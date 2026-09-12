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পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির জন্য 19 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকছে পাকিয়ং-রানিপুল জাতীয় সড়ক

নির্দেশিকা অনুযায়ী, 19 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে বেলা 11টা পর্যন্ত রাস্তা খোলা থাকবে।

Pakyong Ranipul National Highway
রাস্তা তৈরির জন্য বন্ধ থাকছে পাকিয়ং-রানিপুল জাতীয় সড়ক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 6:04 PM IST

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গ্যাংটক, 12 সেপ্টেম্বর: আগামী 19 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রানিপুল থেকে পাকিয়ংগামী 717 নম্বর জাতীয় সড়কপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশাসনিক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। জাতীয় সড়ক 717(এ)-এর এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে বর্তমানে পাহাড় কাটার কাজ চলছে। সেই নির্মাণকাজকে সুগম করা এবং সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশেই পাকিয়ংগামী জেলা পুলিশ ট্রাফিকের গতিপথ ঘুরিয়ে ও রাস্তা সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে। পাকিয়ং জেলার পুলিশ সুপারের দফতর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিন মাইল থেকে ছয় মাইল অর্থাৎ লোয়ার আহোর ম্যাকলিওড (গিরিদারা) সংলগ্ন এলাকায় কাজের সুবিধার জন্য বেসরকারি সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, 19 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে বেলা 11টা পর্যন্ত রাস্তা খোলা থাকবে। এরপর বেলা 11টা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। দুপুর তিনটে থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ফের গাড়ি চলতে পারবে, কিন্তু বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত রাস্তা আবার বন্ধ থাকবে। রাত আটটা থেকে পরদিন সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত রাস্তা যান চলাচলের জন্য খোলা থাকবে। এই বিধিনিষেধ দুই চাকার যান-সহ সমস্ত ধরনের হালকা ও ভাড়ি যানবাহনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক গাড়ি, পুলিশ ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবার যানবাহনগুলোকে এই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

Pakyong Ranipul National Highway
রাস্তা তৈরির জন্য বন্ধ থাকছে পাকিয়ং-রানিপুল জাতীয় সড়ক (ইটিভি ভারত)

রাস্তা বন্ধ থাকার সময়সীমায় বিকল্প পথ হিসেবে ভারী গাড়িগুলিকে সেটি পুলের কাছে অসম লিংজে ফটক থেকে আসাম লিংজে ও শান্তি টার্নিং হয়ে পাকিয়ং বাজারের দিকে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর হালকা ও মাঝারি যানবাহনের ক্ষেত্রে আহোফটক থেকে আপার আহো হয়ে অন্ধেরি ফটক অথবা চাঙ্গে থেকে শান্তি টার্নিংয়ের রাস্তাটি বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। নির্দেশিকায় নির্মাণকারী সংস্থাকে নিরাপত্তার স্বার্থে উভয় প্রান্তে হেলমেট, জ্যাকেট, বাঁশি ও লাল পতাকা পরিহিত কর্মী মোতায়েন করার পাশাপাশি কাজের নির্দিষ্ট সময়সূচি-সহ দিকনির্দেশক সাইনবোর্ড লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Pakyong Ranipul National Highway
রাস্তা তৈরির জন্য বন্ধ থাকছে পাকিয়ং-রানিপুল জাতীয় সড়ক (ইটিভি ভারত)

এর পাশাপাশি সিকিম ভ্রমণের পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছে আরও একটি বড় খবর। আগামী 15 সেপ্টেম্বর নাথু লা সীমান্তে একটি বিশেষ বর্ডার পার্সোনেল মিটিং বা বিপিএম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতীয় সেনার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কারণে ওই নির্দিষ্ট দিনে নাথুলা পাস পর্যটক ও সমস্ত সাধারণ অসামরিক নাগরিকদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ফলে সেদিন নাথুলা অভিমুখে কোনও পর্যটকের গাড়ি যাওয়ার অনুমতি মিলবে না।

Pakyong Ranipul National Highway
রাস্তা তৈরির জন্য বন্ধ থাকছে পাকিয়ং-রানিপুল জাতীয় সড়ক (ইটিভি ভারত)

সিকিমের পর্যটন ব্যবস্থায় এই জোড়া ঘোষণার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির পর্যটন বিভাগের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যাল। তিনি জানান, রানিপুল-পাকিয়ং সড়কে সাময়িক বিধিনিষেধ এবং 15 সেপ্টেম্বর নাথুলা বন্ধ থাকার সিদ্ধান্ত সিকিমের পর্যটনের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। সেপ্টেম্বর মাসে অনেক পর্যটকই সিকিম ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, বিশেষ করে পাকিয়ং বিমানবন্দর ব্যবহার করে যাঁরা যাতায়াত করেন বা নাথুলা দর্শন করতে চান, তাঁরা কিছুটা সমস্যায় পড়তে পারেন। তবে তিনি পর্যটকদের আতঙ্কিত না করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ট্রাফিক সূচি মেনে ভ্রমণসূচি পুনর্গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

স্থানীয় প্রশাসন ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিকল্প পথ ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যটকদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা যাতে মসৃণ থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

TAGGED:

NH717 PAKYONG RANIPUL
পাকিয়ং রানিপুল জাতীয় সড়ক
বন্ধ থাকছে পাকিয়ং রানিপুল সড়ক
PAKYONG RANIPUL NATIONAL HIGHWAY
PAKYONG RANIPUL NATIONAL HIGHWAY

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