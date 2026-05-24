ETV Bharat / state

বাজার সমিতি দখল ঘিরে বিজেপি কর্মীদের তাণ্ডব, মারধর ব্যবসায়ীদের ! বাহিনীর লাঠিচার্জ

ব্যবসায়ী সমিতির কাছে বাজার বন্ধ না রাখার আবেদন জানিয়েছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ৷

Durgapur Sen Market
ব্যবসায়ী সমিতি দখল ঘিরে উত্তেজনা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 24 মে: ব্যবসায়ী সমিতি দখল ঘিরে উত্তেজনা দুর্গাপুরের সেন মার্কেটে । রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় সবজি ৷ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদককেও মারধরের অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে । পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী । তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে এই ধরনের অশান্তি করছে কিছু লোক, পালটা দাবি দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, রবিবার সকালে মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিজেপির একদল দুষ্কৃতী সেন মার্কেট ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে দেয় ৷ ব্যবসায়ীদের থেকে সবজি কেড়ে নিয়ে সব রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় ৷ ব্যাপক মারধর করা হয় সেন মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাগর সাহাকে । তাতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন ব্যবসায়ীরা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । উত্তেজনা বাড়তে থাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয় ।

দুর্গাপুরের সেন মার্কেট দখল ঘিরে বিজেপি কর্মীদের তাণ্ডব ! মারধর ব্যবসায়ীদের (ইটিভি ভারত)

ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাজার এলাকায় । এরপর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হয়, অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে দুর্গাপুরের সেন মার্কেট । দুর্গাপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাগর সাহা বলেন, "বিজেপিকে আমরা ভোট দিয়ে নিয়ে এলাম । এখন ওরাই আমাদের উপর প্রভাব খাটাচ্ছে । যদি এভাবে সম্পাদকের উপর হামলা হয়, তাহলে সাধারণ ব্যবসায়ীদের উপরও যে কোনও সময় হামলা হতে পারে । বাজার ব্যবসায়ী সমিতি কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয় । সব রাজনৈতিক দলের মানুষই এখানে রয়েছেন । তাহলে কেন এই হামলা হল, তার জবাব চাই । যতক্ষণ না এর বিহিত হচ্ছে, ততক্ষণ বন্ধ থাকবে সেন মার্কেট ।"

Durgapur Sen Market
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামানো হল কেন্দ্রীয় বাহিনী (নিজস্ব ছবি)

যদিও দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, "এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না । কিছু তৃণমূলের লোক রাতারাতি বিজেপিতে চলে এসে অশান্তি ছড়াচ্ছে । আমি পুলিশকে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আবেদন করেছি । আমিও সরেজমিনে পরিদর্শনে যাব সেখানে । কী ঘটনা ঘটেছিল তা খতিয়ে দেখে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ । কিন্তু বাজার যাতে বন্ধ না থাকে সেই আবেদন ব্যবসায়ী সমিতির কাছে রাখব ।"

Durgapur Sen Market
ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদককে মারধরের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "সেন মার্কেটের ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি । পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ক্ষতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে । দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে ।"

Durgapur Sen Market
দুর্গাপুরের সেন মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

DURGAPUR VEGETABLES MARKET
BJP
দুর্গাপুরের সেন মার্কেট
ব্যবসায়ী সমিতি
DURGAPUR SEN MARKET

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.