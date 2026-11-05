ঘরের মেয়ে কল্যাণী পুকুর থেকে উঠে এলেন মা কালী হয়ে ! 400 বছর ধরে পূজিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে

ঘরের মেয়ে কল্যাণী পুকুর থেকে উঠে এলেন মা কালী হয়ে ! 400 বছর ধরে পূজিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে
Kalyani Kali of Durgapur: মানবী থেকে দেবীরূপে আবির্ভূত হওয়ার রোমাঞ্চকর ঘটনার খোঁজ মিলল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে । সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 5, 2026 at 5:38 PM IST
দুর্গাপুর, 5 নভেম্বর: মানবী থেকে দেবী ৷ আশ্চর্যজনকভাবে বাড়ির আদরের মেয়েই একদিন হয়ে উঠলেন মা কালী ! আর সেই দেবীই 400 বছর ধরে পূজিতা হয়ে আসছেন ৷
মানবী থেকে দেবীরূপে আবির্ভূত হওয়ার রোমাঞ্চকর এই ঘটনা পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামে । গ্রামের মেয়েই পরম কল্যাণময়ী কল্যাণী কালী । এই ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে আমরাই গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার । আমরাই গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কল্যাণী কালী পুজোকে কেন্দ্র করে চার শতাব্দী ধরে ভক্তি, নিষ্ঠা আর ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ আজও জীবিত ।
বন্দোপাধ্যায় পরিবারের মেয়ে কল্যাণী মা কালী রূপেই পুজো পেয়ে আসছেন । কল্যাণীর দেবত্ব প্রাপ্তির ঘটনা আজ শুধু দুর্গাপুর বা পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এমনকী ভিন রাজ্যের বহু ভক্তের মুখেও প্রচারিত । কিন্তু কীভাবে বাড়ির মেয়ে দেবী রূপে আবিভূর্তা হয়েছিলেন ?
জনশ্রুতি এবং পরিবারের প্রাচীন ইতিহাস অনুসারে, প্রায় 450 বছর আগে কাটোয়ার বন্দীঘাঁটি গ্রাম থেকে এসে আমরাই গ্রামে মামার বাড়িতে বসবাস শুরু করে বন্দ্যোপাধ্যায়রা । রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম এসেছিলেন আমরাই গ্রামে । তাঁর এক ছেলে এবং এক মেয়ে । মেয়ে কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ছেলে কৃষ্ণমোহন। একদিন গ্রামের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত চারদিকে জঙ্গল ঘেরা 'তামলাপুকুরে' বান্ধবীদের সঙ্গে স্নান করতে যান তিনি । এক বান্ধবী জলে নামতেই আচমকাই জলে তার পায়ের তলায় কোনও কিছুর ছোঁয়া লাগে ৷ তাতে সে ধড়ফডিয়ে পুকুরের পাড়ে উঠে আসে । কল্যাণীকে বলে, তার পায়ে কিছু একটা লেগেছে ।
কল্যাণী নাকি ছিলেন একটু ডাকাবুকো প্রকৃতির মেয়ে । বান্ধবীর কথা শুনেই তিনি বলেন, আমি নিজেই জলে যাচ্ছি, কই দেখি কী আছে ! এরপরে জলে নেমেই তৎক্ষণাৎ তলিয়ে যায় কল্যাণী । বান্ধবীরা কল্যাণীর বাড়িতে এসে খবর দেয় ৷ নিমেষে খবর বিদ্যুৎগতিতে গোটা গ্রামের ছড়িয়ে যায় । বহু মানুষ এসে জড়ো হয় পুকুরের পাড়ে । সারাদিন ধরে বহু খোঁজাখুঁজি, একেবারে ঘুনি জাল ফেলে পুকুর তোলপাড় করে ফেলার পরেও কল্যাণীর কোনও সন্ধান মেলেনি ।
তখন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পক্ষ থেকে তামলা পুকুরের পশ্চিম কোনার মাটি কেটে পুকুরের সব জল বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । সেই মোতাবেক গ্রামের বাউরি পাড়ার বেশ কিছু মানুষ পুকুরের এক কোনার মাটি কাটতে শুরুও করে । সন্ধ্যা নামতেই ক্লান্তিতে পুকুরের পাড়ে ঘুমিয়ে পড়েন কল্যাণীর দাদা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । হঠাৎ তখনই কৃষ্ণমোহন স্বপ্নাদেশ পান ।
বন্দোপাধ্যায় পরিবারের প্রবীণ সদস্য বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় এরপরের কাহিনি বলতে গিয়ে ইটিভি ভারতকে বলেন, "স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণমোহন শোনেন, আমি মা কালী বলছি... । আগামিকাল ভোরে সূর্যোদয়ের সময় কল্যাণী এই পুকুর থেকেই উঠে আসবে । তোরা পুকুর কাটা বন্ধ কর । পুকুরঘাটে সকালবেলায় ঢাক নিয়ে তোরা হাজির থাকিস ।"
বর্তমানে নবম পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কল্যাণী কালীপুজো । বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনির অসাধারণ মুহূর্ত বর্ণনা করেন, "পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের আগে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি গোটা গ্রামের বহু মানুষ তামলা পুকুরের পাড়ে গিয়ে হাজির হন । পুকুরের ঈশান কোণে জল থেকে কলসি (ব্রহ্মকলস) মাথায় নিয়ে সশরীরে হেঁটে উপরে উঠে আসেন কল্যাণী !"
