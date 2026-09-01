টুলু মণ্ডলের আত্মীয়ের গাড়ি থেকে উদ্ধার থাইল্যান্ডের টাকা, গ্রেফতার 1

টুলু মণ্ডলের আত্মীয়ের গাড়ি থেকে উদ্ধার থাইল্যান্ডের টাকা, গ্রেফতার 1
সোমবার বোলপুর-ইলামবাজার যাওয়ার রাস্তায় নাকা চেকিংয়ের সময় ধরা পড়ে গাড়িটি ৷ গাড়ি থেকে উদ্ধার থাইল্যান্ডের মুদ্রা ৷ গ্রেফতার টুলু মণ্ডলের আত্মীয় শান্ত শেখ ৷
Published : September 1, 2026 at 12:03 AM IST
বোলপুর, 31 অগস্ট: বোলপুর থেকে ইলামবাজার যাওয়ার রাস্তায় নাকা চেকিংয়ের সময় একটি চারচাকা গাড়ি আটক করল পুলিশ । গাড়ি থেকে উদ্ধার থাইল্যান্ডের মুদ্রা । ঘটনায় শান্ত শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ জানা যায়, ধৃত ব্যক্তি কুখ্যাত পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের দূরসম্পর্কের আত্মীয় । এরপরেই ফের পাঁড়ুইয়ে টুলু মণ্ডলের শ্বশুরবাড়িতে হানা দেয় বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল ৷
লাল রঙের ওই চারচাকা গাড়ি থেকে ভারতীয় টাকার পাশাপাশি থাইল্যান্ডের মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু নথি ৷ জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক বীরভূমের ফেরার পাথর মাফিয়া মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের শ্যালকের শ্যালক । টুলু মণ্ডলের মামলার তদন্তে নেমে এর আগে আরব-পাকিস্তানের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল ৷ এবার তাইল্যান্ডের মুদ্রাও উদ্ধার করল তদন্তকারী অফিসারেরা ।
বীরভূমের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "লাল রংয়ের একটি গাড়ি আটক করা হয়েছে । বিদেশি টাকা পাওয়া গিয়েছে ৷ একজনকে আটক করা হয়েছে । প্রাথমিক জেরা করে তল্লাশি চলছে ৷ বাকি তথ্য পরে দেওয়া হবে ।"
এরপরেই আরও তৎপর হয় পুলিশ । বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখের নেতৃত্বে ভিডিয়োগ্রাফি করে বাজেয়াপ্ত করা হয় গাড়ি ও টাকাগুলি ৷ টুলু মণ্ডলের যোগ পেতেই ফের পাঁড়ুইয়ে তাঁর শ্বশুর মহম্মদ নূরুল হকের বাড়িতে হানা দেয় বীরভূম জেলা পুলিশের বিশেষ দল । যদিও, এখনও পর্যন্ত কী উদ্ধার হল, তা নিয়ে মুখ খুলছেন না বীরভূম পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা ৷
প্রসঙ্গত, আগেই পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়িতে থেকে মধ্যপ্রাচ্যে থেকে আনা সোনার বাট পাওয়া গিয়েছিল ৷ এমনকী, ফেরার টুলু মণ্ডলের সম্পত্তির খোঁজে পুলিশ হানা দিয়েছিল বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বাড়িতে ৷ সেখান থেকেও আরব ও পাকিস্তানের মুদ্রা উদ্ধার হয়েছিল ৷ এবার টুলু-যোগে উদ্ধার হল তাইল্যান্ডের মুদ্রা । ইতিমধ্যেই সিউড়ি জেলা আদালত টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে । এমনকী ইন্টারপোলের তরফে মাফিয়া টুলু বিরুদ্ধে 'রেড কর্নার' নোটিশও জারি করা হয়েছে ।
14 সেপ্টেম্বরের মধ্যে টুলুকে আত্মসমর্পণ করার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সিউড়ি জেলা আদালত । আত্মসমর্পণ না করলে টুলুর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে সরকার । গত 15 বছর ধরে বীরভূমের বেআইনি পাথর খাদানগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা 'আত্মসাৎ' করেছেন মাফিয়া টুলু ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলেন, "বীরভূমে সমান্তরাল প্রশাসন চালাতেন তিনি ৷" বর্তমানে পরিবার নিয়ে ভারত ছেড়ে পালিয়েছেন টুলু ৷