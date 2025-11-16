ETV Bharat / state

হাসপাতলে ভর্তি রোগী, বাইরে ক্ষুধার্ত পরিজনদের দু'মুঠোর ভরসা হসপিটাল ম্যান

হাসপাতালের বাইরে ক্ষুধার্ত রোগী-পরিজনের কাছে তিনি সুপারম্যান-এর মতোই ভরসার হাত বাড়িয়ে দেন ৷ এঁদের সবার তিনি হসপিটাল ম্যান ৷ সুদীপ দে, সৌমিতা ভট্টাচার্যের বিশেষ প্রতিবেদন

The Hospital Man Of Kolkata
হসপিটাল ম্যান: পার্থ কর চৌধুরী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2025 at 6:00 PM IST

5 Min Read
কলকাতার সরকারি হাসপাতালের বাইরে সন্ধে নামলেই ভিড় জমতে থাকে। কারও চোখে অনিদ্রার ছাপ, কারও মুখে ক্লান্তির রেখা, আবার কারও নীরব অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকে গভীর দুশ্চিন্তা। কেউ মাসখানেক, কেউ দুই বছর ধরে প্রিয়জনের চিকিৎসার আশায় শহরে পড়ে আছেন। হাসপাতালে বেডের পাশে দিন-রাত কাটলেও খাবারের নিশ্চয়তা থাকে না পরিবারের সদস্যদের। সেই অনিশ্চয়তার মাঝেই উঠে আসে এক আলো— 55 বছরের পার্থ কর চৌধুরী। বহু মানুষের কাছে যিনি পরিচিত শুধু এক নামেই— ‘হসপিটাল ম্যান’।

কালীঘাটের বাসিন্দা পার্থবাবু পেশায় পুলকার চালক ৷ প্রায় 22 বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত তিনি । প্রতিদিন প্রায় 18 ঘণ্টা চূড়ান্ত ব্যস্ততায় কাটে তাঁর ৷ সময়ের চাকা ঘোরান ঠিকই, কিন্তু আট বছর ধরে তাঁর হাতে ঘোরে আরও এক অদৃশ্য চাকা— মানবিকতার। প্রতিদিন দুপুরে ভাত-ডাল-তরকারি আর রাতে রুটি-সবজি নিয়ে তিনি পৌঁছে যান সরকারি হাসপাতালের সামনে। কারও নাম জানেন না, কারও ঠিকানা বোঝেন না— শুধু হাসপাতালের কার্ড দেখেই নির্দ্বিধায় খাবার এগিয়ে দেন। প্রতিদিন 100 থেকে 150 জন মানুষ অপেক্ষা করেন তাঁর জন্যই।

হাসপাতলে ভর্তি রোগী, বাইরে ক্ষুধার্ত পরিজনদের দু'মুঠোর ভরসা হসপিটাল ম্যান (ইটিভি ভারত)

এই পথচলার শিকড় লুকিয়ে আছে 2016 সালের একটি ঘটনায়। সেই বছর অসুস্থ পার্থবাবুকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। হাসপাতালের সাদা দেয়াল আর জীবাণুনাশকের গন্ধের মধ্যে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন রোগীর পরিবারের জীবনযুদ্ধ। রোগী চিকিৎসার পাশাপাশি হাসপাতাল থেকে খাবার পেলেও, পাশে থাকা মানুষগুলি অনেক সময় সারাদিন কিছু না খেয়ে থাকেন। কেউ অর্থের অভাবে, কেউ মানসিক চাপে, কেউ আবার ক্লান্তিতে নিজের কথা ভুলেই যান। বেডে শুয়ে সেই দৃশ্য তাঁর ভিতরটা নাড়িয়ে দিয়েছিল সেবার। তখনই মনে মনে কথা দিয়েছিলেন— হাসপাতালে এসে রোগীর কোনও পরিজন যেন ক্ষুধার্ত না থাকে।

সেই কথাই আজ তাঁর পরিচয় নির্মাণ করেছে। প্রচারের আলো নয়, নিঃশব্দ পথচলাই তাঁর শক্তি। তাঁর জন্য অপেক্ষারত শতাধিক ক্ষুধার্ত রোগীর পরিজনই তাঁর কাজে উৎসাহ জোগান ৷ ঘড়ির কাঁটা সকাল সাড়ে দশটা এবং সন্ধে ছটা ছুঁলেই হাসপাতালের বাইরে লাইন পড়ে যায়। কোনও টিকিট নয়, কোনও শর্ত নয়— শুধু অপেক্ষা একজন মানুষের জন্য, যিনি দু’মুঠো ভরসা তুলে দেন শত শত ক্ষুধার্ত রোগী-পরিবারের হাতে ৷ বিনিময় কিছুই চান না।

The Hospital Man Of Kolkata
ক্ষুধার্ত রোগীর পরিজনের বিনামূল্যে খাবার তুলে দিচ্ছেন পার্থ কর চৌধুরী (ইটিভি ভারত)

