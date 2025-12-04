ETV Bharat / state

মৃত ভোটার না থাকা বুথের সংখ্যায় ফের বদল, 2208 থেকে কমে 480-র পর এখন 29

মোট 2208টি বুথ থেকে 100 শতাংশ গণনা ফর্মই জমা পড়েছিল । তারপর দিনের রিপোর্টে তা কমে 480 হয়েছিল ৷ এবার তা আরও কমে 29 ৷

ফর্ম ফেরৎ আসা বুথের সংখ্যা ফের কমল (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: মৃত ভোটার না থাকায় গণনা ফর্ম ফেরৎ এসেছিল 100 শতাংশ, তেমন বুথের সংখ্যা ফের একধাপ কমল ৷ তবে এক্ষেত্রেও শীর্ষে দক্ষিণ 24 পরগনা ৷ প্রায় দুই হাজার বুথ থেকে 100 শতাংশ গণনা ফর্মই ফেরৎ এসেছিল ৷ অর্থাৎ, এই বুথগুলিতে কোনও মৃত ভোটার যেমন ছিল না তেমনই কোনও ভোটার অন্যত্রও চলে যায়নি ৷ নির্বাচন কমিশন জেলাশাসকদের থেকে রিপোর্ট তলবের পরই সেই সংখ্যাটা দুই হাজার থেকে কমে দাঁড়ায় 480-তে ৷ এবার তা আরও কমে হল 29 ৷

সোমবার দেখা গিয়েছিল 2208টি বুথ থেকেই 100 শতাংশ গণনা ফর্ম ফেরৎ এসেছে ৷ যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় বিভিন্ন মহলে ৷ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে জেলাশাসকদের থেকে রিপোর্ট তলব করে নির্বাচন কমিশন ৷ আর তাতেই দেখা যায় সংখ্যা কমে গিয়েছে অনেক ৷ কমিশনের রিপোর্ট তলবের পর মঙ্গলবার সেই সংখ্যা এক ধাক্কায় নেমে দাঁড়ায় 480-তে । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়েছিল, আরও কমতে পারে এই সংখ্যা । সেই মতোই বুধবার দেখা গেল 480 গিয়ে দাঁড়াল 29-এ।

সোমবার নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছিল যে, রাজ্যের মোট 2208টি বুথ রয়েছে যেখানে একশো শতাংশ গণনা ফর্মই জমা পড়েছে । অর্থাৎ যতগুলি ফর্ম বিতরণ করা হয়েছিল সবকটি ফর্মই পূরণ হয়ে ফেরত এসেছে । একটিও 'uncollectable' নেই । মূলত চারটি ক্ষেত্রে একটি ফর্ম uncollectable থাকে । তার মধ্যে রয়েছে, কোনও ভোটারের মৃত্যু হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত যদি কোনও ভোটারের একাধিক জায়গায় নাম থাকে, তৃতীয়ত, যদি কোনও ভোটার নিখোঁজ থাকেন এবং চতুর্থ যদি কোনও ভোটার পাকাপাকিভাবে অন্যত্র চলে গিয়ে থাকেন ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রিপোর্ট আসার পর দেখা গেল যে সোমবারের সংখ্যাটি কমে দাঁড়িয়েছে 480-তে ।

মঙ্গলবারই বুথের সংখ্যা কমে যাওয়ার পর সন্দেহের উদ্রেক হয় । এরপর বুধবার আবারও ওই সংখ্যা কয়েকগুণ কমে 29-এ এসে দাঁড়ানোর ফলে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । বারে বারে প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে এটা সম্ভব হতে পারে ? যদিও এই বিষয় সিইও দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এন্ট্রি করার সময় ট্যাবুলেশনে কিংবা বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-দের দ্বারাই কোনও ভুল-ত্রুটি থেকে গিয়েছিল । যেহেতু এখন আরও এক সপ্তাহ সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে তাই BLO-রা যখন ফের ভালোভাবে মিলিয়ে দেখছেন তখন ত্রুটিগুলি ধরা পড়ছে । কমিশন সূত্রে খবর, এই সংখ্যাটি একেবারে শূন্যে এসে না ঠেকলেও আরও কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে ।

বুধবার যে তালিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা । দক্ষিণ 24 পরগনা নিয়ে আগেও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে ৷ এখন দেখা যাচ্ছে, সোমবার থেকে লাগাতার এই তালিকায় শীর্ষস্থানেই রয়েছে সেই দক্ষিণ 24 পরগণা জেলা । বর্তমান তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে,

দক্ষিণ 24 পরগনার 20টি বুথ, জলপাইগুড়ির 1টি, মালদার 4টি, হাওড়ার 1টি বুথ, পশ্চিম মেদিনীপুরের 1টি ও পুরুলিয়ার 2টি বুথ থেকে 100 শতাংশ গণনা ফর্মই জমা পড়েছে কমিশনের কাছে ৷

