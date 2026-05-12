তপসিয়ার বহুতলে ভয়াবহ আগুন ! শৌচালয়ে আশ্রয় নিয়ে মৃত 2, আশঙ্কাজনক আরও 3

তপসিয়ার বহুতলে ভয়াবহ আগুন ! শৌচালয়ে আশ্রয় নিয়ে মৃত 2, আশঙ্কাজনক আরও 3
ফের শহরের বহুতলগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ওই বিল্ডিংয়ে অগ্নি নির্বাপনের যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না ।
Published : May 12, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 12 মে: কলকাতার বুকে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । মঙ্গলবার দুপুরে তপসিয়ার ঘিঞ্জি এলাকায় একটি বহুতলে আগুন লাগার ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত দু'জনের । দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলেই প্রাথমিক অনুমান দমকলের । গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আরও তিন জন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর । ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।
দমকল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে তপসিয়ার 50/1 জিজে খান রোডের একটি চারতলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় প্রথম আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা । প্রথমে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় । মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা তলায় । ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো বিল্ডিং । আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন বাসিন্দারা ।
স্থানীয়দের দাবি, আগুন লাগার সময় ওই তলায় পাঁচ জন আটকে পড়েছিলেন । প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা একটি বাথরুমে আশ্রয় নেন । কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি । ছোট জায়গার মধ্যে বিষাক্ত ধোঁয়া ঢুকে পড়ায় একে একে সকলেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন । পরে দমকলকর্মীরা তালা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করেন ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন । মই ও বিশেষ সরঞ্জামের সাহায্যে শুরু হয় উদ্ধারকাজ । দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখানে চিকিৎসকেরা দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন ।
দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত । যদিও কী কারণে এত দ্রুত আগুন ছড়াল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ধোঁয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে একপ্রকার নিশ্চিত দমকল আধিকারিকরা ।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায় । বহু মানুষ আতঙ্কে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন । পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন । গোটা ভবন খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ভিতরে আর কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে ।
এই ঘটনার পর ফের শহরের বহুতলগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ওই বিল্ডিংয়ে অগ্নি নির্বাপনের যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না । জরুরি পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের নিরাপদে বের করে আনার ব্যবস্থাও কার্যকর ছিল কি না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ।
তপসিয়ার এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
