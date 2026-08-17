ইতিহাসের আক্ষেপ মিটল মালদায় ! তাজমহলের কারিগররা ব্রাত্য হলেও সম্মানিত সাইন

ইতিহাসের আক্ষেপ মিটল মালদায় ! তাজমহলের কারিগররা ব্রাত্য হলেও সম্মানিত সাইন
নবনির্মিত প্রবেশদ্বারের ফলকে স্কুলের প্রশাসক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নামের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে রাজমিস্ত্রি সাইন আলির নামও। প্রতিবেদন অভিষেক সাহার ৷
Published : August 17, 2026 at 11:01 AM IST
মালদা, 16 অগস্ট: ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয় বড় বড় স্থাপত্যের নাম, মনে রাখা হয় রাজা-সম্রাট কিংবা নির্মাতাদের। কিন্তু সেই স্থাপত্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়া কারিগরদের কথা বেশিরভাগ সময়ই থেকে যায় আড়ালে । সম্রাট শাহজাহানের অর্থে তাজমহল তৈরি হলেও সেই নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত রাজমিস্ত্রি ও কারিগরদের নাম ইতিহাসে আলোচিত হয়নি । সেই আক্ষেপ যেন কিছুটা হলেও মুছে দেওয়ার উদ্যোগ নিল মালদার চাঁচলের ঐতিহ্যবাহী চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন ।
স্কুলের 149 তম প্রতিষ্ঠা দিবসে নবনির্মিত প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন করানো হল সেই রাজমিস্ত্রির হাতেই, যাঁর শ্রম ও দক্ষতায় তৈরি হয়েছে গোটা কাঠামো। শুধু তাই নয়, প্রবেশদ্বারের ফলকেও রাখা হয়েছে নির্মাণকারী রাজমিস্ত্রি সাইন আলির নাম ।
মালদা জেলার ঐতিহ্যবাহী রাজা আমলের স্কুল চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন । সেই স্কুলের মূল প্রবেশপথে তৈরি হয়েছে এই নতুন দ্বার। বিধায়ক তহবিল থেকে প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ করা হয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা । 16 ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা এবং 13 ফুট চওড়া এই প্রবেশদ্বারটি তৈরি করা হয়েছে স্কুলের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে । রাজ আমলের লাল রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা প্রবেশপথ । ফলে স্কুলে ঢোকার মুখেই নজর কাড়ছে এই নয়া নির্মাণ। তবে স্থাপত্যের সৌন্দর্যের থেকেও বেশি করে আলোচনায় এসেছে উদ্বোধনের ধরন ।
সাধারণত কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজের উদ্বোধনী ফলকে প্রশাসক, প্রধান শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি কিংবা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম দেখা যায়। কিন্তু নির্মাণের নেপথ্যে থাকা শ্রমিক বা রাজমিস্ত্রির নাম অনেক ক্ষেত্রেই থেকে যায় অজানা । সেই জায়গাতেই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিয়েছে চাঁচল সিদ্ধেশ্বর ইনস্টিটিউশন । ফিতে কেটে স্কুলের দ্বারোদঘাটন করেন রাজমিস্ত্রি সাইন । সঙ্গে ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।
নবনির্মিত প্রবেশদ্বারের ফলকে স্কুলের প্রশাসক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নামের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে রাজমিস্ত্রি সাইনের নামও। অর্থাৎ, যে মানুষটির হাতের পরিশ্রমে স্কুলের মূল প্রবেশপথের এই কাঠামো দাঁড়িয়েছে, তাঁর অবদানকেও স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে, স্কুলের 149 তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানেই তাঁর হাত দিয়ে প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন করানো হয় ।
এ প্রসঙ্গে রাজমিস্ত্রি সাইন আলী বলেন, “এত বড় একটি কাজ করার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার নাম ফলকে রেখেছে এবং আমার হাতেই উদ্বোধন করিয়েছে, এতে খুবই আনন্দিত। একজন রাজমিস্ত্রি হিসেবে এর থেকে বড় সম্মান আর কী হতে পারে ! আমাকে সম্মান দেওয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা বংশপরম্পরায় এই পেশার সঙ্গে যুক্ত।"
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী বলেন, “প্রতিটি নির্মাণের পিছনে রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে । তাঁদের পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিতেই আমরা নির্মাণকারী রাজমিস্ত্রি সাইন আলির নাম ফলকে রেখেছি এবং তাঁর হাতেই প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন করিয়েছি । আমাদের কাছে এটা শুধু একটি উদ্বোধন নয়, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্যোগ ।” অন্যদিকে, চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের 149 বছরের গৌরবময় পথচলায় নতুন এই প্রবেশদ্বার শুধু একটি স্থাপত্য হয়ে থাকল না, নির্মাণের নেপথ্যের কারিগরকে সম্মান জানানোর এই উদ্যোগও হয়ে উঠল প্রতিষ্ঠা দিবসের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।