এরপরের ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর ৷ বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "অলৌকিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে কল্যাণী তাঁর পরিবার ও গ্রামবাসীকে জানান, তিনি আর সাধারণ কোনও কন্যা নন, দেবী জগদম্বার রূপ। এরপরেই তাঁর নির্দেশে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে শুরু হয় মা কালীর আরাধনা । তখন থেকেই তিনি ‘কল্যাণী কালী’ নামে পূজিতা । আমরা আজও আমাদের বাড়ির মেয়ে রূপেই কল্যাণী কালীকে পুজো করছি । সেই ব্রহ্মকলস আজও সযত্নে রক্ষিত । ব্রহ্মকলসের ঢাকনা শ্রী যন্ত্র । তারাপীঠে তারা মায়ের মন্দির ছাড়া আর এই শ্রী যন্ত্র কোথাও নেই । শ্রী যন্ত্রের ওপরে লাল চন্দন দিয়ে বছরে একদিন সেই কলসিতে জল ভরে কালীপুজোর রাতেই পুজো হয় । শ্রী যন্ত্রের ওপরে লাল চন্দন দিয়ে আমাদের বংশের সবাইকে টিকা দেওয়া হয় । আর ব্রহ্মকলসে থাকা জল মুমূর্ষু রোগীকে ছিটিয়ে দিলে তার সমস্ত রোগ মুক্তি হয় বলেই মানুষের বিশ্বাস । "
স্থানীয় বাসিন্দা সুধাময় পালের বিশ্বাস, তামলাপুকুর এবং মন্দিরের এই ব্রহ্মকলসের জল অত্যন্ত পবিত্র; যা পান করলে কঠিন শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্তি মেলে ।
বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই জানা গেল, যে কলসি মাথায় নিয়ে কল্যাণী পুকুর থেকে উঠে এসেছিলেন, সেই পবিত্র ব্রহ্মকলসটি এখন মন্দিরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । সোনা, রূপা, তামা-সহ পঞ্চধাতু দিয়ে তৈরি একটি পদ্মাকৃতির 'শ্রীযন্ত্র' দিয়ে ঢাকা থাকে এই কলস । বছরে মাত্র একবার দীপান্বিতা অমাবস্যায় এই কলসির জল পরিবর্তন করা হয় ।
এই কল্যাণী কালী মূর্তির তৈরির কারিগররা বংশানুক্রমিকভাবে প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন আজও । বর্তমানে এই মূর্তি তৈরি করেন ফেলারাম সূত্রধর । তাঁর কথায়, "আমরা বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে মাত্র 1 টাকা মূর্তি গড়ার পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করি । কিন্তু সেই 1 টাকাও দেবীর চরণে প্রণামী হিসেবে ফিরিয়ে দিই ।"
প্রতি বছর দীপান্বিতা অমাবস্যায় আমরাই গ্রামে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয় । তামলাপুকুর থেকে দণ্ডি কেটে শত শত ভক্ত মানত করতে মন্দিরে আসেন । পুজোর রাতে অনেকের মানত রক্ষার্থে ছাগ বলিদান করা হয় । পুজোর পরদিন সেই ছাগের মাংস রান্না করে মায়ের ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ হাজার হাজার ভক্তের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় ।
লোকশ্রুতি অনুযায়ী, সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বহু মানুষের রোগ মুক্তি ঘটেছে । দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে এই মন্দিরের পাশে থাকা ছোট্ট জলাশয়ে অনেকে স্নান করেন । এখন সারা বছর ধরেই এই মন্দিরে বহু ভক্তের সমাগম হয় । তবে দীপান্বিতা অমাবস্যায় হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে । ভক্তবৃন্দের দ্বারা প্রজ্বলিত মোমবাতি ও প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে গোটা মন্দির । কালীপুজোর দিনে সারারাত ধরে যাগযজ্ঞ ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে আজও বাড়ির মেয়ে কল্যাণী পূজিতা হন মহা শক্তিধারিণী মঙ্গলময়ী মা কালী রূপে ।