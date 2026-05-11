বুলডোজার নীতি বাংলায় চলবে না! হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব সিআইটিইউ

পথ হকার, রেল হকারদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে৷ হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ অনুমোদিত দুই হকার সংগঠন ৷

বুলডোজার নীতি বাংলায় চলবে না! হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব সিআইটিইউ
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 7:47 PM IST

কলকাতা, 11 মে: নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার উপর আক্রমণ নেমে আসতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। পথ হকার, রেল হকার ইত্যাদি পেশাতে যুক্ত মানুষের ওপর আক্রমণ বেশি হচ্ছে বলেই দাবি একাধিক হকার্স সংগঠনের। তাঁরা বেশ কিছু দাবি তুলেছে। বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ অনুমোদিত দুই হকার সংগঠন উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুনর্বাসন সহ একাধিক দাবি জানিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ স্ট্রিট হকার্স ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক অসিতাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এই উচ্ছেদের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকরা । পেশার নিরাপত্তাহীনতাকে মুখ্য লক্ষ্যবস্তু করে এদের জীবিকাহীন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, জীবিকার পন্থার উপর হামলা করা হচ্ছে। রাস্তায় পণ্য বিক্রি করা হকার, রাস্তার ছোট স্টলগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। বিজেপির অতি উৎসাহী কিছু অসামাজিক ব্যক্তি , ফলাফল প্রকাশের পর সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপি হওয়া সুযোগসন্ধানীরা এবং দুষ্কৃতি ও সমাজবিরোধীরা এই সকল কাজে যুক্ত।"

পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন সভাপতি অলকেশ দাসের অভিযোগ, রাজ্যে বিভিন্ন রেলস্টেশনে আরপিএফের অতি সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে। "রাতের মধ্যে দোকান খালি করে দিতে হবে"- এই হুমকি বা নোটিশ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে রেল হকারদের কাছে। রেলের নীতির কথা মুখে বললেও এর সঙ্গে আরপিএফ এর নিজস্ব 'ধান্দা' আছে। বেশ কিছু সময় ধরেই তারা রেল হকারদের থেকে মাসোহারা, তোলা আদায়ের চাপ তৈরি করছে। রেল হকারদের মানসিক স্থিতি দুর্বল করে আরপিএফ তাদের কাজ হাসিল করতে চায়। তৃণমূল সরকারের সময় থেকে তৃণমূলের হকার্স ইউনিয়ন, আরপিএফ, স্থানীয় সমাজবিরোধীদের যোগসাজশ স্পষ্ট ছিল এবং তারাই অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল সাধারণ রেল হকারদের উপর।"

হকার্স সংগঠনের দাবি

  1. হকার উচ্ছেদ করা চলবে না । উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুনর্বাসন দিতে হবে । হকারদের ওপর পুলিশ , প্রশাসন , সমাজবিরোধী ও তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের জুলুম বন্ধ করতে হবে । সব হকারকে লাইসেন্স ও সচিত্র পরিচয়পত্র দিতে হবে । 2014 সালে সংসদে গৃহীত হকার আইন অনুযায়ী 'ভেন্ডিং কমিটি' গঠন করতে হবে। শহর - গ্রাম পথ হকার - রেল হকারদের একই আইনের আওতায় আনতে হবে । উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া কোনভাবেই একতরফা উচ্ছেদ করা যাবে না। হকারদের মধ্যে বাঙালী-অবাঙালী , স্থানীয় -বহিরাগত বা হিন্দু -মুসলিম বিভাজন তৈরি করা চলবে না ।
  2. রেলযাত্রীদের পরিষেবা প্রদানকারী রেলওয়ে হকারদের বেপরোয়া উচ্ছেদ করা যাবে না। রেল যাত্রীদের পরিষেবার উন্নয়নের জন্য রেল হকারদের স্থানান্তর করতে গেলে তাদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে রেল হকারদের পেশাগত স্বীকৃতির জন্য তাদের লাইসেন্সের দাবি বিধানসভায় অনুমোদন করিয়ে রেলবোর্ড কে পাঠাতে হবে।

