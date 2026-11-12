সোনা পাপ্পু মামলায় পদক্ষেপ ইডির, মমতা ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন ডিসি শান্তনুর 2.78 কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

সোনা পাপ্পু মামলায় পদক্ষেপ ইডির, মমতা ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন ডিসি শান্তনুর 2.78 কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
Sona Pappu Money Laundering Case: বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের 2 কোটি 78 লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।
Published : November 12, 2026 at 10:50 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: সোনা পাপ্পু মামলায় এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের 2 কোটি 78 লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। অর্থ পাচার ও দুর্নীতির একটি মামলায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যে মামলায় শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তি সোনা পাপ্পুর নামও জড়িয়ে রয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
কেন্দ্রীয় সংস্থাটি জানিয়েছে যে, শান্তনু সিনহা বিশ্বাস তাঁর পরিবারের সদস্য ও সহযোগীদের যে সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কলকাতায় তিনটি ফ্ল্যাট এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে একটি জমি— যা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে কেনা হয়েছিল।
তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস কলকাতা পুলিশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন ৷ তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির এলাকা কালীঘাট থানার ওসি হিসেবেও কাজ করেছেন। জমি দখলের চক্রের সঙ্গে যুক্ত অর্থ পাচারের একটি মামলায় চলতি বছরের মে মাসে ইডি (ED) তাঁকে গ্রেফতার করে এবং তিনি বর্তমানে জেলে রয়েছেন।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, চাকরিরত অবস্থায় নিজের পদের অপব্যবহার করে কুখ্যাত দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পুর বেআইনি সিন্ডিকেটকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিতেন শান্তনু। দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই চক্রটি সক্রিয় ছিল। বিশেষ করে ওই অঞ্চলের অসহায় প্রবীণ নাগরিকদের ভয় দেখিয়ে তাঁদের জমি ও বাড়ি দখল করে নেওয়াই ছিল এই সিন্ডিকেটের মূল কাজ। পাশাপাশি প্রোমোটিং সংক্রান্ত নানা বেআইনি কারবারেও সোনা পাপ্পুকে সাহায্য করতেন এই প্রাক্তন পুলিশকর্তা।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ইডি-র তদন্তে জানা গিয়েছে যে, বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু, জয় এস কামদার এবং তাদের সহযোগীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তোলাবাজি, জমি-সম্পত্তি দখল এবং বেআইনি ভবন নির্মাণের মতো অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করা হয়েছিল।"
শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি পুলিশের দায়িত্বে থাকাকালীন বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের অবৈধ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, শান্তনু সিনহা বিশ্বাস তাঁর পুলিশি পদমর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে অসহায় জমির মালিকদের ভয় দেখাতেন ও হেনস্থা করতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। ইডির দাবি, এই সিন্ডিকেটটি কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করেছে এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্তত 50 কোটি টাকা আয় করেছে।
জুলাই মাসে, জমি দখলের এই মামলায় ইডি একটি চার্জশিট জমা দেয়। এতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, প্রায় 3 কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের সরাসরি জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।
ইডির দাবি, এই বেআইনি কার্যকলাপে সহযোগিতা করার বিনিময়েই বিপুল পরিমাণ কালো টাকার মালিক হয়েছিলেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, যা দিয়ে পরবর্তীতে বেনামে ওই ফ্ল্যাট ও জমিগুলি কেনা হয়। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় 2 কোটি 78 লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলেও এই মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। আরও বেশ কিছু সম্পত্তির হদিস মিলেছে এবং সেগুলিও বাজেয়াপ্ত করার আইনি প্রক্রিয়া চলছে। ফলে আগামী দিনে বাজেয়াপ্ত হওয়া বেআইনি সম্পত্তির অঙ্ক আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।