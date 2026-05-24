বাজার সমিতি দখল ঘিরে বিজেপি কর্মীদের তাণ্ডব, মারধর ব্যবসায়ীদের ! বাহিনীর লাঠিচার্জ

বাজার সমিতি দখল ঘিরে বিজেপি কর্মীদের তাণ্ডব, মারধর ব্যবসায়ীদের ! বাহিনীর লাঠিচার্জ
ব্যবসায়ী সমিতির কাছে বাজার বন্ধ না রাখার আবেদন জানিয়েছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ৷
Published : May 24, 2026 at 6:00 PM IST
দুর্গাপুর, 24 মে: ব্যবসায়ী সমিতি দখল ঘিরে উত্তেজনা দুর্গাপুরের সেন মার্কেটে । রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় সবজি ৷ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদককেও মারধরের অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে । পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী । তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে এই ধরনের অশান্তি করছে কিছু লোক, পালটা দাবি দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ।
ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, রবিবার সকালে মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিজেপির একদল দুষ্কৃতী সেন মার্কেট ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে দেয় ৷ ব্যবসায়ীদের থেকে সবজি কেড়ে নিয়ে সব রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় ৷ ব্যাপক মারধর করা হয় সেন মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাগর সাহাকে । তাতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন ব্যবসায়ীরা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । উত্তেজনা বাড়তে থাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয় ।
ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাজার এলাকায় । এরপর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হয়, অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে দুর্গাপুরের সেন মার্কেট । দুর্গাপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাগর সাহা বলেন, "বিজেপিকে আমরা ভোট দিয়ে নিয়ে এলাম । এখন ওরাই আমাদের উপর প্রভাব খাটাচ্ছে । যদি এভাবে সম্পাদকের উপর হামলা হয়, তাহলে সাধারণ ব্যবসায়ীদের উপরও যে কোনও সময় হামলা হতে পারে । বাজার ব্যবসায়ী সমিতি কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয় । সব রাজনৈতিক দলের মানুষই এখানে রয়েছেন । তাহলে কেন এই হামলা হল, তার জবাব চাই । যতক্ষণ না এর বিহিত হচ্ছে, ততক্ষণ বন্ধ থাকবে সেন মার্কেট ।"
যদিও দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, "এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না । কিছু তৃণমূলের লোক রাতারাতি বিজেপিতে চলে এসে অশান্তি ছড়াচ্ছে । আমি পুলিশকে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আবেদন করেছি । আমিও সরেজমিনে পরিদর্শনে যাব সেখানে । কী ঘটনা ঘটেছিল তা খতিয়ে দেখে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ । কিন্তু বাজার যাতে বন্ধ না থাকে সেই আবেদন ব্যবসায়ী সমিতির কাছে রাখব ।"
এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "সেন মার্কেটের ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি । পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ক্ষতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে । দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে ।"