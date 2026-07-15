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মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিতেই বৃক্ষরোপণ শুরু কলকাতা কর্পোরেশনের, টার্গেট 1 লাখ চারা

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, ময়দান, ভিক্টোরিয়া এলাকায় মেট্রো প্রকল্পের জন্য বিরাট পরিমাণ গাছ কাটা হয়েছে। সেই সবুজ আবার ফেরানোর উদ্যোগ নেবে কলকাতা কর্পোরেশন।

KMC tree planting drive
বৃক্ষরোপণ শুরু করল কলকাতা কর্পোরেশন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 11:29 AM IST

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কলকাতা, 15 জুলাই: অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে কত গাছের চারা রোপণ করতে হবে সেই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রাজ্যে বছরভর সাত লক্ষের বেশি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়ছে। পঞ্চায়েত থেকে বিধায়ক পিছু গাছের চারা সংখ্যাও নির্ধারিত হয়ছে। আর কলকাতা শহরে কর্পোরেশনকে লাগাতে হবে এক লক্ষ গাছের চারা। সেই লক্ষ্যমাত্রা বলে দিতেই মঙ্গলবার মোহরকুঞ্জ থেকে বৃক্ষরোপণ পর্ব শুরু করল কলকাতা কর্পোরেশন।

এদিন কর্পোরেশনের এই অনুষ্ঠানে প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি, শঙ্কর সিকদার, পূর্ণিমা চক্রবর্তীরা। ছিলেন সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাস, কর্পোরেশনের প্রতিটি বিভাগের ডিজি, মুখ্য আধিকারিক-সহ কর্মীরা। প্রধানমন্ত্রী অনেক দিন আগেই শুরু করেছেন "একটি গাছ মায়ের নামে" কর্মসূচি। সেই মতো এদিনও বৃক্ষ রোপন করা হল মোহরকুঞ্জে। বিভাগীয় আধিকারিকরাও গাছের চারা রোপণ করেন ৷ আধিকারিকদের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বার্তা দিয়ে বলেন, "যে গাছটি লাগাচ্ছেন এটা মাতৃ স্নেহে যত্ন নেবেন আগামী তিন বছর।"

এদিন কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমাদের শহরে 1 লাখ গাছের চারা লাগানোর টার্গেট দিয়েছেন। শহরের কোথায় কীভাবে গাছ লাগানো হবে সেই জন্য আমরা বন দফতরের সঙ্গে আলোচনা করছি।" কলকাতার সবুজের আচ্ছাদন কমে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দ্রুত সবুজ ফেরানো সম্ভব নয়। কারণ গাছ তার নিজের গতিতে বাড়বে। কিন্তু আমারা যে চারা লাগব সেগুলি আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে যত্ন নিতে হবে। তিন বছর কম পক্ষে করতে হবে। তবেই নিজের মতো বেড়ে উঠবে সেটি। তবেই সবুজ ফিরবে।"

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, ময়দান, ভিক্টোরিয়া এলাকায় মেট্রো প্রকল্পের জন্য বিরাট পরিমাণ গাছ কাটা হয়েছে। সেই সবুজ আবার ফেরানোর উদ্যোগ নেবে কলকাতা কর্পোরেশন। যৌথভাবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তারা ময়দান চত্বরে সবুজায়ন করবে বলেও খবর। পাশাপাশি গাছের স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রচার চালানো হবে যাতে গাছের গোড়া সৌন্দর্যায়নের নামে যথেচ্ছ সিমেন্ট দিয়ে না বাধিয়ে ফেলা হয়। কলকাতায় মূলত বেশি উঁচু নয় এমন গাছ লাগানো হবে বলেও জানা গিয়েছে।

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KMC
KOLKATA CORPORATION TREE PLANTING
কলকাতা কর্পোরেশন
কলকাতায় বৃক্ষরোপণ
KMC TREE PLANTING DRIVE

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