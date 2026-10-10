ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কে কয়লাখনিতে মা দুর্গা, শ্রমিকরাই শক্তি

ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কে কয়লাখনিতে মা দুর্গা, শ্রমিকরাই শক্তি
SB Park Durga Puja: কয়লাখনিতে শ্রমিকদের লড়াই ও শ্রমকে মা দুর্গার শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো হচ্ছে প্রতিমার ভাবনায় । মণ্ডপ ঘুরে দেখলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
Published : October 10, 2026 at 9:15 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: কলকাতার বুকে এবার মিলবে এক টুকরো কোলিয়ারির হদিশ । রানিগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল, তার শ্রমিকজীবন, দুর্ঘটনা এবং সেই ঘিরে গড়ে ওঠা জনজীবনের ইতিহাস এবার ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ।
এবছর 56তম বর্ষে পা দিতে চলেছে ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক । এই পুজোর এবারের থিম 'কোলিয়ারি' । কয়লাশিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামও । 1836 সালে তাঁর উদ্যোগে রানিগঞ্জের কয়লাখনি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় শুরু হয় । তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ক্যার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি'র মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন ও ব্যবসার প্রসার ঘটে । পরবর্তীকালে বাংলার কয়লাশিল্প আরও বিস্তৃত হয় । সেই ইতিহাস, শ্রমজীবী মানুষের জীবন এবং কয়লাখনিকে ঘিরে তৈরি হওয়া জনপদের নানা অজানা কাহিনিই এবার মণ্ডপের ভাষায় তুলে ধরছে ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক ।
একসময় ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে একের পর এক খনি গড়ে উঠেছে । নদীর স্রোতের মতোই এগিয়েছে কয়লা উত্তোলনের ইতিহাস । খনিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট বসতি, গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের জীবন । কিন্তু এই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার ইতিহাসও । পেটের দায়ে কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে বহু শ্রমিক আর ঘরে ফেরেননি । সেই শ্রম, লড়াই এবং হারিয়ে যাওয়া জীবনের গল্প শহুরে মানুষের কাছে অনেকটাই অচেনা ।
সেই অজানা ইতিহাসেরই টুকরো এবার উঠে আসছে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে । আর এই গল্পে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন মহিলা শ্রমিকরা । শুধু পুরুষরাই নন, রানিগঞ্জ ও আশপাশের এলাকার বহু প্রান্তিক পরিবারের মহিলাও পেটের তাগিদে কয়লাখনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন । তাঁদের সেই লড়াই ও শ্রমকে মা দুর্গার শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো হচ্ছে প্রতিমার ভাবনায় । অর্থাৎ, যাঁরা প্রতিদিন জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেন, তাঁদের মধ্যেও রয়েছে সেই মাতৃশক্তি ।
পুজো কমিটির সম্পাদক অজয় মজুমদার বলেন, "পুজোর থিম বরাবরই শিল্পী ঠিক করেন । এবারও মণ্ডপ ও প্রতিমার ভাবনা শিল্পী রাজু সরকারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল । তিনিই কোলিয়ারির কথা বলেন ।" কেন এই থিম, জানতে চাইলে তিনি বলেন, "মা যেমন শক্তির উৎস, কয়লাও তেমনই একটি শক্তির উৎস । তাই তার উৎপত্তি, ব্যাপ্তি এবং খনন প্রক্রিয়া-সবকিছু মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারলে অনেক অজানা বিষয় জানা যাবে ।"
ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরিতে অনেক কয়লা ব্যবহৃত হয়েছে ৷ সেই কয়লা আনা হয়েছে ইট ভাটা থেকে ৷ কয়লাগুলো আবার রিসাইকেল হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
মণ্ডপ জুড়ে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক বিতর্কের কিছু অংশও চোখে পড়েছে । 28 জুন থেকে কাজ শুরু হয়েছে ৷ মণ্ডপ তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে । প্রতিমার মুখ এখনও উন্মুক্ত করা হয়নি । পাশাপাশি এই পুজো কমিটি রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া পুজোর অনুদান নেয়নি ৷ তারা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অনুরোধ রেখেছে এবং তাঁর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে ৷