কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তির পেটের অংশ কাটা ! জাগ্রত 'পেটকাটি মা' পুজো পান তন্ত্রমতে
Ten armed Goddess: ময়নাগুড়ির এই মন্দিরের রহস্যময় লোককথা আজও টানে পুণ্যার্থীদের ৷ কালীপুজোয় ভক্তসমাগমে মুখর হয়ে ওঠে পেটকাটি মায়ের মন্দির । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 5, 2026 at 5:35 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 নভেম্বর: কখন যে ইতিহাস আর বিশ্বাসের অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটে যায় ! ময়নাগুড়ির পেটকাটি অঞ্চলে চাষবাসের সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে কোদালের কোপে কেটে গিয়েছিল এক দেবীমূর্তির পেটের অংশ ৷ লোকশ্রুতি, সেই থেকে তাঁর নাম হয়েছে পেটকাটি মা ৷ কষ্টিপাথরের সেই দেবীমূর্তি আজও তাই পূজিত হন 'পেটকাটি মা' হিসেবে !
শুধু তাই নয়, ব্যতিক্রমীভাবে এখানে মা দশভুজাও । যদিও কালের প্রবাহে মূর্তির তিনটি হাত ভেঙে গিয়েছে ৷ তবে পেটকাটি মায়ের এই রহস্যময় লোককথা আজও টানে পুণ্যার্থীদের ৷ তাই কালীপুজোয় ভক্তসমাগমে মুখর হয়ে ওঠে পেটকাটি মায়ের মন্দির ।
ইতিহাস আর বিশ্বাসের মেলবন্ধনে আজও এক রহস্যময় আকর্ষণের জায়গা হয়ে রয়েছে এই প্রাচীন দেবীক্ষেত্র । ময়নাগুড়ি শহরের পেটকাটি এলাকায় কালো কষ্টিপাথরের এই প্রাচীন পেটকাটি মায়ের মূর্তি আর পাঁচটি মূর্তি থেকে একদমই আলাদা । এই দেবীমূর্তি কালী হিসেবে পূজিত হলেও এটি চণ্ডী নাকি তন্ত্রমতে অন্য কোনও দেবীমূর্তি, তা নিয়ে বিতর্ক আছে । দেবীর পেট কাটা বলে এই দেবী স্থানীয় রাজবংশীদের মধ্যে পেটকাটি মা নামে পরিচিত । তবে পেটকাটি আদপে কালী মূর্তি হলেও একে ধূমাবতি চণ্ডী কালী হিসেবেই কালীপুজোর সময় পুজো করা হয় বলে স্থানীয়রা জানান । যদিও কষ্টিপাথরের মূর্তিটি ঠিক কবে উদ্ধার করা হয়েছিল, তার কোনও প্রামাণ্য নথি নেই ।
মা কালী এখানে পূজিত হন তন্ত্রমতে । কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পেট কেটে গিয়েছিল, মায়ের তাই নাম হয়েছে ‘পেটকাটি মা’! ময়নাগুড়ির ধূমাবতি প্রাচীন এই পেটকাটি মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে রহস্যময় লোককথা । অজানা ইতিহাস আর অগাধ ভক্তিকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে পেটকাটি মায়ের পুজো ।
পেটকাটি মায়ের মূর্তিটি কষ্টিপাথরের তৈরি । মা এখানে দশভুজা । দেবীমূর্তির পেটের অংশটি কাটা রয়েছে। প্রচলিত লোককথায় শোনা যায় যে মাটি খোঁড়ার সময় মূর্তির পেট কেটে গিয়েছিল ৷ সেই থেকে উদ্ধার হওয়া এই মূর্তিটির নামকরণ করা হয় পেটকাটি ।
