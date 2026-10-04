ভোটে জিততে না পেরে ককরোচ প্ল্যাটফর্ম করে উৎপাত বিরোধীদের ! বারাসতে আক্রমণ দিলীপের
Dilip Ghosh Attacks: সিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে বিগত সরকারের কর্মবিমুখতা নিয়েও সরব হন ৷ দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে কৌশলে মন্তব্য এড়িয়েছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী ।
Published : October 4, 2026 at 7:13 PM IST
বারাসত, 4 অক্টোবর: ককরোচ জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্য়ের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ রবিবার বারাসতের বিদ্যাসাগর সভাকক্ষে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ৷ সেখানেই সিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি ৷ পাশাপাশি, বিগত তৃণমূল সরকারের কর্মবিমুখতা নিয়েও সরব হন তিনি ৷ তবে রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে কৌশলে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ ।
উত্তর 24 পরগনার বারাসতে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, "বিরোধীরা নির্বাচনে জিততে পারছে না । তারাই এদিক-ওদিক ঘুরে এসে সরকারকে বিব্রত করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম (ককরোচ) করেছে । তারাই উৎপাত করছে ।"
রবিবার অনুষ্ঠানের শেষে দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মন্তব্য়, "ককরোচদের কেউ হঠাৎ করে নেতা হননি । বিভিন্ন দল থেকে তারা এসেছে । ওই দলগুলোর ইতিহাস ভূগোল মানুষ জেনে গিয়েছেন । তারা আমাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জিততে পারছে না । তারা এদিক-ওদিক ঘুরে বিজেপিকে বিব্রত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে । তারাই উৎপাত করছে । তাতে খুব বেশি লাভ হবে না । আমাদের দেশের মানুষ অনেক দূরদর্শী । মানুষ অনেক চিন্তাশীল । তাঁরা হঠাৎ করে কাউকে কোনও দায়িত্ব দেবেন না । তাছাড়া বিরোধী দলের একটা জায়গা খালি রয়েছে । সেই জায়গাটা পূরণ করার জন্য তারা অনেক চেষ্টা করছে ।"
অতীতের তৃণমূল জমানার প্রসঙ্গে টেনে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, "আগের সরকার মানুষের জন্য কাজ করত না । আগের সরকারের নেতারা নিজেদের জন্য কাজ করত। তাই আগের সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয়নি । উপকার হয়েছে নেতাদের ।" তারপরেই দিলীপের সংযোজন, "আমরা অনেক আগে থেকেই কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্যে চালু করার জন্য কথা বলেছি । বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা রাজ্যে আনার চেষ্টা করেছি । কিন্তু আগের সরকার সে সমস্ত কাজে গুরুত্ব দেয়নি । আমরা চেয়েছি গ্রামের মানুষের উন্নয়ন । আমাদের উদ্দেশ্য ছিল স্কুল কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন করা, পুকুর সংস্কার করা, নর্দমা তৈরি করা । সেইমতো আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি । আগের সরকার সেসব কিছুই করেনি ।"
এদিন প্রসঙ্গক্রমে যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ডের কথাও ওঠে ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ বলেন, "মেসির মতো বড় ফুটবল তারকাকে নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছিল । আমরা বলেছিলাম, সব দর্শকদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে । কিন্তু আইনি জটিলতায় সেটা করা যাচ্ছে না । যুবভারতীতে বিদেশি বড় ফুটবল দল এনে খেলানো হয়েছে । আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।"
এরপর রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা ৷ উপনির্বাচনের ফল কী হবে ? অত্যন্ত কৌশলে দিলীপ উত্তর দিয়েছেন, "বিধানসভা নির্বাচনে যা হয়েছে উপনির্বাচনেও তাই হবে । রেজিনগরে দেখুন কী হয় । নন্দীগ্রামে কী ফল হবে তা তো সকলেই জানেন ।" রেজিনগরে বিজেপি জিতবে কিনা সে প্রশ্নের জবাবে দিলীপ কোনও মন্তব্য করেননি ।
এসবের পাশাপাশি তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাজেরও সমালোচনা করেন তিনি । হাওড়ায় বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের গুলি চালানোর ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন দিলীপ বলেছেন, "তৃণমূল ক্ষমতা থেকে চলে গিয়েছে । কিন্তু তাদের দুষ্কৃতীরা এখনও রয়েছে । বিষয়টা সরকার দেখছে । যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" এদিন ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ।