বঙ্গে কয়লা কেলেঙ্কারি: আই-প্যাক ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করল ইডি
পশ্চিমবঙ্গ কয়লা কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) আইপ্যাকের পরিচালক ভিনেশ চান্ডেলকে গ্রেফতার করেছে।
By PTI
Published : April 13, 2026 at 10:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গে কয়লা কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত একটি অর্থ পাচার মামলায় সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অর্থ পাচার সংক্রান্ত তদন্তের সূত্রে সোমবারই ইডি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ‘আই-প্যাক’ (I-PAC)-এর অন্যতম ডিরেক্টর ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্দেলকে গ্রেফতার করেছে। ইডি কর্তারা জানিয়েছেন, ‘প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট’ (PMLA)-এর বিধান অনুযায়ী দিল্লিতে চান্দেলকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
এর আগে দিল্লি, বেঙ্গালুরু এবং মুম্বইয়ের একাধিক স্থানে তল্লাশি অভিযানও চালানো হয়েছিল। এই মামলাটির সূত্রপাত হয় 2020 সালে সিবিআই (CBI)-এর দায়ের করা একটি এফআইআর (FIR) থেকে, যেখানে বহু কোটি টাকার কয়লা পাচার কেলেঙ্কারির অভিযোগ আনা হয়েছিল। ওই এফআইআর-এ আসানসোল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কুনুস্তোরিয়া ও কাজোরা অঞ্চলের— ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের খনিগুলিকে কেন্দ্র করে কয়েক কোটি টাকার কয়লা চুরির একটি কেলেঙ্কারির অভিযোগ আনা হয়।
গত 2 এপ্রিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) দিল্লিতে চান্দেলের দফতরে— বেঙ্গালুরুতে আই-প্যাকের (I-PAC) আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর ঋষি রাজ সিংয়ের দফতরে এবং মুম্বইতে আম আদমি পার্টির (AAP) প্রাক্তন যোগাযোগ-প্রধান বিজয় নায়ারের দফতরে অভিযান চালায়।
এই মামলার সূত্র ধরে গত 8 জানুয়ারি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি আই-প্যাকের (I-PAC) কার্যালয় এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের কলকাতার বাসভবনে তল্লাশি চালায়৷ আর এরপরই বিতর্কের সূত্রপাত হয়, যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ওই স্থানে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ৷ মুখ্যমন্ত্রী একটি সবুজ ফাইল হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷ তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেন, এই তল্লাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, নির্বাচনী রণকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছে ইডি ৷ দলের স্বার্থে তিনি সেসব ফাইল সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপে ইডির সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয় ৷ এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে ইডি'র দায়ের করা মামলায় বিচারপতি পিকে মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার বেঞ্চ বলে, ইডি'র তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত ৷
এক বিবৃতিতে ইডি জানিয়েছিল যে, কয়লা পাচারের এই কথিত চক্রের সঙ্গে যুক্ত এক ‘হাওয়ালা’ অপারেটর আই-প্যাক (I-PAC)-এর নিবন্ধিত সংস্থা ‘ইন্ডিয়ান পিএসি কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড’-এ কোটি কোটি টাকার লেনদেনের সুবিধা করে দিয়েছিল।