কলকাতা পুরনিগম নির্বাচন, দিন ঘোষণায় স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

কলকাতা পুরনিগম নির্বাচন, দিন ঘোষণায় স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের
KMC Election: হাইকোর্টে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷
Published : November 6, 2026 at 11:52 AM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন নিয়ে বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ! পুরনিগমে নির্বাচনের দিন ঘোষণায় স্থগিতাদেশ জারি করল আদালতের পূজাবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ ৷
পুরনিগমে 'ডিলিমিটেশন' বা ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর দীপু দাসের করা মামলায় এদিন নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারির উপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট । সম্প্রতি পুরনিগমে নতুন করে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে । তার ফলে আগেল 144 থেকে এখন ওয়ার্ড সংখ্যা হয়েছে 209 ।
কিন্তু এদিনের নির্দেশে হাইকোর্ট জানিয়েছে, দায়ের হওয়া মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নতুন আইনে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন । মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের পূজা অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চে ।
কলকাতা পুরনিগমে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় গত 29 অক্টোবর কোনও অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশ দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ নির্দেশ দেন তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে রাজ্যকে । তার পরের এক সপ্তাহের মধ্যে পাল্টা বক্তব্য জানাতে পারবে মামলাকারী । মামলা তালিকাভুক্ত করার জন্য তারপর আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন মামলার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষ ।
এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে দীপু দাস ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন।
মামলার শুনানিতে এদিন মামলাকারীর হয়ে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "৫ অগস্ট কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয় । 7 অগস্ট জানানো হয় 144 থেকে 209 করা হয়েছে ওয়ার্ড সংখ্যা । 11 সেপ্টেম্বর চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয় । যে ভাবে দ্রুততার সাথে করা হয়েছে তা নিয়েই আপত্তি । কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি । সাধারণ মানুষের বক্তব্য শোনা হয়নি । পুরপরিষেবা উন্নতি করার লক্ষে নয়, বরং রাজনৈতিক কারণেই এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে তড়িঘড়ি ।"
আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতের সামনে বলেন, "রাজ্য সরকার পুরনিগমের সুপারিশ অনুযায়ী ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে । কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর কলকাতা পুরনিগমকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল । তারপর পুরনিগমে প্রশাসক বসিয়ে দিয়ে সেই প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । কলকাতা পুরনিগমে নির্বাচিত সরকার ছিল না । ফলে পুরো সিদ্ধান্তই হয়ে যাচ্ছিল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত । কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী কি ডিলিমিটেশন-এর সিদ্ধান্ত নিতে পারে ?"
পাল্টা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "পুর আইন মেনেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সব পক্ষকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে সময় দেওয়া হয়েছিল । এই ধরনের মামলা এখন গ্রহণযোগ্য নয় । একমাত্র নির্বাচনের পর ইলেকশন পিটিশন মামলা করা যেতে পারে ৷"
গত পরশু শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখে ডিভিশন বেঞ্চ । হাইকোর্ট জানিয়েছিল, 6 নভেম্বর মানে এদিন পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা চলবে না ৷