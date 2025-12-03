ETV Bharat / state

জেলাশাসকদের রিপোর্টে বদলাল তথ্য; 2208 থেকে মৃত ভোটার না থাকা বুথের সংখ্যা কমে 408

বাংলার এমন প্রায় 2208টি বুথ ছিল যেখানে গত এক বছরে একজনেরও মৃত্যু হয়নি । এমনই তথ্য আগে জানিয়েছিলেন জেলাশাসকরা ৷ সেই সংখ্যাতেই বদল এসেছে ৷

SIR in Bengal
প্রতীকী ছবি (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 8:17 AM IST

কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: একদিনেই বদলে গেল জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা DEO-দের রিপোর্ট ৷ 2208 সংখ্যক বুথে কোনও মৃত ভোটার নেই বলে প্রথমে দাবি করা হলেও নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট তলবের পরই এক ধাক্কায় তা কমে দাঁড়ালো মাত্র 480-তে। আর এই অবস্থায় ফের একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা জেলাশাসকদের ভূমিকা ৷

আদৌ কি স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে রাজ্যে SIR প্রক্রিয়া ? এমন প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধিরা ৷ আর DEO-দের রিপোর্টে সেই প্রশ্ন আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল ৷ সোমবার নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছিল, রাজ্যের মোট 2208টি বুথে 100 শতাংশ গণনা ফর্মই জমা পড়েছে । সুতরাং এই সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এই 2208টি বুথে গত এক বছরে একজনেরও মৃত্যু হয়নি । আর বিস্ময়কর তথ্য সামনে আসার পরেই দ্রুত এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে জেলাশাসকদের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয় কমিশনের তরফে । মঙ্গলবার বিকেলে সেই রিপোর্ট জমা দেন জেলাশাসকরা ৷ তাতেই দেখা গিয়েছে যে মৃত ভোটার নেই এমন বুথের সংখ্যা 2208 থেকে কমে দাঁড়িয়েছে 480-তে ৷

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, বাংলায় এমন প্রায় 2208টি বুথ রয়েছে যেখানে গত এক বছরে একজনেরও মৃত্যু হয়নি । যে তালিকা সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই বুথগুলিতে যত সংখ্যক গণনা ফর্ম বিতরণ করা হয়েছিল সেই সবকটিই ফেরৎ এসেছে । অর্থাৎ, ওই সব বুথে কোনও মৃত, স্থানান্তরিত কিংবা একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটারের খোঁজ পাওয়া যায়নি । সুতরাং একটি ফর্মও 'Uncollectable' ছিল না এই বুথগুলিতে ।

কমিশনের কর্তাদের দাবি, মূলত চারটি ক্ষেত্রে একটি ফর্ম uncollectable থাকে । যদি কোনও ভোটারের মৃত্যু হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত যদি কোনও ভোটারের দুই জায়গায় ভোটার কার্ড থাকে, তৃতীয়ত যদি কোনও ভোটার নিখোঁজ থাকেন এবং চতুর্থ হল যদি কোনও ভোটার পাকাপাকিভাবে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যান ।

সোমবার এহেন আশ্চর্যজনক তথ্য মিলতেই মঙ্গলবার ফের জেলাশাসকদের রিপোর্ট দিতে বলা হয় ৷ সেই রিপোর্ট আসার পর দেখা যায় যে, সোমবারে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সংখ্যাটি কমে দাঁড়িয়েছে 480-তে। এতটা ফারাক হল কী করে ? এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন । তাহলে কি ডেটা এন্ট্রিতে কোনও ভুল হয়েছিল, নাকি কোনও কারচুপি ছিল এর পিছনে, এমনই প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা ৷ কমিশন সূত্রে খবর, এন্ট্রি বা ফর্ম বিতরণের সময় কোনও গরমিল হয়ে থাকতে পারে । আর তার ফলেই সংখ্যায় তারতম্য হয়ে যায় । এরপর যখন জেলাশাসকদের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয় তখন বিষয়টি ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখার সময় সংখ্যার এই গরমিল তাঁদের নজরে আসে ।

যদিও প্রথমে যে তালিকাটি পাঠানো হয়েছিল সেখানেও শীর্ষে ছিল দক্ষিণ 24 পরগনা আর এবারেও শীর্ষে দক্ষিণ 24 পরগনা । নয়া তালিকা অনুযায়ী দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘিতে রয়েছে 66 বুথ, কুলপিতে 58টি বুথ, মগরাহাটে 15টি বুথ, পাথরপ্রতিমায় 20টি বুথ ।

