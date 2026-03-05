ETV Bharat / state

খুব শিঘ্রই চা বাগানের জন্য বিশেষ প্যাকেজ আনছে কেন্দ্র, জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

এদিন দুপুরে জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানে টি বোর্ডের কর্তাদের নিয়ে পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ।

Jitin Prasada
চা বাগানে টি বোর্ডের কর্তাদের নিয়ে পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ (ইটিভি ভারত)
Published : March 5, 2026 at 3:36 PM IST

জলপাইগুড়ি, 5 মার্চ: খুব শিঘ্রই চা বাগানের একটা একটা 'কমপ্রিহেনসিভ প্যাকেজ' আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন জলপাইগুড়ি চা বাগানে পরিদর্শন করে এমনি জানালেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ।

উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় শিল্প হল চা শিল্প। কিন্তু আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা-সহ বিভিন্ন কারণে ধুঁকছে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীন চা শিল্প। বার বার চা বাগানের মালিকপক্ষ উত্তরের চা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে আসছেন। প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের দিকে প্রত্যাশা করে থাকেন চা শিল্প মহল।

Jitin Prasada
জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানে টি বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ (ইটিভি ভারত)

এদিন দুপুরে জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানে টি বোর্ডের কর্তাদের নিয়ে পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ। চা বাগানের তরফে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে টি প্রোসেসিং ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। কোন চা কেমন, চায়ের গুনগত মান কেমন, সমস্ত খুটিনাটি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীকে দেখানো হয়। এরপর ডেঙ্গুয়াঝা চা বাগানেও ঘুরে দেখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ।

Jitin Prasada
টি প্রোসেসিং ইউনিটে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ (ইটিভি ভারত)

এদিন কেন্দ্রীয় শিল্প বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ বলেন, "আমরা উত্তরবঙ্গে এসেছি চা শিল্পের বর্তমান সমস্যা শুনছি। কীভাবে এই সমস্যা কাটানো যায়, শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রকের অধিনে টি বোর্ড রয়েছে। আমরা কীভাবে চা বিদেশে রফতানি করতে পারি সেটা আমরা দেখছি । আমাদের দেশের চায়ের চাহিদা আছে। বিদেশে রফতানি করতে চায়ের মান ঠিক করে কীভাবে আমরা এগোতে পারি, সেটাও আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা কীভাবে বিদেশে চা রফতানি করতে পারি, সেই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। চা শিল্প আমাদের প্রথম প্রাইয়োরিটি।"

জিতিন প্রসাদ আরও বলেন, "চা শিল্পে বর্তমানে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে, নতুন প্ল্যান্টেশন-এ জলবব্ধতা, শ্রমিক সমস্যার মতো বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। চা শিল্পকে নিয়ে আমরা একটা 'কমপ্রিহেনসিভ প্যাকেজ' করছি। রাজ্য সরকার আমাদের সহযোগিতা করলে অনেক ভালো হবে। আমরা আশায় রয়েছি।"

সম্পাদকের পছন্দ

