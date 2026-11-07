প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি, 30 নভেম্বর বিধানসভা অভিযানের ডাক ‘যোগ্য’ চাকরিহারা শিক্ষকদের

প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি, 30 নভেম্বর বিধানসভা অভিযানের ডাক ‘যোগ্য’ চাকরিহারা শিক্ষকদের
Bengal teachers plan to protest march: বিধানসভা অভিযানের ডাকও দেওয়া হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পূর্ব প্রতিশ্রুতির জবাব চাইতেই এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
Published : November 7, 2026 at 7:20 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: 2016 সালের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরি হারানো ‘যোগ্য’ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে ফের আন্দোলনের পথে নামছেন চাকরিহারারা। আগামী 30 নভেম্বর বিধানসভা অভিযানের ডাকও দেওয়া হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পূর্ব প্রতিশ্রুতির জবাব চাইতেই এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
শনিবার কলকাতার শহিদ মিনারের পাদদেশে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই ঘোষণা করেছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা ৷ আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, 2016 সালের বাতিল প্যানেলে যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সরাসরি প্রমাণ নেই, তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হবেন তিনি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে যোগ্যদের চাকরি ফেরানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি চাকরিহারাদের। তবে, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার ছ’মাস পেরিয়ে গেলেও সেই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের।
যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অনশনকারী মঞ্চের প্রতিনিধি সুমন বিশ্বাস বলেন, "2025 সালের 4 সেপ্টেম্বর বিধানসভার সামনে তাঁদের মাথায় হাত রেখে চাকরি ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ওএমআর-এর ভিত্তিতে যোগ্যদের প্রত্যয়িত তালিকা নিয়ে চাকরি ফেরানোর ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন তিনি।" সুমনের অভিযোগ, বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার পরেও 2016 সালের প্যানেল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও কথা বলছেন না। তাই এবার আরও সংগঠিত ভাবে আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।
প্রসঙ্গত, 2025 সালের এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 2016 সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রায় 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়। পরবর্তী সময়ে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। গত বছর সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়। সম্প্রতি শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও বহু যোগ্য চাকরিহারা সফল হতে পারেননি। ফলে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
30 নভেম্বর দুপুর 12টা নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে জমায়েত করবেন আন্দোলনকারীরা। সেখান থেকে এসএন ব্যানার্জি রোড ও রানি রাসমণি অ্যাভেনিউ হয়ে বিধানসভা পর্যন্ত মিছিল করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। যদিও শনিবার পর্যন্ত এই কর্মসূচির জন্য পুলিশি অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
তবে আন্দোলনের এই অবস্থানের সঙ্গে একমত নন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের (বিদ্যালয়) রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক। তাঁর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশ নতুন প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েছেন। তাঁদের পরিবারের কথা বিবেচনা করে আইন মেনে কী পদক্ষেপ করা যায়, তা সরকারকে জানানো হবে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে সরকারের উপর আস্থা রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।