পেটকাটি কালী মন্দিরের কার্যকরী কমিটির সদস্য নেপাল সরকার বলেন, "ধূমাবতি পেটকাটি চণ্ডীমাতার মন্দির । দেবীর মূর্তি কষ্টিপাথরের । দেবদেবী পশুপাখি রয়েছে । কালী পুজোর দিন এখানে তন্ত্রমতে পুজো হয় । খুব জাগ্রত আমাদের মন্দির ৷ পুজোর দিন আমাদের এখানে মেলার আয়োজন হয় । মায়ের দর্শনে আসেন অগণিত ভক্ত । বলা হয়, যাঁরা মাকে পুজো দিয়ে যান, তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হলে আবার আসেন আমাদের মন্দিরে ।"
পেটকাটি মন্দিরের কালীর মূর্তিটি প্রায় সাড়ে চার ফুট ৷ মা এখানে পদ্মের উপর আসীন । সারা শরীরে সাপের মালা রয়েছে । মাথার উপর হাতি, পেটের মধ্যে বিছের ছবি রয়েছে । দেবীর পায়ের নীচে নারী মূর্তি, একদিকে শেয়াল ও পেঁচা । মূর্তির পেট কাটা এবং পেটের মধ্যে বিছের ছবি ।পেটকাটি মায়ের মূর্তি দশভুজা । কিন্তু তিনটি হাত এখন আর নেই, ভেঙে গিয়েছে । বাঁ দিকের পাঁচটি হাতে রয়েছে হাতি, ঘণ্টা, ছিন্ন নরমুণ্ড, নরমূর্তি ও একহাত ভাঙা রয়েছে । দেবীর গলায় ঝুলছে নরমুণ্ড মালা ৷
স্থানীয় বাসিন্দা মনা রায় বলেন, "আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি এই লোককথা । আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ চাষাবাদ করতে গিয়েই মূর্তি উদ্ধার হয়েছিল । মায়ের পেট কাটা হয়েছিল বলেই পেটকাটি নাম হয়েছে । মায়ের নামেই এই গ্রামের নামও হয়েছে পেটকাটি । এখানে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বিরাট আয়োজন । মেলার আয়োজন হয় । মা খুব জাগ্রত ।"
ময়নাগুড়ি পুরসভার 1 নং ব্লকের আর এক স্থানীয় বাসিন্দা প্রসেনজিৎ মণ্ডল বলেন, "পেটকাটির নামকরণ কীভাবে হয়েছে, সেটা সঠিক জানি না । কিন্তু লোকমুখে যা শুনেছি মাটি খোঁড়ার সময় মূর্তির পেট কাটা পড়েছিল । সেই সময় থেকেই মূর্তির নামকরণ করা হয় পেটকাটি নামে । মূর্তির চারপাশে অনেক কিছু আছে । পেটের মধ্যে একটা বিছের ছবি আছে । মাথায় পাগড়ি আছে । মাথার ওপর হাতি আছে । মা এখানে দশভুজা ।"
জলপাইগুড়ির ইতিহাস গবেষক উমেশ শর্মা বলেন, "ময়নাগুড়ির ধূমাবতি পেটকাটি কালী নামে পরিচিত হলেও চণ্ডী কালী হিসেবেই তন্ত্রমতে পূজিত হন । স্থানীয় জমিদারদের দান করা জমিতে এই মন্দির স্থাপন করা হয়েছিল । ওই এলাকায় চাষাবাদের সময় মাটি কাটতে গিয়ে মূর্তিটি পাওয়া যায় । যেহেতু মূর্তির পেট কেটে গিয়েছিল, সেই থেকেই নাম হয়েছে পেটকাটি । কিন্তু কত সালে উদ্ধার হয় সেটা জানা যায়নি । এই মুর্তিটির সঙ্গে সাধারণ মূর্তির মিল নেই । সম্পূর্ণ এক রহস্যাবৃত আড়ালে রয়েছেন পেটকাটি । জলপাইগুড়ি জেলার প্রাচীন জনপদ ময়নাগুড়ির পেটকাটি কালী মূর্তি বা পেটকাটি মা নামেও পরিচিত।"