সরকারি অফিসের শৌচালয়ের সামনে বইয়ের স্তূপ ! পাণ্ডুয়ায় ভিডিয়ো ঘিরে চাঞ্চল্য

সরকারি অফিসের শৌচালয়ের সামনে বইয়ের স্তূপ ! পাণ্ডুয়ায় ভিডিয়ো ঘিরে চাঞ্চল্য
হারাধন চন্দ্র নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক স্কুলের পাশে ইটাচুনা সার্কেল স্কুল এসআই অফিস ৷ অদূরে পাণ্ডুয়া থানা ৷ সেই সরকারি অফিসে শৌচালয়ের সামনে বইয়ের স্তূপ ৷
Published : February 4, 2026 at 5:17 PM IST
পাণ্ডুয়া, 4 ফেব্রুয়ারি: সামনে হাত ধোয়ার বেসিন ও শৌচাগার ৷ তার সামনেই ডাঁই করে রাখা রয়েছে বই ! সরকারি অফিসের সেই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ ঘটনাটি হুগলির পাণ্ডুয়ার ইটাচুনা সার্কেল স্কুল এসআই অফিসের ৷
হারাধন চন্দ্র নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক স্কুলের পাশে ইটাচুনা সার্কেল স্কুল এসআই অফিস ৷ অদূরে পাণ্ডুয়া থানা ৷ সেই সরকারি অফিসে শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ শৌচালয়ের সামনে দেখা যায় প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যবইয়ের স্তূপ পড়ে রয়েছে । এই স্কুল এসআই অফিসে চলছে এসআইআর-এর শুনানির কাজ ৷ ভোটার তালিকায় সংশোধনের এই শুনানির জন্য পৌঁছন বহু মানুষ ৷ বইয়ের এইভাবে অমর্যাদা দেখে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা ৷ এমনকী, সেই দৃশ্যের ভিডিয়ো করেন ৷
রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সমস্ত রাজনৈতিক দলও ৷ যদিও সেই বইগুলি পুরনো নাকি নতুন শিক্ষাবর্ষের তা জানা যায়নি ৷ বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় হতেই প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের ইটাচুনা সার্কেলের এসআই সন্তু ফৌজদারের সাফাই, "আমরা গোটা বিষয়টাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি ৷ এসআইআর শুনানির সঙ্গে মাধ্যমিকের পরীক্ষার কাজও করতে হচ্ছে শিক্ষা দফতরের কর্মীদের ৷"
ভিডিয়োটি প্রকাশ্য হতেই তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি, তৃণমূল ও সিপিএম- প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলই ৷ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার প্রসঙ্গ তুলে পাণ্ডুয়ার প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক আমজাদ হোসেন ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যের শিক্ষা দফতর আর বাথরুম সমার্থক শব্দ হয়ে গিয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল হয়ে গিয়েছে ৷ প্রায় 9 হাজার স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার ৷ সেই কারণে, বইপত্র তো বাথরুমেই থাকবে ৷ আসলে তারা দফতরটাকেই তুলে দিতে চায় ৷"
বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ বলেন, "বাথরুমের মতো একটি নোংরা জায়গায় স্কুলের বই রাখা রয়েছে । বই আমাদের বিদ্যা দেয় । যেখান থেকে শিক্ষার আলো পাওয়া যায়, সমাজ শিক্ষিত হয়, সেই বইকে কোথায় রাখতে হয় তারও জ্ঞান নেই । এরা আবার সমাজকে শিক্ষার আলো দেবে?"
ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল নেতা অসিত চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "ঘটনাটি চরম নিন্দনীয় ৷ আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই । বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষা দফতরের জানাব । দু-একজন কর্মচারীর জন্য রাজ্য সরকারের মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে যাবে, এটা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না ।"