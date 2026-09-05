হেরিটেজ ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন: শিক্ষক দিবসে পাহাড়ের 'খেলনা গাড়ি'তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন দিগন্ত
শিক্ষক দিবসে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজ এবং শিলিগুড়ির গুগল ডেভেলপার গ্রুপস-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ‘কোড ফর কমিউনিটিজ: টয়ট্রেন এডিশন’ ৷
Published : September 5, 2026 at 7:02 PM IST
কার্শিয়াং, 5 সেপ্টেম্বর: উনিশ শতকের হেরিটেজ ট্রেনকে কেন্দ্র করে একুশ শতকের আধুনিক প্রযুক্তি চর্চার এক অনন্য নজির তৈরি হল দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে ৷ শনিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) এবং শিলিগুড়ির গুগল ডেভেলপার গ্রুপস-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক ব্যতিক্রমী অফলাইন হ্যাকাথন— ‘কোড ফর কমিউনিটিজ: টয়ট্রেন এডিশন’ ৷
ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃত এই টয়ট্রেনের কামরাকে সাময়িকভাবে রূপ দেওয়া হয়েছিল এক চলমান উদ্ভাবন কেন্দ্রের, যেখানে স্থানীয় তরুণ ও প্রযুক্তিপ্রেমীরা পাহাড়ের নানা বাস্তব সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-ভিত্তিক প্রযুক্তি গড়ে তোলার কাজে অংশ নেন ৷
এদিন সকাল ঠিক ন'টায় কার্শিয়াং রেল স্টেশন থেকে এই বিশেষ ট্রেনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দার্জিলিং হিমালয়েন রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী ৷ পতাকা নেড়ে যাত্রার শুভসূচনা করার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কেবল আমাদের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্য বহন করে না, এটি আধুনিক চিন্তাভাবনা এবং সমাজ কল্যাণেরও এক দারুণ মাধ্যম হতে পারে ৷ হেরিটেজ ও প্রযুক্তির এই অভিনব মেলবন্ধন পাহাড়ের পর্যটন খাতকে যেমন আরও সমৃদ্ধ করবে, তেমনই স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন সমস্যার প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে ৷"
এই ধরনের উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে নতুন করে ভাবতে ও কাজ করতে উৎসাহিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন ৷ কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাতায়াতের এই পুরো যাত্রাপথে চিরাচরিত কোনও প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার বদলে সম্পূর্ণ ব্যবহারিক কাজের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল ৷ অংশগ্রহণকারী ডেভেলপার ও প্রযুক্তিপ্রেমীরা একত্র হয়ে পাহাড়ের পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা সমস্যা চিহ্নিত করেন ৷ এরপর আধুনিক এআই মডেল ও ক্লাউড টুলস ব্যবহার করে তারা বেশ কিছু কার্যকর সমাধানের প্রোটোটাইপ তৈরি করতে সক্ষম হন ৷
আয়োজকদের মতে, ইন্টারনেট সংযোগ ও সঠিক প্রযুক্তির সহায়তা থাকলে যে যেকোনও স্থান থেকেই জনস্বার্থে বড় কোনও পরিবর্তন আনা সম্ভব— এই হ্যাকাথন তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৷ গতানুগতিক অফিসের চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে ঐতিহাসিক খেলনা গাড়ির ভিতর বসে এমন প্রযুক্তি চর্চা পাহাড়ে উদ্ভাবনী মানসিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল ৷ ঐতিহ্যবাহী পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আধুনিক সমাজ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া যায়, ডিএইচআর ও গুগল ডেভেলপার গ্রুপসের এই যৌথ আয়োজন তা প্রমাণ করে দিল ৷