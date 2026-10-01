গান্ধি জয়ন্তীর দিন কমছে মেট্রো পরিষেবা, কোন কোন লাইনে কম চলবে ট্রেন ?
METRO TO RUN ON GANDHI JAYANTI: ছুটির দিন বলে কলকাতা মেট্রোর ব্লু গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে মেট্রোর পরিষেবা হ্রাস পাবে।
Published : October 1, 2026 at 12:12 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: গান্ধি জয়ন্তীতে কমছে মেট্রোর সংখ্যা ৷ তবে প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকছে বলে খবর ৷
মহাত্মা গান্ধির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 2 অক্টোবর অর্থাৎ শুক্রবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে অন্যান্য দিনের তুলনায় কম সংখ্যক মেট্রো ট্রেন চালানো হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে দেশ জুড়ে ছুটির দিন। তাই স্বাভাবিকভাবেই মেট্রোতেও তুলনামূলকভাবে যাত্রী সংখ্যাও কম থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই ছুটির দিন বলে কলকাতা মেট্রোর ব্লু গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে মেট্রোর পরিষেবা হ্রাস পাবে। তবে স্বস্তির খবর এটাই যে, পরিষেবা শুরুর এবং শেষে ট্রেনের নির্দিষ্ট সময়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।
মেট্রো কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আগামী 2 অক্টোবর তিনটি রুটেই মেট্রোর সময় সূচি:
ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পযর্ন্ত এই রুটে মোট 216টি পরিষেবা চালু থাকবে। এর মধ্যে 108টি আপ এবং 108টি ডাউন মেট্রো চলাচল করবে।
ওইদিন গ্রিন লাইনে মোট 212টি ট্রেন চলাচল করবে ৷ এই মোট সংখ্যার মধ্যে 106টি আপ এবং 106টি ডাউনে পরিষেবা চলবে।
গান্ধি জয়ন্তীর দিন ইয়েলো লাইনে মোট 110টি ট্রেনের চলাচল করবে, যার মধ্যে 55টি আপ এবং 55টি ডাউন ট্রেন চলবে।
তবে, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকবে বলেই জানাচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ অন্যান্য সাধারণ দিনের সূচি মেনেই ট্রেন চলাচল করবে ওই দুই লাইনে। ছুটির দিনে শহরবাসীদের চলাচলের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত ট্রেনের ব্যবস্থা রাখা হলেও যাত্রীদের পরিবর্তিত এই সময়সূচি নজর রেখে পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সবকটি লাইনেই দিনের প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকছে বলেও জানানো হয়েছে।