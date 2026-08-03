হামিমের সহযোগী কলেজ পড়ুয়া আদিত্যর 11 দিনের STF হেফাজত, নজরে পাক জঙ্গি-যোগ

হামিমের সহযোগী কলেজ পড়ুয়া আদিত্যর 11 দিনের STF হেফাজত, নজরে পাক জঙ্গি-যোগ
এসটিএফের দাবি, মন্ত্রী উমেশ রায়ের গতিবিধির তথ্য এনক্রিপ্টেড মাধ্যমে হামিম মণ্ডলকে পাঠাত আদিত্য ৷ সেই তথ্য পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের কাছে পৌঁছত কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
Published : August 3, 2026 at 7:52 PM IST
বর্ধমান, 3 অগস্ট: হামিম মণ্ডল গ্রেফতারের পর তদন্তকারীদের হাতে যে ডিজিটাল সূত্র মিলেছিল, তার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছল আর এক নাম, আদিত্য সিং ওরফে রাজু । বয়সে তরুণ, পরিচয়ে কলেজ ছাত্র । কিন্তু এসটিএফের দাবি, পর্দার আড়ালে তার ভূমিকা ছিল অনেক বড় । উত্তর হাওড়ার মন্ত্রী উমেশ রায় এবং তাঁর পরিবারের উপর নজরদারি চালানো থেকে শুরু করে সেই তথ্য গোপন বার্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে পাচার ! তদন্তে এমনই অভিযোগ সামনে এসেছে । সোমবার ধৃত আদিত্যকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে 11 দিনের জন্য এসটিএফ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । তদন্তকারীদের মতে, এই হেফাজতই গোটা নেটওয়ার্কের পরবর্তী স্তর উন্মোচনের চাবিকাঠি হতে পারে ।
এই মামলায় প্রথমে বর্ধমানের রেনেসাঁ টাউনশিপ থেকে গ্রেফতার করা হয় হামিম মণ্ডলকে । পরে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে ধরা পড়েন অর্পিতা সরকার । এসটিএফের দাবি, এই দু'জনের ডিজিটাল যোগাযোগ, মোবাইল ফোন এবং অনলাইন কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করেই আদিত্যর নাম উঠে আসে । তদন্তকারীদের ধারণা, তিনজনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এবং প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল এই চক্রে ।
এসটিএফ সূত্রের দাবি, হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের বাসিন্দা আদিত্য দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র । হামিমের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল । সেই সম্পর্কের সূত্রেই তাকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ । তদন্তকারীদের দাবি, উত্তর হাওড়ার বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়, তাঁর বাসভবন, অফিস, যাতায়াতের রুট, ব্যবহৃত গাড়ি এবং পরিবারের সদস্যদের চলাফেরা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত আদিত্য । শুধু তথ্য নয়, ছবি ও ভিডিয়োও সংগ্রহ করা হতো বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার ।
এসটিএফের অভিযোগ, এই সমস্ত তথ্য সরাসরি কোনও সাধারণ মাধ্যমে পাঠানো হতো না । ব্যবহার করা হতো Session এবং Telegram-এর মতো এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড অ্যাপ । তদন্তকারীদের মতে, গোয়েন্দা নজরদারি এড়াতেই এই ধরনের নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম বেছে নেওয়া হয়েছিল । হামিমের মোবাইল থেকে উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বিদেশি মোবাইল নম্বর এবং একাধিক অনলাইন পরিচয়ের সন্ধান মিলেছে । সেই সূত্র ধরেই পাকিস্তান-ভিত্তিক একাধিক হ্যান্ডলারের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে তথাকথিত 'হানি ট্র্যাপ' এর অভিযোগ । এসটিএফের দাবি, মন্ত্রী উমেশ রায়ের পরিবারকে লক্ষ্য করে এমন একটি পরিকল্পনার ছক কষা হয়েছিল । সেই পরিকল্পনায় আদিত্যর ভূমিকা কী ছিল, তিনি কাদের নির্দেশে কাজ করতেন এবং তাঁর সংগ্রহ করা তথ্যের চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায় ছিল- এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।
পাশাপাশি আর্থিক লেনদেনের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে । পাকিস্তান বা দুবাই থেকে এই নেটওয়ার্কে কোনও অর্থ এসেছে কি না কিংবা ক্রিপ্টোকারেন্সি বা অন্য কোনও ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে কি না, তা-ও পরীক্ষা করে দেখছে এসটিএফ । প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংস্থার সাহায্য নেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না বলে তদন্তকারী সূত্রের ইঙ্গিত ।
এসটিএফের একাংশের মতে, আদিত্যকে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করা অত্যন্ত জরুরি । কারণ, হামিম, অর্পিতা এবং আদিত্য- এই তিন জনের বক্তব্য মিলিয়ে দেখলেই গোটা চক্রের কাঠামো স্পষ্ট হতে পারে । কে তথ্য সংগ্রহ করত, কে তা পাঠাত, কার কাছে পৌঁছত এবং সেই তথ্য কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল- তার উত্তর মিলতে পারে এই জেরাতেই ।
তবে তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। পাকিস্তানি যোগ, বিদেশি হ্যান্ডলার, নজরদারি বা সম্ভাব্য নাশকতার পরিকল্পনা- সবই এখনও তদন্তকারী সংস্থার দাবি ও সন্দেহের পর্যায়ে রয়েছে । সেই কারণেই 11 দিনের এসটিএফ হেফাজতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । তদন্তকারীদের আশা, এই সময়ের মধ্যেই এমন কিছু তথ্য উঠে আসতে পারে, যা শুধু এই মামলাই নয়, সম্ভাব্য বৃহত্তর নাশকতা-চক্র সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা দেবে ।