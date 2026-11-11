ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যালের ম্যাসকট বিপন্ন স্যালাম্যান্ডার, পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা দেবে ডিএইচআর
ghum winter festival : 28 নভেম্বর থেকে 6 ডিসেম্বর পর্যন্ত হতে চলেছে এই বার্ষিক উৎসব। এবছর উৎসবের স্লোগান ‘ঘুম কা ভাইব, সালাম্যান্ডার ট্রাইব’।
Published : November 11, 2026 at 11:03 AM IST
দার্জিলিং, 11 নভেম্বর : হিমালয়ের সংবেদনশীল পরিবেশ এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরতে ‘ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 2026’-এর ম্যাসকট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বিপন্ন হিমালয়ান সালাম্যান্ডারকে ৷ যা পাহাড়বাসীর কাছে ‘টাইলো’ নামে পরিচিত।
শতাব্দীপ্রাচীন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর উদ্যোগে আগামী 28 নভেম্বর থেকে 6 ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই বার্ষিক উৎসব। এবছর উৎসবের স্লোগান ‘ঘুম কা ভাইব, সালাম্যান্ডার ট্রাইব’।
ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, বিলুপ্তপ্রায় এই উভচর প্রাণীর সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি এই অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় যুক্ত কর্মীদের সম্মান জানাতেই টাইলোকে ম্যাসকট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি, পরিবেশবিদ বরখা সুব্বাকে বিশেষ সম্মান জানানোর পরিকল্পনা হয়েছে। দার্জিলিংভিত্তিক এনজিও ‘ফেডারেশন অফ সোসাইটিজ ফর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন’-এর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা বরখা সুব্বা ইউকে-ভিত্তিক ‘হুইটলি ফান্ড ফর নেচার’ এর মর্যাদাপূর্ণ ‘হুইটলি অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন এবছর ৷ যা পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে ‘গ্রীন অস্কার’ নামে পরিচিত।
পাহাড়ের জলাভূমি ও হিমালয়ান সালাম্যান্ডার রক্ষায় তাঁর তৃণমূল স্তরের অভাবনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফেস্টিভ্যালের ‘স্পিরিট অফ দ্য হিলস অ্যাওয়ার্ডস 2026’-এর ‘ফরেস্ট হুইস্পারার অ্যাওয়ার্ড’-এর জন্য তাঁর নাম মনোনীত করা হয়েছে।
বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ‘টাইলোটোট্রিটন হিমালয়ানাস’ (Tylototriton himalayanus) নামে পরিচিত এই উভচর প্রাণীটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থার রেড লিস্ট বা 'সংকটাপন্ন' (Vulnerable) হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে।
দার্জিলিং ও কার্শিয়াং পাহাড়ের 1,100 মিটার থেকে 2.317 মিটার উচ্চতার মধ্যে এবং পূর্ব নেপাল ও পশ্চিম ভুটানের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে এদের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, সালাম্যান্ডার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘বায়ো-ইন্ডিকেটর’ বা পরিবেশগত সূচক প্রজাতি, যা বনাঞ্চল ও জলাভূমির বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য নির্দেশ করে।
এটি একদিকে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে, আবার অন্যদিকে খাদ্যশৃঙ্খলে শিকার ও শিকারী দুই রূপেই ভারসাম্য রক্ষা করে। এছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিবর্তনীয় গবেষণার ক্ষেত্রে এদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এই প্রাণীর হারানো অঙ্গ ও লেজ পুনরায় গজিয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে।
ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 2026 সালের এই উৎসব কেবল সংস্কৃতি ও পর্যটন প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পর্যটন সম্ভাবনা, রেলওয়ে ঐতিহ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষাকে এক সুতোয় বাঁধা হবে।
পাশাপাশি, ‘স্পিরিট অফ দ্য হিলস অ্যাওয়ার্ডস’-এর মাধ্যমে পাহাড়ের সংস্কৃতি, পর্যটন, অ্যাডভেঞ্চার এবং পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখা একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হবে।
এদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অফ ট্যুরিজমের তন্নিষ্ঠা দাস (ভিক্টর অ্যাওয়ার্ড), রবীন্দ্র রাই (ওয়ান্ডারার অ্যাওয়ার্ড), কেরালার ফজিল আব্দুল আজিজ (অ্যাজাক্স অ্যাওয়ার্ড), দেখো দার্জিলিংয়ের মিংমা গিরমি শেরপা (ব্রঙ্কো অ্যাওয়ার্ড), ট্রাভেলোপিয়ার নির্লিপ্ত সাহা (হকআই অ্যাওয়ার্ড), দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজের সহকারী অধ্যাপক প্রজ্বল প্রধান (সোলেড অ্যাওয়ার্ড) এবং কার্শিয়াং আকাশবাণী কেন্দ্র (হিল বার্ড অ্যাওয়ার্ড)।
প্রকৃতি সুরক্ষা ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের এই অভিনব মেলবন্ধন আগামী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।