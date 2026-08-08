অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, স্বাগত জানাল এবিভিপি-এআইডিএসও

অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, স্বাগত জানাল এবিভিপি-এআইডিএসও
শুক্রবার ওয়েবসাইটে এই ক্যালেন্ডারটি প্রকাশিত হয় ৷ তার ফলে কবে ক্লাস শেষ হয়ে পরীক্ষা শুরু হবে তা এখন থেকেই জানতে পারবে পড়ুয়ারা ।
Published : August 8, 2026 at 7:48 PM IST
কলকাতা, 9 অগস্ট: স্নাতক স্তরে 2026-27 শিক্ষাবর্ষের সম্ভাব্য অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 7 অগস্ট ওয়েবসাইটে এই ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে । বিএ, বিএসসি এবং বিকম-সহ স্নাতক স্তরের বিভিন্ন কোর্স, সেমেস্টারের ক্লাস শুরু, ফর্ম পূরণ, টিউটোরিয়াল, চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার সম্ভাব্য সময়সূচি উল্লেখ করা হয়েছে এই ক্যালেন্ডারে । এর ফলে নতুন শিক্ষাবর্ষে কোন সময়ে ক্লাস শুরু হতে পারে এবং কোন পর্যায়ে পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই বিষয়ে পড়ুয়াদের কাছে আগাম একটি ধারণা তৈরি হল ।
দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন পড়ুয়াদের একাংশ । তাঁদের অভিযোগ ছিল, সময়মতো অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ না হওয়ায় সেমেস্টার কখন শুরু হবে, কবে শেষ হবে এবং পরীক্ষা কবে হতে পারে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় । একই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেমেস্টার শেষ করতে গিয়ে ক্লাসের সংখ্যা কমে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছিল । একের পর এক ছুটি এবং বিভিন্ন কারণে শিক্ষাবর্ষের নির্ধারিত সময়ে পর্যাপ্ত ক্লাস না হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম শেষ করা নিয়েও সমস্যা তৈরি হয় বলে দাবি ছাত্র সংগঠনগুলির ।
এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের বাইরেও বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন পড়ুয়াদের একাংশ । তাঁদের দাবি ছিল, শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই একটি সুস্পষ্ট অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে হবে । যাতে পড়ুয়ারা আগে থেকে ক্লাস, সেমেস্টার, ফর্ম পূরণ এবং পরীক্ষার সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে জানতে পারেন । একই সঙ্গে পর্যাপ্ত ক্লাস করানোর পরেই পরীক্ষা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছিল ।
এর আগে গত 24 মে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ জানিয়েছিলেন, উচ্চশিক্ষা দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী 1 অগস্ট থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার কথা । সেই নির্দেশিকা মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করা হচ্ছে । জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই ক্যালেন্ডার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছিল ।
অবশেষে 7 অগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে সম্ভাব্য অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয় । ক্যালেন্ডারে স্নাতক স্তরের বিভিন্ন সেমেস্টারের ক্লাস ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সম্ভাব্য সময়সীমা দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি ফর্ম পূরণ, টিউটোরিয়াল এবং লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সময়সূচিও উল্লেখ করা হয়েছে । ফলে নতুন শিক্ষাবর্ষে পড়াশোনার পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সুবিধা হবে বলেই মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
ক্যালেন্ডার প্রকাশের পর তা কতটা বাস্তবে পরিণত হবে তা নিয়ে সন্দিহান পড়ুয়াদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, শুধু ক্যালেন্ডার প্রকাশ করলেই হবে না, বাস্তবে সেই সময়সূচি মেনে পর্যাপ্ত ক্লাস করাতে হবে । নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করার পরেই নিতে হবে পরীক্ষা । অতীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেমেস্টার শেষ করার তাগিদে পর্যাপ্ত ক্লাস না হওয়ার অভিযোগ উঠেছে । ফলে ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় কতটা কার্যকর ভূমিকা নেয়, তা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন পড়ুয়ারা ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদক্ষেপকে দীর্ঘদিনের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য হিসেবে দেখছে এআইডিএসও । ক্যালেন্ডার প্রকাশের পর শনিবার সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয় ৷ জেলা সম্পাদক মিজানুর রহমানের দাবি, এত দিন সঠিক অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার না থাকায় ক্লাস শুরু এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত সময়সূচি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধোঁয়াশা ছিল । এর ফলে তাঁদের নানা সমস্যার মুখে পড়তে হত ।
এআইডিএসও-র দাবি, আন্দোলনকারীদের ধারাবাহিক চাপের ফলেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে । তবে ক্যালেন্ডার প্রকাশের পরও আন্দোলনের বিষয়টি পুরোপুরি শেষ হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে সংগঠনটি । তাদের বক্তব্য, ক্যালেন্ডারে যে সময়সূচি দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তা মেনে পর্যাপ্ত ক্লাস হচ্ছে কি না এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম শেষ করে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে কি না, তার উপর নজর রাখা হবে ।
সংগঠনের সহ-সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাঁদের মূল দাবি ছিল এমন একটি অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করা, যাতে পড়ুয়ারা পর্যাপ্ত ক্লাসের সুযোগ পান এবং সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম শেষ করার পরেই পরীক্ষা নেওয়া হয় । ভবিষ্যতে যদি ক্লাসের সংখ্যা কমে যায় কিংবা পাঠ্যক্রম শেষ না করেই দ্রুত পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তা হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ফের জোরদার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এআইডিএসও ।
অন্যদিকে, এবিভিপি-ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে । এবিভিপি-র কলকাতা মহানগরের সম্পাদক স্বাধীন হালদার জানান, এই দাবি তাঁরা আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছিলেন । অবশেষে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হবে বলেই তাঁর মত ।