16 অগস্ট যাদবপুরে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ! ছবির আগে সেমিনার, ইতিহাস ঘিরে বিতর্কের আবহ
1946-এর কলকাতার রক্তাক্ত ইতিহাস, বামপন্থী রাজনীতির সাংস্কৃতিক প্রভাব, নকশাল আন্দোলন- একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে তৈরি হচ্ছে আলোচনার মঞ্চ । সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 13, 2026 at 7:24 PM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: 16 অগস্ট । কলকাতার ইতিহাসে এক বিতর্কিত, রক্তাক্ত অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি দিন । সেই দিনেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে প্রদর্শিত হতে চলেছে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' । বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে ছবিটি দেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনালিস্ট স্টুডেন্টস ফ্রন্ট (এনএসএফ) । শুধু সিনেমা প্রদর্শন নয়, তার আগে ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে সেমিনারও হবে । ফলে ছবির প্রদর্শনী ঘিরে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তৈরি হয়েছে কৌতূহল এবং সম্ভাব্য বিতর্কের আবহ ।
আয়োজকদের ঘোষণা অনুযায়ী, 16 অগস্ট সকাল সাড়ে 10টা থেকে কর্মসূচি শুরু হবে । প্রথমে হবে সেমিনার । সেখানে একাধিক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত থাকবেন বলে দাবি এনএসএফের । সেই আলোচনা শেষ হওয়ার পর শুরু হবে সিনেমা প্রদর্শন । ফলে কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ে শুরু হলেও ছবিটি পর্দায় উঠতে আরও প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লাগতে পারে ।
কেন 16 অগস্ট ? এই প্রশ্নের উত্তরেই রয়েছে কর্মসূচির অন্যতম রাজনৈতিক তাৎপর্য । 1946 সালের 16 অগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-কে কেন্দ্র করে কলকাতায় ভয়াবহ হিংসার সূত্রপাত হয়েছিল । ইতিহাসে যা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামে পরিচিত । কয়েক দিনের সেই হিংসায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়, আহত হন অসংখ্য মানুষ । শহরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসেও তার গভীর প্রভাব পড়ে ।
এনএসএফের বক্তব্য, সেই ইতিহাসকে নতুন করে আলোচনার সামনে আনতেই 16 অগস্ট ছবিটি দেখানোর সিদ্ধান্ত । তাঁদের দাবি, ওই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা এবং বাংলার ইতিহাসের যে সব অধ্যায় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, সেগুলি নিয়েই আলোচনা তৈরি করতে চান তাঁরা । অর্থাৎ দিনটি শুধুই ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ নয়, কর্মসূচির বিষয়বস্তুর সঙ্গেও তার সরাসরি যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন আয়োজকেরা ।
তবে এখানেই শেষ নয় । প্রদর্শনীর সঙ্গে সরাসরি জুড়ে দেওয়া হয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রশ্নও । এনএসএফের সদস্য সোমসূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'কালচারাল ইন্টিগ্রিটি' বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি সামনে আনা তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য । তাঁর অভিযোগ, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ঘিরে দীর্ঘদিন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বয়ান প্রভাবশালী থেকেছে । সেই 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য'কে প্রশ্ন করতেই তাঁদের এই উদ্যোগ ।
বিশেষ করে বামপন্থী রাজনীতির দীর্ঘ সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে সরব হয়েছেন আয়োজকেরা । তাঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে নকশাল আন্দোলনের ইতিহাসও । বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা । সেই জায়গা থেকেই সিনেমা প্রদর্শনের আগে সেমিনারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ক্যাম্পাসে এমন একটি কর্মসূচিকে ঘিরে প্রতিক্রিয়া কী হবে ? বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা মতাদর্শের ছাত্র সংগঠন সক্রিয় । ফলে একটি রাজনৈতিক ভাবে স্পর্শকাতর ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে তৈরি ছবির প্রদর্শনী ঘিরে প্রতিবাদ, পালটা বক্তব্য বা বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকছেই । আয়োজকেরাও সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেছেন । তবে তাঁদের বক্তব্য, কোনও রকম সংঘাত তাঁরা চান না । শান্তিপূর্ণ ভাবেই কর্মসূচি সম্পন্ন করতে চান তাঁরা ।
এনএসএফের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই প্রদর্শনী শুধুমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক বা কর্মীদের জন্য নয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের আগ্রহী দর্শকেরাও অংশ নিতে পারবেন । তবে অডিটোরিয়ামের আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় বাইরের দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
পাস পেতে হলে আগে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে । আয়োজকদের দাবি, এনএসএফের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে ইতিমধ্যেই রেজিস্ট্রেশনের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে । সেখানে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন আগ্রহীরা । তবে নাম নথিভুক্ত করলেই যে অডিটোরিয়ামে ঢোকার নিশ্চয়তা মিলবে, এমন নয় । আবেদনগুলি এনএসএফের টেকনিক্যাল টিম এবং কোর কমিটি যাচাই করে চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে । আসন সীমিত হওয়ায় নির্দিষ্ট সংখ্যক আবেদনকারীই শেষ পর্যন্ত পাস পাবেন ।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতির বিষয়টিও সামনে এনেছেন উদ্যোক্তারা । তাঁদের দাবি, কর্মসূচির বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদেরও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর প্রক্রিয়াও চলছে । আয়োজকদের বক্তব্য, আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।
সব মিলিয়ে 16 অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' এর প্রদর্শনী নিছক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না । 1946-এর কলকাতার রক্তাক্ত ইতিহাস থেকে বামপন্থী রাজনীতির সাংস্কৃতিক প্রভাব, নকশাল আন্দোলন থেকে বাংলার ইতিহাসের বিকল্প ব্যাখ্যা- একাধিক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গকে সামনে রেখে তৈরি হচ্ছে আলোচনার মঞ্চ ।