ক্যানিংয়ের মোথাহার মোল্লা আড়াই বছর ধরে ছেলের চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। তিনি বলেন, "যখনই আসি, ওনার হাতের খাবারই পাই।" পুরুলিয়ার সুনিতা, যাঁর স্বামী ক্যানসারে আক্রান্ত, বলেন, "ওনার কথা শুনে এসেছি। বিনামুল্যে উনি খাবার দেন। দু’দিন হল খাবার নিচ্ছি।" মুর্শিদাবাদের শেখালী বিবির কণ্ঠেও একই স্বস্তি— "ভিজিটিং কার্ড দেখালেই খাবার মেলে। খুব উপকার হচ্ছে।"

পার্থবাবু অবশ্য নিজের ভূমিকা নিয়ে কোনও বড় কথা বলেন না। তিনি বলেন, "আমি দেখেছিলাম সারাদিন হাসপাতালে বিভিন্ন দিকে ছুটে বেড়ানোর পর অর্থ এবং ব্যস্ততার জন্য নিজের খাওয়ার কথাই অনেকে ভুলে যান... উপায়ও থাকে না। কেউ জল বা রোগীর খাবার অর্ধেক খেয়ে কাটিয়ে দিত। তখনই আমার মনে হয়েছিল, যদি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয় তাহলে শুধু ধর্মীয় স্থানে গিয়ে খাবার বিলি করলে হবে না। হাসপাতালে যে সমস্ত মানুষেরা থাকেন, তাদের জন্যেও খাওয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই থেকেই আমার যাত্রা শুরু।"

The Hospital Man Of Kolkata
প্রতিদিন 100 থেকে 150 জন মানুষ অপেক্ষা করেন ‘হসপিটাল ম্যান’-এর জন্য (ইটিভি ভারত)

কলকাতার চার-পাঁচটা হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষারত শত শত দরিদ্র, ক্ষুধার্ত রোগীর পরিজনদের পাশে ত্রাতা হয়ে বিগত 8-9 বছর ধরে বিনামূল্যে তাঁদের হাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন পার্থ কর চৌধুরী। কোভিডের সময়েও এই অসহায় মানুষগুলির পাশে ছিলেন তিনি ৷ সেই সময় এই সেবা চালিয়া যাওয়া মোটেই সহজ ছিল না৷ আর এই গুরু দায়িত্ব কঠিন সময়েও পালন করে আজ তিনি সকলের কাছে ‘হসপিটাল ম্যান’ হয়ে উঠেছেন ৷ রবিবার খুদে পড়ুয়াদের স্কুলে পৌঁছানোর চাপ থাকে না তাঁর ৷ চাইলেই হয়তো সপ্তাহের একটা দিন, একবেলা একটু বিশ্রাম নিতে পারেন, পরিবারের সঙ্গেও সময় কাটাতে পারেন ৷ কিন্তু, ওই দিনও সকালে কয়েকজন সহৃদয় চিকিৎসকদের সাহায্যে বিনমূল্য স্বাস্থ্য শিবির চালান তিনি গরীব, সাধারণ মানুষদের কথা ভেবে৷ তারপর বেলা বাড়লেই খাবার নিয়ে পৌঁছে যান কোনও সরকারি হাসপাতালের বাইরে ৷ দু'মুঠো খাবার তুলে দেন অসহায়, ক্ষুধার্ত রোগীর পরিজনদের হাতে ৷

ব্যস্ত শহরের ভিড়, যন্ত্রের মতো ছুটে চলা দিন— তার মাঝেও এই মানুষটির নীরব উদ্যোগ প্রমাণ করে, মানবিকতা এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। তাঁর এই উদ্যোগে এগিয়েও এসেছেন বহু মানুষ। পার্থ বাবুর কথায়, আমি সাধারণত ভাত তরকারি ডাল দিয়ে থাকি এবং রাত্রি বেলায় রুটি আর তরকারি দিয়ে থাকি। অনেক সময় অনেক ব্যক্তিরা তাদের বিশেষ দিন উপলক্ষে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা অনেক কিছু কিনে দেন এই মানুষগুলিকে দেওয়ার জন্য। তখন তাদেরকে আমিষ কোনও পদ অথবা মিষ্টি দিতে পারি। "

এক সাধারণ মানুষ, যার কাজ অসাধারণ! যার নীরব হাত বাড়িয়ে দেওয়া আজ বহু চোখে ভরসার জল আনে, বহু পেটের ক্ষুধা মেটায়, বহু রাতের অন্ধকারকে একটু ফিকে করে তোলে। শহরের সরকারি হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষায় কাটানো অসংখ্য ক্ষুধার্ত রোগীর পরিজনের কাছে তিনি 'সুপারম্যান'-এর মতোই ভরসার হাত বাড়িয়ে দেন, ...লোকে তাঁকে চেনে 'হসপিটাল ম্যান' নামে ৷

HOSPITAL MAN
PARTHA KAR CHOWDHURY
হসপিটাল ম্যান
পার্থ কর চৌধুরী
THE HOSPITAL MAN OF KOLKATA

