বই, সরস্বতী পুজো ও ভালোবাসার মিলনে রঙিন কলকাতা বইমেলা
সরস্বতী পুজোয় বইমেলায় যুগলদের জন্য এক চমক নিয়ে হাজির হয়েছে বুক ফার্ম ৷ লাকি যুগলরাই পাচ্ছেন সেই পুরস্কার জেতার সুযোগ ৷
Published : January 23, 2026 at 9:16 PM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: বাঙালির জীবনে প্রেম বা তার সংজ্ঞা কোনও একটি শব্দে বা বাক্যে ব্যাখ্যা করা যায় না ৷ কারণ, বাঙালির প্রেমের তালিকাটা বরাবরই একটু লম্বা ৷ সেখানে ব্যক্তিগত প্রেম বা সম্পর্কের পাশাপাশি, আরও একটি প্রেম রয়েছে ৷ যা এই জাতির রক্তে রয়েছে, তা হল বই প্রেম ৷ কাকতালীয়ভাবে বাঙালির ভ্যালেন্টাইস’ ডে অর্থাৎ, সরস্বতী পুজো এবং কলকাতা বইমেলা, দুই সমান্তরালভাবে উদযাপন হল এদিন ৷
তাই বাঙালির সরস্বতী পুজোর শাড়ি-পাঞ্জাবির প্রেম সঙ্গে সমানভাবে মিশে গিয়েছে বইপ্রেমও ৷ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় দেখা গেল সেই ছবি ৷ যেখানে সল্টলেক করুণাময়ীর সেন্ট্রাল পার্ক হয়ে উঠল এক রঙিন ক্যানভাস ৷ যেখানে নতুন বইয়ের গন্ধের সঙ্গেই মিশে গেল যুগলদের প্রেমের রঙ ৷ দিনভর শাড়ি-পাঞ্জাবিতে প্রিয়তম ও প্রিয়তমাদের দেখা গেল তাঁদের বইয়ের নেশা থুড়ি প্রেমের খোঁজ করতে ৷
হাতে-হাত রেখে প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বইয়ের দোকানে ঘোরার দৃশ্য উঠে এল ৷ কেউ নতুন বই কিনে মেলার মধ্যেই পড়ায় ডুবে যাচ্ছেন, তো কেউ আবার বই পড়ার ফাঁকেই একে অপরকে খাইয়ে দিচ্ছেন খাবার ৷ বইমেলা যেন এদিন শুধুই কেনাবেচার জায়গা নয়, বরং প্রেমের এক উষ্ণ মিলনক্ষেত্র ৷
এ বছর বইমেলার উদ্বোধনের পরদিনেই পড়েছে সরস্বতী পুজো এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী ৷ ছুটির আমেজে সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়ছে সেন্ট্রাল পার্কে ৷ মেট্রোর সুবিধা থাকায় দূরদূরান্ত থেকে বইপ্রেমীরা হাজির হয়েছেন ৷ কাঁচড়াপাড়া থেকে আসা অঙ্কিত দে প্রথমবার প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে বইমেলায় এসেছেন ৷ তাঁর কথায়, “আমি প্রতিবছর আসি ৷ তবে এ বছর আলাদা লাগছে ৷ দু’জনেরই যখন একই বই পছন্দ হচ্ছে, তখন সেই বইটা কেনার আনন্দটাই অন্যরকম ৷”
হাওড়া থেকে আসা অঙ্কিতার কাছে সরস্বতী পুজোর অনুভূতিও বদলে গিয়েছে সময়ের সঙ্গে ৷ তিনি বলেন, “ছোটবেলায় স্কুলে পুজো হতো ৷ তখন স্কুলে যাওয়ার একটা আগ্রহ-আনন্দ থাকতো ৷ এখন সেটা নেই, কিন্তু আজকের দিনে বইমেলায় এসে আবার অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করছে ৷”
সোদপুর থেকে আসা প্রোযেক্তা ও তাঁর প্রেমিকের সাজেও ধরা পড়েছে সরস্বতী পুজোর রেশ ৷ শাড়ি-পাঞ্জাবিতে সেজে তিনি বলেন, “আজ সরস্বতী পুজো, তাই সাজটাও মিলিয়ে নেওয়া ৷ আর বইপ্রেম তো বাঙালির জন্মগত ৷ সেই প্রেম ভুলে গেলে চলবে কেন ?”
বই কিনতে-কিনতে হাঁপিয়ে গিয়ে কেউ আবার মজেছেন মিষ্টির স্বাদে ৷ দমদম থেকে আসা আদ্রিতা বললেন, “আমাদের দু’জনেরই বই পড়ার নেশা আছে ৷ কিছু বই কিনেছি, কিছু খুঁজছি ৷ তার মাঝেই একটু মিষ্টি খাওয়া চলছে ৷”
আবার কেউ-কেউ বইয়ের চেয়ে বেশি উপভোগ করছেন বইমেলার পরিবেশ ৷ প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে সৌম্যদীপ বললেন, “সত্যি বলতে বইয়ের প্রতি অত টান নেই ৷ কিন্তু, এই পরিবেশটা দারুণ—ঘোরা, খাওয়া, সময় কাটানো এটাই আসল ৷”
এই বিশেষ দিনে যুগলদের জন্য চমকও রেখেছিল এক প্রকাশনী সংস্থা ৷ বুক ফার্ম-এর 299 নম্বর স্টলে আসা যুগলদের বেছে নিয়ে উপহার দেওয়া হল ‘ভালবাসার একশো এক’ নামের একটি বই ৷ সহ-প্রকাশক শোভন চক্রবর্তীর কথায়, “আমরা মজা করতে ভালবাসি ৷ তাই যুগলদের জন্য ছোট্ট উপহার ৷" হাওড়া থেকে আসা অনুষ্কা এই উপহার পেয়ে খুশি ৷ তিনি বলেন, “সরস্বতী পুজো মানেই একটা ইমোশন ৷ তার ওপর এমন সারপ্রাইজ — ভাবতেই পারিনি ৷” সব মিলিয়ে বই, পুজো ও প্রেম — এই ত্রিবেণী সঙ্গমেই এদিন কলকাতা বইমেলা হয়ে উঠেছে ভালোবাসার এক জীবন্ত গল্প ৷ এদিন কলকাতা বইমেলায় প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