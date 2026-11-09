আমলা-মন্ত্রীদের লম্বা লাইন উধাও ! কালীপুজোয় মমতার উঠোন ভরালেন দূর-দূরান্তের অনুগামীরা

আমলা-মন্ত্রীদের লম্বা লাইন উধাও ! কালীপুজোয় মমতার উঠোন ভরালেন দূর-দূরান্তের অনুগামীরা
Kali Puja at Mamata's residence: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে কালীপুজো হলেও সেই চেনা আবহ মেলেনি। ছিলেন না কোনও আইপিএস-আইএএস, দেখা যায়নি টলিউডের তারকাদেরও।
Published : November 9, 2026 at 9:05 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: নবান্নের অলিন্দ থেকে ক্ষমতার রাশ চলে গেলে চেনা বৃত্তের খোলস কতটা দ্রুত বদলে যায়, দীপাবলির রাতে কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট যেন তারই সাক্ষী থাকল। এক বছর আগেও যে বাড়ির উঠোন ঘিরে রাজ্যের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র আবর্তিত হত, সেখানে এবার ছিল এক অচেনা শূন্যতা।
রবিবার সন্ধ্যেয় রাজ্যের প্রাক্তন প্রশাসনিক প্রধানের বাড়িতে কালীপুজো হলেও সেই চেনা আবহ মেলেনি। ছিল না আইপিএস বা শীর্ষ আমলাদের গাড়ির লম্বা লাইন, দেখা যায়নি টলিউডের তারকাদেরও। এমনকী প্রতি বছর যাঁরা ভিড় সামলানো থেকে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন, সেই ফিরহাদ হাকিম বা অরূপ বিশ্বাসের মতো একদা ঘনিষ্ঠ সতীর্থদেরও দেখা মেলেনি।
2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ বদলে গিয়েছে। একসময় "দিদি"-র (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের) চারপাশে যাঁরা ঘিরে থাকতেন, তাঁরা অনেকেই শিবির বদলে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। কেউ কেউ রয়েছেন জেলে। ফলে পুরনো ভিআইপি নেতা মন্ত্রীদের ভিড় ছিল না বললেই চলে।
রাত যত গভীর হয়েছে, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ছবিটাও আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করে। ক্ষমতা হারানোর পর প্রথমবার কালী পুজোয় আমলা কিংবা মন্ত্রী-বিধায়কদের চেনা ভিড় না থাকলেও, মমতার উঠোন ভরিয়ে দিলেন দূরদূরান্ত থেকে আসা একেবারে আনকোরা মুখেরা।
দিনভর রাজনৈতিক সমীকরণ যা-ই থাকুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ছিলেন তাঁর পুরনো মেজাজেই। সন্ধ্যে থেকেই নিজের হাতে পুজোর ভোগ রান্না করা, তদারকি আর নিয়মরক্ষার কাজ একাই সামলেছেন ৷ পুজোয় তাঁর সঙ্গে দেখা যায় সপরিবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তিনিও এদিন যোগ দিয়েছিলেন প্রতিবারের মতোই ৷ পুজোয় আসা মানুষদের সঙ্গে হাত মেলাতেও দেখা গেল অভিষেককে।
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই মুহূর্তে তৃণমূলের অন্দরে এখন নানা সমীকরণ। দলের প্রতীক ও রাশ নিয়ে টানাপড়েন চলছে। কিন্তু কালীঘাটের গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের কাছে সেই সব হিসাব-নিকাশ যেন বড়ই ফিকে। সন্ধ্যা গাঢ় হতেই ভিড় জমতে শুরু করে গলির মুখে। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর, উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট, নদিয়ার তাহেরপুর কিংবা হাওড়ার আন্দুল— রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এসে লাইনে দাঁড়ান। নিরাপত্তা বলয়ের কড়াকড়ি কম থাকায় এবার সাধারণের প্রবেশাধিকারও ছিল অনেক বেশি সহজ।
দলের ভিআইপিদের দেখা না মিললেও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির গলায় ছিল এক অদ্ভুত আবেগ। কামারহাটি থেকে আসা এক দর্শনার্থী সাফ জানান, এলাকার বিধায়ক দলবদল করলেও তাঁর আনুগত্যে চিড় ধরেনি। স্পষ্ট গলায় তিনি বলেন, “আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চিনি। যতদিন দিদি আছেন, আমরা আছি। দিদি ছাড়া কারও গুরুত্ব নেই।”
VIDEO | West Bengal: TMC Chief Mamata Banerjee takes part in Kali puja in Kolkata.— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/G08ugkws0P
আবার পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থেকে ছুটে আসা এক যুবকের কথায়, “যারা ছেড়ে চলে গিয়েছে, ওদের বিরুদ্ধেই আমরা। আমরা দিদির কাছে আছি। দিদি আমাদের শক্তি, অভিষেকদা আমাদের বল।” লাইনে অপেক্ষারত তাহেরপুরের এক প্রবীণ সমর্থকের মন্তব্য আরও স্পষ্ট, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা না থাকলে তৃণমূলের আছেটা কী! আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই এসেছি।”
এমনকী পাড়ার এক প্রতিবেশীও ভিড়ের চরিত্র দেখে বলেন, “যাঁরা প্রকৃত ভালবাসেন, আজ শুধু তাঁরাই আসছেন।” রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের চেনা নেতৃত্বের কয়েকজন অবশ্য একে একে পৌঁছন। কালীঘাটের বাড়িতে দেখা যায় সৌগত রায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, দোলা সেন, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে।
নবীন প্রজন্মের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রেয়া পান্ডে ও উপাসনা রাও। তবে, এই ভিআইপিদের চেয়েও রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা মুখগুলি। ক্ষমতা ও পদের চেনা জৌলুস হয়তো হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের জমা পুঁজি যে সাধারণের এই নিঃশর্ত টান, দীপাবলির গভীর রাতে কালীঘাটের শুনশান হতে বসা উঠোন যেন নিঃশব্দে সেই বার্তাটাই দিয়ে গেল।