অটোর যাত্রী দেশের রেলমন্ত্রী, চালকের সঙ্গে কী কথা হল অশ্বিনী বৈষ্ণবের
কোনও লালবাতি নেই । ট্রাফিক পুলিশ দিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে দেওয়ার ক্ষমতা প্রদর্শনও নয় । বরং, সাধারণ যাত্রীদের মতোই অটোয় সওয়ার অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷
Published : June 6, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: সকালটা ছিল আর পাঁচটা দিনের মতোই । অটো নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন তিনি । ভাবতেও পারেননি, কয়েক মিনিট পরে তাঁর অটোর পিছনের সিটে বসবেন দেশের রেলমন্ত্রী !
যাত্রী উঠেছেন । অটো ছুটতে শুরু করেছে । হঠাৎ পিছন থেকে প্রশ্ন আসে- "আর কী কাজ করা হয় ?"
চালকও সাদামাটাভাবে উত্তর দেন, "আর কিছু করি না, অটোয় চালাই ।"
ফের প্রশ্ন, "বাড়ি কোথায় ?"
সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে চালকের জবাব, "ওই সামনে ।" খানিক থেমে নিজের বিশ্বাসের কথাও জানিয়ে দেন তিনি , "শ্রীকৃষ্ণ আমার আরাধ্য দেবতা ।"
কয়েক মিনিটের এই সাধারণ কথোপকথনের মধ্যেই সঙ্গে থাকা পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো মুচকি হেসে প্রশ্ন করেন, "আপনি জানেন, আপনার গাড়িতে কে বসেছেন ?"
এক সেকেন্ডও দেরি করেননি চালক । জবাব আসে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি... দেশের রেলমন্ত্রী !"
সাংসদ আবার বলেন, "আরও একজন মন্ত্রী আছেন !"
এবার পলকের জন্য পিছনে তাকান চালক, পরক্ষণেই তাঁর স্বগোক্তি, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওনাকে চিনি তো ! উনিই তো প্রথম বলেছিলেন, কোনও লোককে মারা যাবে না বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে ।"
অটোর ভিতরে তখন হাসির রেশ । এক মুহূর্তের জন্য যেন অটোর ভিতরটা হয়ে ওঠে বাংলার রাজনৈতিক চায়ের আড্ডা । আর সেই উত্তর শুনে হাসি ফুটে ওঠে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের মুখেও । অটোয় তাঁর একপাশে সওয়ার পুরুলিয়ার সাংসদ অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
শনিবার কলকাতা সফরে এসে এক ব্যতিক্রমী ছবি তুলে ধরেন রেলমন্ত্রী । বিমানবন্দর থেকে সরাসরি কনভয়ের গাড়িতে না উঠে তিনি প্রথমে জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) মেট্রো স্টেশনে যান । সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনেন । তারপর তাঁদের সঙ্গেই মেট্রোয় চেপে নোয়াপাড়া পৌঁছন । সেখান থেকে এলাকার মানুষের অসুবিধা এড়াতে মেট্রো স্টেশন থেকে অটোয় চেপেই গন্তব্যের দিকে রওনা দেন তিনি ।
কোনও লালবাতি নয় । কোনও রাস্তা ফাঁকা করে দেওয়া নয় । কোনও ক্ষমতার প্রদর্শন নয় । বরং একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেখা গেল সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে । মেট্রোয় উঠতে । অটোতে চড়তে । একজন অটোচালকের সঙ্গে খোশ মেজাজে গল্প করতে !
Shri Ashwini Vaishnaw, Hon'ble Union Minister for Railways, Information & Broadcasting, Electronics & Information Technology, travelled by auto from Noapara Metro Station to Belghoria Expressway during his visit to Kolkata today.#EasternRailway pic.twitter.com/6hDNBR0jGU— Eastern Railway (@EasternRailway) June 6, 2026
আর সেই অটোচালক ? দিনের শেষে তিনি হয়তো আবার স্ট্যান্ডে ফিরে গিয়েছেন । আবার যাত্রী তুলেছেন । আবার খুচরো নিয়ে তর্ক হয়েছে । আবার শহরের যানজটে আটকে পড়েছেন । তবু শনিবারের সকালটা তাঁর কাছে আলাদা হয়ে থাকবে ।
দিনের শেষে আমজনতার আলোচনাতেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ ৷ তাঁদের মতে, রেলমন্ত্রীর কয়েক মিনিটের এই অটো সফর যেন মনে করিয়ে দিল- গণতন্ত্রের সবচেয়ে সুন্দর ছবি তৈরি হয় তখনই, যখন ক্ষমতার আসন আর সাধারণ মানুষের আসনের মাঝখানের দূরত্বটুকু সাময়িক হলেও মিলিয়ে যায় !
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