ন্যাজাটে পুলিশ-বাহিনীকে গুলি, বুধে বাড়ল নিরাপত্তা; প্রমাদ গুণছেন স্থানীয়রা

ন্যাজাটে পুলিশ-বাহিনীকে গুলি, বুধে বাড়ল নিরাপত্তা; প্রমাদ গুণছেন স্থানীয়রা
ঘটনার পর বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। বসিরহাট জেলার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
Published : May 6, 2026 at 1:09 PM IST
বসিরহাট, 6 মে: ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে গিয়ে সন্দেশখালিতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে আক্রান্ত হন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন আধিকারিক । মঙ্গলবার রাতে ন্যাজাট থানার বিটপোল এলাকায় পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন ন্যাজাট থানার ওসি ও এক মহিলা কনস্টেবল এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুই (CAPF) জওয়ান। বর্তমানে আহতরা চিকিৎসাধীন এবং তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।
অন্যদিকে, গতকালের ঘটনার পর বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ মঙ্গলবার রাতেই বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। এলাকায় নতুন করে অশান্তি এড়াতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।
তবে এই ঘটনায় বিটপোল এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত্রা সরকার বলেন, "আমরা এখন খুব ভয়ে আছি। কাল রাতে যেভাবে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তা দেখে আমরা আতঙ্কিত। ওরা যখন তেড়ে এল, আমরা যারা ছিলাম সবাই পালিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে যাই। ভয়ে সারারাত ঘুমাতে পারিনি। আমাদের তো পালাবার রাস্তা নেই।"
বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য দাবি করেন, এটি কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়, বরং স্থানীয় দুষ্কৃতীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চলছিল ৷ সেই বিবাদ থেকেই গতরাতে গুলি চলে বলে দাবি তাঁর। তিনি স্পষ্ট বলেন, "বিজেপি এর সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নয় ৷ দলকে কালিমালিপ্ত করতেই মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।" বর্তমানে এলাকায় পুলিশের কড়া নজরদারি ও চিরুনি তল্লাশি জারি রয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বোমাবাজি চলছিল। খবর পেয়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ওসি। অভিযোগ, সেই সময় একটি বাড়ির ভিতর থেকে দুষ্কৃতীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ওসির পায়ে গুলি লাগে, আহত হন আরও এক পুলিশকর্মী। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
দু'দফায় নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সোমবার প্রকাশিত হয়েছে বিধানসভা ভোটের ফল । সেই তখন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেে অশান্তি চলছে । নিউটাউন এবং বেলেঘাটা থেকে দুটি মৃত্যুর খবরও মিলেছে । সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে নানুরেও ৷ নিউটাউনে প্রাণ গিয়েছে বিজেপি কর্মীর, বেলেঘাটায় মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল কর্মীর । এর পাশাপাশি রাজ্য়ের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চলছে বলেও খবর । বীরভূমের মতো একদা তৃণমূলের গড় হিসেবে পরিচিত জেলাতেও সংঘর্ষের বেশ কয়েরকটি ঘটনা ঘটেছে ।