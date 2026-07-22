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নির্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত, ডাঃ সন্দীপ ঘোষের বাড়ির বেআইনি অংশ ভাঙতে গেল না কলকাতা কর্পোরেশন

কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগের শুনানি কর্তা বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়ার পরেও বিল্ডিং বিভাগই কেন সেই নির্দেশ পালন করল না, তাতেই অবাক অভিযোগকারী।

KMC
নির্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত, বাড়ির বেআইনি অংশ ভাঙতে গেল না কলকাতা কর্পোরেশন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 5:23 PM IST

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কলকাতা, 22 জুলাই: অভয়া কাণ্ডে চর্চায় উঠে এসেছিল আরজি করের তৎকালীন সুপার সন্দীপ ঘোষের নাম। গ্রেফতার হয়েছিলেন দুর্নীতির অভিযোগে। এবার তাঁর বাড়ির বেআইনি নির্মাণ অংশ ভাঙার পুর নির্দেশ মানল না কলকাতা কর্পোরেশনই। হ্যাঁ শুনে চমকে উঠলেও বাস্তবে ঘটেছে এমন অবাক কাণ্ড। চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ির নির্মাণের বেশ কিছু অংশ বেআইনি। এই অভিযোগ তুলে কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগকে অবগত করেন এক অভিযোগকারী।

অভিযোগ ছিল, বিল্ডিং বিধিমালা 2009-এর 133 এবং 134 নম্বর বিধি লঙ্ঘন করেছে চিকিৎসক ঘোষ। বাড়ির ঠিকানা বদন রায় লেন, ওয়ার্ড - 33, 3 নম্বর বোরর 83 নম্বর বদন রায় লেন অননুমোদিত নির্মাণ করা হয়েছে।

অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক নথি বা তথ্য যেমন নকশা বা স্কেচ এবং বরো অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সারসংক্ষে বিবেচনায় নেওয়া হয়। 400 (1) ধারা অনুযায়ী 30/10/2024 তারিখে নোটিশ জারি করা হয়। অভিযোগকারী ছিলেন অংশুমান সরকার।

KMC Notice
400 (1) ধারা অনুযায়ী 30/10/2024 তারিখে নোটিশ জারি করা হয় (ইটিভি ভারত)

বাড়ির কোন অংশে বেআইনি নির্মাণ ?

  • ছাদের উপর নতুনভাবে একটি ছোট পারগোলা অংশ আনুমানিক 5.425 বর্গমিটার, উচ্চতা 2.05 মিটার নির্মাণ করা হয়েছে।
  • লিফটের মেশিন রুমে প্রবেশের জন্য ছাদের উপর দিয়ে লোহার সর্পিল সিঁড়ি স্থাপন।
  • দ্বিতীয় তলার দরজার জায়গায় নতুনভাবে ইটের দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে দুই পক্ষকে ডেকে শুনানি হয় বিল্ডিং বিভাগ আধিকারিকের ঘরে। সেখানে পরগোলা ভাঙার বিষয় জোর দিতে আবেদন করেন অভিযোগকারী। শুনানি আধিকারিক দুই পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে আদেশ দেন, নির্দেশের তারিখ থেকে 45 দিনের মধ্যে ছাদের উপর থেকে পারগোলাটি ভেঙে ফেলতে হবে। ধারা 400 (1) এর অধীনে এই আদেশের দ্বারা এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তি KMC আইন 1980 এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌর ভবন ট্রাইব্যুনালে যেতে পারেন।

সেই নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ত হলেও কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিল্ডিং বিভাগের শুনানি কর্তা বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়ার পরেও বিল্ডিং বিভাগই কেন সেই নির্দেশ পালন করল না, তাতেই অবাক হয়েছেন অভিযোগকারী। যদিও এই বিষয় প্রকাশ্যে মুখ খোলেনি পুর কর্তারা।

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগে চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের স্ত্রী বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। যদিও আদালত এখনও নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেয়নি।

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TAGGED:

KMC
ILLEGAL CONSTRUCTION
DR SANDIP GHOSH
KMC DEMOLISH ORDER

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