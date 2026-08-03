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বৈধ ভিসার মেয়াদ বহু আগেই শেষ, কলকাতার স্পা থেকে আটক থাই মহিলা

পুলিশ মহিলাকে শরৎ বোস রোডের স্পা থেকে আটক করে ৷ থানার নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়েছে তাঁকে ।

Thai woman detained in Kolkata
কলকাতার স্পা থেকে থাই মহিলা আটক (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 12:32 PM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট: ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করতে রাজ্যজুড়ে নজরদারি আরও জোরদার করেছে পুলিশ । সেই অভিযানের মধ্যেই কলকাতার একটি স্পা থেকে বৈধ নথিপত্র ছাড়া দীর্ঘদিন ভারতে বসবাসের অভিযোগে থাইল্যান্ডের নাগরিক এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে ।

রবিবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শরৎ বোস রোডের একটি স্পা'তে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ । সেখান থেকেই ওই বিদেশি মহিলাকে আটক করা হয় । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা বিষয়টা আমরা খতিয়ে দেখছি ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি ভারতে বৈধভাবে থাকার কোনও নথি দেখাতে পারেননি । পরে তাঁর কাছে থাকা পাসপোর্ট ও ভিসা পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, তাঁর থাইল্যান্ডের পাসপোর্টের মেয়াদ 2025 সালেই শেষ হয়ে গিয়েছে । পাশাপাশি ভারতীয় ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদও 2021 সালের 27 ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে যায় । এরপরও দীর্ঘদিন ধরে তিনি কোনও বৈধ অনুমতি ছাড়াই ভারতে বসবাস করছিলেন বলে অভিযোগ ।

সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যেসব বিদেশি নাগরিকের ভারতে থাকার বৈধ ভিসা বা প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই, তাঁদের দেশে অবস্থানের অনুমতি থাকবে না । সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করতে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে ।

পুলিশ সূত্রের দাবি, এই উদ্দেশ্যে বিশেষ দল গঠন করে একাধিক হোটেল, গেস্ট হাউস, স্পা, ভাড়া বাড়ি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত তল্লাশি ও নথি যাচাই করা হচ্ছে । ধৃত থাই নাগরিক ভারতে এতদিন ধরে কীভাবে অবস্থান করছিলেন, তিনি কোথায় কোথায় ছিলেন, কারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং অন্য কোনও চক্রের সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকেও জানানো হয়েছে । সোমবার ধৃত মহিলাকে কলকাতার ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (FRRO)-এর সামনে পেশ করা হবে । পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাঁকে টালিগঞ্জ মহিলা থানার নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়েছে ।

উল্লেখ্য, ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ৷ সেই বৈঠকে স্থির হয়, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের আওতাধীন যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স রয়েছে, তার মতো একটি অন্য উইংস গঠন করা হবে, যারা মূলত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের ধরতে পারবে ৷

সেই অনুযায়ী রাজ্য ও কলকাতা পুলিশে দুটি টিম গঠন করা হয় ৷ তারা ধরপাকড় শুরু করে ৷ এরপরেই গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় কলকাতার টালিগঞ্জ থানার আওতাধীন শরৎ বোস রোডের একটি স্পাতে এক থাইলান্ডের নাগরিক বহুদিন ধরে রয়েছেন ৷ তাঁর বৈধ ভিসা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ সেই অনুযায়ী পুলিশ ওই স্পা-তে গিয়ে রবিবার থাই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সদুত্তর না-মেলায় তাঁকে আটক করা হয় ৷

ইতিমধ্যে জঙ্গি সন্দেহে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে গ্রেফতার হয়েছে হামিম মণ্ডল নামে যুবক ৷ তাঁর বান্ধবী বলে পরিচিত অর্পিতাকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ এরা সকলেই অনুপ্রবেশকারী, তাঁদের সঙ্গে জঙ্গি নাশকতার ছক রয়েছে কি না তা জানার জন্য তৎপর রাজ্য পুলিশ ৷

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