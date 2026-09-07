1980 সাল থেকে খোঁজ নেই কালীঘাট মন্দিরের লকারের চাবির ! বিচারকের দ্বারস্থ সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার
কালীঘাট শুধু কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় স্থান নয়, এটি গুরুত্বপূর্ণ 51 সতীপীঠের একটি।
Published : September 7, 2026 at 3:29 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: কালীঘাট মন্দিরের সিন্দুকের চাবি 1980 সাল থেকে নিখোঁজ ! মন্দিরের সম্পত্তি, দান-দক্ষিণা, গয়না থেকে শুরু করে পরিচালন কমিটির নির্বাচন-একাধিক বিষয় নিয়ে এবার সরব সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার। গোটা বিষয়টি নিয়ে আলিপুরের জেলা জজের কাছে চিঠি দিয়ে একাধিক অভিযোগ এবং দাবি জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্য দেবর্ষি রায়চৌধুরী। তাঁর দাবি, কালীঘাট মন্দির সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের একাধিক প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলেনি। আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়া এবং মন্দির পরিচালনায় অস্বচ্ছতা রয়েছে বলেও অভিযোগ পরিবারের।
কালীঘাট শুধু কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় স্থান নয়, এটি গুরুত্বপূর্ণ 51 সতীপীঠের একটি হিসেবেও পরিচিত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, সতীর দেহের অংশ এখানে পড়েছিল। কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরটি প্রায় 200 বছরের পুরনো ৷ 1809 সালে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান কাঠামো সম্পূর্ণ হয় বলে সরকারি ও ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে ৷ সাবর্ণ গোত্রীয় জিয়া গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীদেবী হালিশহর থেকে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন 1569 সালে। কথিত আছে, 1570 সালে তিনি জলের নীচে খুঁজে পান মায়ের ডান পায়ের আঙুল। সেই দেহাংশকেই প্রতিষ্ঠা করা হয় পর্ণকুটিরে। বর্তমানে কালীঘাটে যে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, তা সাবর্ণদের কুলদেবী ভুবনেশ্বরী মায়ের আদলে বলে দাবি। সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই একগুচ্ছ অভিযোগ জমা পড়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা জজের কাছে ৷ তিনি পদাধিকারসূত্রে বলে মন্দির কমিটির চেয়ারম্যানও।
এই ঐতিহাসিক যোগসূত্রের কথাই সামনে এনে দেবর্ষি রায়চৌধুরীর দাবি, কালীঘাট মন্দিরের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাঁর অভিযোগ, মন্দির ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ দেবোত্তর সম্পত্তির বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। তিনি বলেন, "একসময় প্রায় 595 বিঘা জমি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেই সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র 18 কাঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাকি জমি কোথায় গেল ? কীভাবে সেই সম্পত্তির পরিবর্তন হল ?"
এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, মন্দিরের সিন্দুক বা লকারের চাবি নিয়ে। দেবর্ষির দাবি, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় থাকা মন্দিরের একটি লকারের চাবির 1980 সাল থেকেই খোঁজ নেই ৷ তাঁর প্রশ্ন, সেই লকারে মন্দিরের মূল্যবান সামগ্রী, গয়না বা অন্যান্য সম্পদ থাকলে সেগুলির বর্তমান অবস্থা কী ? চাবির খোঁজ না পাওয়ার বিষয়টির কী তদন্ত হয়েছিল, তারও জবাব চেয়েছে পরিবার। এর সঙ্গে মন্দিরে প্রতিদিন আসা দান এবং গয়নার হিসাব নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন দেবর্ষি।
তাঁর বক্তব্য, "প্রতিদিন ভক্তরা মন্দিরে টাকা-পয়সা এবং গয়না দান করেন। সেই সমস্ত দানের পূর্ণাঙ্গ হিসাব কোথায় রাখা হয়, কতটা দান জমা পড়ে, তার হিসাব কীভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং নিয়মিত অডিট হয় কি না—সেসব স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।" তাঁর অভিযোগ, এই হিসাব সরকারের বা আদালতের কাছে নেই। দেবর্ষির কথায়, “প্রতিদিন কত গয়না, কত টাকা পড়ছে, তার হিসাব কোথায় ? অডিট কোথায় ? সেই হিসাব সরকারের কাছে নেই, সুপ্রিম কোর্টের কাছেও নেই। মানুষ তো মাকে দান করছেন, কোনও ব্যক্তিকে দান করছেন না। তাহলে সেই টাকার হিসাব থাকবে না কেন ?”
