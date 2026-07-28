কলকাতায় অগস্টের শুরু থেকেই জনগণনা, 15 দিন চলবে ডিজিটাল মাধ্যমে
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, বাড়ি বাড়ি যাবেন এনুমারেটর বা জনগণনা কর্মীরা । তাঁরা আবেদনপত্র পূরণ করবেন ।
Published : July 28, 2026 at 4:38 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: বেশ কয়েক বছর পর দেশজুড়ে ফের জনগণনা শুরু হচ্ছে । দেশের অন্যান্য জায়গার মতো কলকাতাতেও শুরু হচ্ছে জনগণনা। তবে, আগামী 1 অগস্ট থেকে 15 দিন এই কাজ হবে ডিজিটাল মাধ্যমে। অর্থাৎ, জনগণ নিজেদের নাম এবং তাঁদের বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারবেন। এই নিয়ে ব্যাপকভাবে সোশাল মিডিয়ায় প্রচার চালাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশন ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, বাড়ি বাড়ি যাবেন এনুমারেটর বা জনগণনা কর্মীরা । তাঁরা আবেদনপত্র পূরণ করবেন । তবে, তার আগেই কেউ চাইলেই বাড়িতে বসে সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। হাতের মোবাইল ফোনে কয়েক ক্লিকেই হবে কাজ শেষ। এই প্রথম ভারতবর্ষে জনগণনা হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যমে । নিজে কীভাবে করবেন এই কাজ ? প্রথমে sc.census.gov.in ওয়েবসাইটে যেতে হবে। এরপর প্রারম্ভিক রেজিস্ট্রেশন এবং তারপর পরিবারের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে । পরিবার পিছু একটাই ফোন নম্বর । পছন্দের ভাষা নির্বাচন করতে হবে । যে ভাষা পছন্দ করবেন সেটি পরে আর পরিবর্তন করা যাবে না । এরপর ফোনে একটি ওটিপি আসবে । আপনার জেলা, গ্রাম, শহর, পিন সব উল্লেখ করতে হবে ।
এরই সঙ্গে নিজের যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে । তবে, চূড়ান্ত জমা করার আগে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না, দেখে নিতে বলা হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে । তারপরই জমা করতে বলা হচ্ছে। তির চিহ্ন টেনে বাড়ির সঠিক জায়গায় বসান। ম্যাপে বাড়ির অবস্থান সঠিকভাবে নিশ্চিত করুন । 1 থেকে 15 অগস্ট এই ডিজিটাল সেলফ এনুমারেশন চলবে । 16 অগস্ট থেকে 14 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাবেন জনগণনার কর্মীরা । অনলাইন জমা দেওয়ার পর যে আইডি নম্বর দেওয়া হবে, সেটি বলতে হবে জনগণনার কর্মীদের । তিনি মিলিয়ে দেখবেন । না মিললে ফের তথ্য দিতে হবে ।
ইতিমধ্যে বিশেষ টিম তৈরি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে খবর । কেন্দ্রীয়ভাবে কর্পোরেশনে তৈরি হয়েছে জনগণনা সেল। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের চলছে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ । তাঁরাই এই কাজ করবেন ও নিয়মিত এই সেলে রিপোর্ট পাঠাবেন ৷