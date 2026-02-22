ETV Bharat / state

সোমে SIR-এ তথ্যগত অসঙ্গতির কাজে যোগ বিচারকদের, একাধিক কমিটি গঠন প্রধান বিচারপতির

এসআইআর প্রক্রিয়ায় তথ্যগত অসঙ্গতির শুনানির কাজে যোগ দিচ্ছেন জেলার বিচারকরা ৷ ইতিমধ্যে তাঁদের ছুটি বাতিল হয়েছে ৷ আজই জরুরি বৈঠক হবে জেশপ ভবনে ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো জেলায় জেলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া এসআইআর-এর কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তিন সদস্যের কমিটি গঠন করলেন ৷ এই কমিটিতে থাকবেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা বিচারক, জেলাশাসক এবং জেলার এসপি ৷

ভোটার তালিকার এসআইআর প্রক্রিয়া দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়োগ করা হচ্ছে ৷ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সোমবার থেকেই কাজ শুরু করতে হবে ৷ তার আগে প্রতিটি জেলাতে বিচারকদের বৈঠক করে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ যাঁরা প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি আগে থেকে স্পষ্ট করতে চান, তাঁরা আগাম বৈঠক করতে পারবেন বলেও জানানো হয়েছে ৷

রবিবার সকাল সাড়ে 11টায় উত্তর কলকাতার জেশপ ভবনে বিচারক ও নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি বৈঠক হবে ৷ সেখানে শুনানির পদ্ধতি, নথি যাচাই এবং সময়সীমা মেনে নিষ্পত্তির রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে ৷

এদিকে জেলার সব ধরনের আদালতের বিচারকদের ছুটি বাতিল হয়েছে ৷ যাঁরা ছুটিতে আছেন, তাঁদের 23 তারিখের মধ্য়ে ফিরতে বলা হয়েছে ৷ সুপ্রিম নির্দেশ অনুযায়ী বিচারকরা এসআইআর প্রক্রিয়ায় তথ্যগত অসঙ্গতি যাচাই করার কাজ করবেন ৷ সূত্রের খবর, প্রায় 150 জন সেশন বিচারক এসআইআর শুনানির কাজে যোগ দেবেন ৷

এই পরিস্থিতিতে কোনও জরুরি মামলার শুনানি যাতে অন্য কোনও বিচারকের বেঞ্চে করা যায়, সেই বিষয়টি বিবেচনা করতে আরেকটি কমিটি তৈরি হয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেজিস্ট্রার জেনারেল নবনীতা রায়, রেজিস্ট্রার জুডিশিয়াল রাজু মুখোপাধ্যায়, এবং প্রধান বিচারপতির আপ্ত সহায়ক জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অজয় কুমার দাসকে নিয়ে এই কমিটি তৈরি করেছেন প্রধান বিচারপতি ৷

রবি-সোমের মধ্যে বিচারকদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করবে নির্বাচন কমিশন ৷ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর শনিবার বেলা 2টো 30 মিনিট নাগাদ কলকাতা হাইকোর্টে উচ্চস্তরীয় বৈঠক হয় ৷ দীর্ঘ সময় ধরে হওয়া এই বৈঠকে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল, রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্যের ডিজিপি পীযূষ পাণ্ডে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এবং অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু ।