কালীঘাট মন্দির পরিচালনার কাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সাবর্ণ পরিবার। তাঁদের দাবি, 2014 সালে শেষবার মন্দির কমিটির নির্বাচন হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও 2014 সালের পর আর নির্বাচন হয়নি। ফলে, বর্তমানে যে কমিটি মন্দির পরিচালনা করছে, তার বৈধতা এবং মেয়াদ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে দাবি পরিবারের। দেবর্ষির দাবি, 2005 সাল থেকে কালীঘাট মন্দির সংক্রান্ত দু’টি জনস্বার্থ মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলাগুলিতে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হলেও তার সবগুলি মন্দিরে কার্যকর হয়নি। তাঁর অভিযোগ, ইনভেন্টরি, মন্দির পরিচালনা এবং নির্বাচন—বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ মানা হচ্ছে না।
মন্দিরের ইতিহাস নিয়েও নতুন ভাবনা দিয়েছিল সাবর্ণ পরিবার। কিন্তু সেখানে মেলেনি মান্যতা। দেবর্ষির অভিযোগ, কালীঘাট মন্দিরের ইতিহাস বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি—তিন ভাষায় মন্দির চত্বরে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার দাবি তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন। কবে মন্দির তৈরি হয়েছিল, কীভাবে বর্তমান মন্দিরের কাঠামো তৈরি হল, এর সঙ্গে কোন পরিবার বা ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক যোগ রয়েছে—সেই তথ্য দর্শনার্থীদের সামনে থাকা প্রয়োজন বলে তাঁদের দাবি। কালীঘাটের ইতিহাসের সঙ্গে সাবর্ণ পরিবারের যোগ অবশ্য ঐতিহাসিক নথিতেও উঠে এসেছে। কলকাতা পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের বংশধর সন্তোষ রায় 1809 সালে কালীমন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।
পর্যটন দফতরও বর্তমান মন্দিরের কাঠামো সাবর্ণ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় 1809 সালে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা জানিয়েছে। এর পাশাপাশি মন্দিরে আসা দর্শনার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন দেবর্ষি। তাঁর দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কালীঘাটে আসা বহু মানুষ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মন্দিরে আর্থিক হয়রানির অভিযোগ জানিয়েছেন। কারও কাছ থেকে চার-পাঁচ হাজার, কারও কাছ থেকে ছ’হাজার, আবার কারও কাছ থেকে 10 হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। তবে, এই অভিযোগের সমর্থনে কোনও নির্দিষ্ট নথি বা অভিযোগের তথ্য তিনি প্রকাশ্যে দেননি।
এই সমস্ত বিষয় নিয়েই গত 16 মার্চ 2026 আলিপুরের জেলা জজের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেবর্ষি। তাঁর বক্তব্য, মন্দির পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে জেলা জজের কাছেই প্রথমে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, তাঁদের অন্যান্য দাবির বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। যদি উত্তর না আসে, তাহলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। তবে, এই অভিযোগ নিয়ে মন্দির কমিটির পক্ষে বিস্তারিত বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। কমিটির সভাপতি অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “ব্যক্তিগতভাবে আদালতের কাজে ব্যস্ত আছি।” কমিটির কোষাধ্যক্ষ কল্যাণ হালদার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বিদ্যুৎ হালদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি।