SIR প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা কমিশনের, 'ডেডলাইন' 28 ফেব্রুয়ারি
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারের দফতর থেকে আশ্বাস মিলেছে যে আগামী 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের SIR প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার চেষ্টা করবে কমিশন।
Published : February 9, 2026 at 11:07 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এক ধাক্কায় আবারও বদলে গেল রাজ্যের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের (SIR) চিত্রটা। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, 14 ফেব্রুয়ারির পর থেকে স্ক্রুটিনির জন্য এটি সাত দিন বাড়াতে হবে৷ তারপরেই সংশয় দাঁড়িয়েছে SIR-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়া নিয়ে। তবে আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারের দফতর থেকে আশ্বাস মিলেছে যে আগামী 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের SIR প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার চেষ্টা করবে কমিশন। তবে ঠিক কতটা সেই তারিখের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারে কমিশন, সেটাই এখন দেখার।
রাজ্যের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মামলার শুনানির আজ ছিল দ্বিতীয় দিন। আজ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আবারও বাড়ানো হল এসআইআর-এর সময়সীমা। অর্থাৎ, আগে 14 ফেব্রুয়ারি রাজ্যের এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার দিন ছিল ৷ তবে আজকের নির্দেশ অনুযায়ী 14 তারিকের পর আরও সাত দিন স্ক্রুটিনির জন্য বাড়াতে বলা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, শুনানির প্রক্রিয়া 14 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করতে পারলেও নথি যাচাইয়ের কাজ শেষ হতে হতে 21 ফেব্রুয়ারি হয়ে যাবে।
দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী 21 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার ও এইআরও রা নথি যাচাইএর কাজ করবেন। তারপর আরও বেশ কয়েকটি দিন ডিইওরা সেইসব কাজের স্ক্রুটিনি করবেন। এরপর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পুরো কাজকে পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে ৷ তারপর সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল তাঁর রিপোর্ট পাঠাবেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। এইসব কাজ শেষ হওয়ার পরেই প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।
অন্যদিকে, রাজ্য যে 8505 জন গ্রুপ-বি বা ক্লাস 2 আধিকারিকদের sir-এর কাজে লাগানো হবে, তাঁরা আগামিকাল কাজে যুক্ত হবেন। তারপর দু'দিন ধরে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ডিইওরা তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এরপর আরও তিনদিন লাগবে তাঁদের লগইন আইডি পেতে। আর তারপর আরও কিছু কাজ বাকি থাকবে ৷ তারপরেই তারা হাতেকলমে কাজে যোগ দেবেন।
কমিশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই 1 কোটি 39 লক্ষের সুয়াননি শেষ হয়েছে। অন্যদিকে, অ্যাপ ডকুমেন্ট আপলোড হয়েছে 1 কোটি 6 লক্ষের। বেশ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছিল যে মালদা ও উত্তর কলকাতায় দক্ষিণ 24 পরগনা এছাড়াও কার্শিয়াং-এর বেশ কিছু জায়গাতে শুনানি বাকি রয়েছে। উত্তর কলকাতার 166, 167 ও 168 বিধানসভা কেন্দ্রে হেয়ারিং শেষ হলেও অন্যান্য কেন্দ্রে শুনানি বাকি রয়েছে।
খুব গুরুত্বপূর্ণ জানা গেছে যে, মালদা কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় লজিকাল ডিসক্রিপেন্সিতে থাকা এমন বহু মানুষ রয়েছেন যারা শুনানিতে উপস্থিত হননি বা তাঁদের কোনও হদিস নেই। তাদের পুনরায় চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই জন্যই পিছিয়ে যায় হিয়ারিং। তবে ইতিমধ্যেই অনেকটা গুটিয়ে আনা গেছে সেই কাজ। এই বিষয় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দফতরে এখনও পর্যন্ত বর্তমান ডেটা আসেনি।