্টাইন প্রজাতির সুতো নিস্তারির তুলনায় অনেক বেশি শক্ত ৷ এই প্রজাতির রেশমকীট সহজে নষ্ট হয় না ৷ এর গুনগত মানও খুব ভালো ৷
তিনি আরও বলেন, "এই মুহূর্তে দেশে সবচেয়ে বেশি রেশম সুতো উৎপাদন হয় কর্ণাটকের কোলার জেলায় ৷ তারপরই মালদা জেলার স্থান ৷ আমরা প্রথম স্থানে পৌঁছনোর জন্য সবরকম চেষ্টা করছি ৷ এবার ইংরেজবাজারের পিয়াসবাড়ি রেশম বীজাগারে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি ডিম উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে ৷ ওই বীজাগারের কর্মীরা একপ্রকার অসাধ্য সাধন করেছেন ৷ সেখানে ডিমের উৎপাদন আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তার চিন্তাভাবনা চলছে ৷"