28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হচ্ছে বঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা; শুনানি শেষ হবে আগামী সপ্তাহেই
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের নয়া দিনটি হল 28 ফেব্রুয়ারি।
Published : February 10, 2026 at 7:17 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের (SIR) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা আবারও বাড়ল। কিছু আগেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের নয়া দিনটি হল 28 ফেব্রুয়ারি।
আগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিনটির ছিল আগামী 14 ফেব্রুয়ারি। তবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। যদিও গতকালই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের পক্ষ থেকে আভাস মিলেছিল যে, এই মাসে শেষের দিকে অর্থাৎ 28 তারিখের আশেপাশেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে কমিশন। সেই মতোই আজ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পরবর্তীত সূচী প্রকাশ করা হল।
রাজ্যের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানি ছিল গতকাল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আবারও বাড়ানো হল এসআইআর-এর সময়সীমা। অর্থাৎ, আগে 14 ফেব্রুয়ারি রাজ্যের এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার দিন ছিল ৷ তবে আজকের নির্দেশ অনুযায়ী 14 তারিকের পর আরও সাত দিন স্ক্রুটিনির জন্য বাড়াতে বলা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, শুনানির প্রক্রিয়া 14 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করতে পারলেও নথি যাচাইয়ের কাজ শেষ হতে হতে 21 ফেব্রুয়ারি হয়ে যাবে।
দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী 21 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার ও এইআরওরা নথি যাচাইএর কাজ করবেন। তারপর আরও বেশ কয়েকটি দিন ডিইওরা সেইসব কাজের স্ক্রুটিনি করবেন। এরপর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পুরো কাজকে পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে ৷ তারপর সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল তাঁর রিপোর্ট পাঠাবেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। এইসব কাজ শেষ হওয়ার পরেই প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।