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‘লড়াই এখনও শেষ হয়নি’, আমেরিকা থেকে চোখের ক্ষতচিহ্নের ছবি পোস্ট করে বার্তা অভিষেকের

Abhishek message from US: চোখের চিকিৎসার জন্য বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পোস্ট ঘিরে স্বভাবতই জোর কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

Abhishek send message from US
চোখের ক্ষতচিহ্নের ছবি পোস্ট করে বার্তা অভিষেকের (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 11:59 AM IST

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কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: চোখের নীচে স্পষ্ট গভীর ক্ষতচিহ্ন। ক্যামেরার দিকে স্থির দৃষ্টি। ছবিটা বেশ জুম করে তোলা। সঙ্গে মাত্র দু’টি বাক্য। আর তাতেই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়ে গেল নতুন জল্পনা। চোখের চিকিৎসার জন্য বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ক্লোজ-আপ ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। ছবির উপরে ইংরেজিতে লেখা, “The scar tells you I’ve been through something. The eyes tell you I’m nowhere near done!” অর্থাৎ, "এই ক্ষতচিহ্ন বলে দেয় আমি অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। আর চোখ বলে দিচ্ছে, আমার লড়াই এখনও শেষ হওয়ার ধারেকাছেও নেই।"

ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের এই পোস্ট ঘিরে স্বভাবতই জোর কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বার্তাটি কি নিছকই তাঁর দীর্ঘ শারীরিক যন্ত্রণার প্রকাশ, নাকি এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও রাজনৈতিক ইঙ্গিত ?

Abhishek send message from US
চোখের ক্ষতচিহ্নের ছবি পোস্ট করে বার্তা অভিষেকের (অভিষেকের সোশাল মিডিয়া)

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই পোস্টের অন্তর্নিহিত অর্থ বেশ গভীর। সাম্প্রতিক আইনি টানাপড়েন এবং রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক আবহে তাঁর এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চোখের পুরনো ক্ষতকে সামনে রেখে তিনি আসলে নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিরোধীদের পাশাপাশি দলের অন্দরেও তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, লড়াইয়ের ময়দান থেকে তিনি এখনই সরছেন না। বরং আগামী দিনে আরও বড় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি। কালীঘাট ঘনিষ্ঠদের মতে, এই পোস্ট বুঝিয়ে দিল আঘাত থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যয় অটুট।

প্রসঙ্গত, 2016 সালে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় বাঁ চোখে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন অভিষেক। এরপর থেকে দেশে এবং বিদেশে একাধিকবার তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁকে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হয়। এবারও সেই কারণেই তিনি আমেরিকায় গিয়েছেন।

তবে তাঁর এবারের বিদেশযাত্রা খুব একটা মসৃণ ছিল না। প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি দেয়নি। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক। শীর্ষ আদালত তাঁকে সেপ্টেম্বরে তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশে গিয়ে চিকিৎসার অনুমতি দেয়। তবে শর্ত দেওয়া হয়, সফরসূচি থেকে শুরু করে চিকিৎসক, হাসপাতাল, থাকার জায়গা এবং বিমানের বিস্তারিত তথ্য আগেভাগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট তিন সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসা শেষ করে তাঁর দেশে ফেরার কথা। কিন্তু ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা চোখের সদ্য ক্ষতচিহ্নের ছবি দেখে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, চিকিৎসা কি তবে এখনও অসম্পূর্ণ ? চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে আরও কিছুদিন আমেরিকায় থাকতে হতে পারে বলেও তাঁর অনুগামীরা মনে করছেন ৷ যদি চিকিৎসার মেয়াদ বাড়ে, তবে তিনি শীর্ষ আদালতে সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানাতে পারেন বলেও খবর ৷

এখনও পর্যন্ত অভিষেক বা তাঁর দলের তরফে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি। ইনস্টাগ্রামের ওই পোস্টেও চিকিৎসার মেয়াদ বাড়ানোর কোনও ইঙ্গিত নেই।

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