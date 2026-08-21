অভিষেকের অফিসে বুলডোজার : স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট

অভিষেকের অফিসে বুলডোজার : স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট
অভিষেকের অফিসের যে অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছেন আইনজীবী ৷
Published : August 21, 2026 at 8:44 AM IST
কলকাতা 21 অগস্ট : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার অফিসে বুলডোজার চালানোর উপর স্থগিতাদেশের মেয়াদ 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ালেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ । এই মামলার পরবর্তী শুনানি 8 সেপ্টেম্বর ।
বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির পক্ষে আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, মামলাকারী 2017 সালে 507 দাগের আমতলার ওই সম্পত্তি কিনেছিলেন ৷ মতি মল্লিকের কাছ থেকে এই সম্পত্তি যখন কেনা হয় ৷ স্থানীয় পঞ্চায়েতের অনুমতিতেই নির্মাণ হয়েছিল । জেলা প্রশাসন ভাঙার আগে অভিষেককে কোনও নোটিশ দেয়নি ।
রাজ্যে পালাবদলের পর আমতলায় 509 এবং 512 দাগ নম্বরের জায়গা দখল করে এই পার্টি অফিস গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেন সুশান্ত মণ্ডল । রাজ্যের বক্তব্য, ভাঙা হয়েছে 507 দাগ নম্বরের জমিতে । এই জমি ও সম্পত্তি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের নয় । অথচ, 507 দাগের জমি 2017 সালে কিনেছিল লিপস অ্যান্ড বাউন্স। এদিন অভিষেকের অফিসের যে অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়েও আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছেন আইনজীবীরা ৷ এই মামলায় 8 সেপ্টেম্বর রাজ্য তাদের বক্তব্য জানাবে ।
রাজ্যের পক্ষ থেকে আগেই আদালতে জানানো হয়েছে, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রাথমিক অনুসন্ধান করে দেখেছেন, ডায়মণ্ড হারবারের আমতলায় অভিষেকের যে অফিস রয়েছে, তার অনুমতি সংক্রান্ত কোনও নথি নেই । সেই ভিত্তিতে বুলডোজার চালানো হয়েছে । জেলা পরিষদ ওই অফিস নির্মাণের কোনও অনুমতি দেয়নি । পাশাপাশি, যে অংশে বুলডোজার চালানো হয়েছে, সেই দাগ নম্বরে লিপস অ্য়ান্ড বাউন্স এর সম্পত্তি নেই।